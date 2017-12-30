Символическая сборная РФПЛ 2017 года. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

В очередной раз стоит признать, что Игорь Акинфеев незаменим для России. Как в сборной, так и в ЦСКА голкипер провёл сильный и стабильный 2017 год.

Итоги года. Лучший вратарь России — 2017 Кто лучший вратарь года в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Одним из самых частых гостей в наших еженедельных командах стал Марио Фернандес. Год, когда бразилец окончательно стал российским футболистом, получился для него довольно удачным. Фернандесу опять нет равных в России на позиции правого защитника.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Соломон Кверквелия также стабильный игрок основы в символической сборной. Его прогресс в этом году стоит отметить попаданием игрока в итоговую команду.

Василий Березуцкий, ЦСКА

Василий Березуцкий который год демонстрирует своё мастерство на самом высоком уровне. Несмотря на солидный возраст, защитник всё ещё хорош.

Доменико Кришито, «Зенит»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито практически безальтернативно должен занимать левую бровку в обороне в итоговой сборной 2017 года. Особенно хорош итальянец был в начале текущего сезона – когда в команду пришёл Роберто Манчини.

Итоги года. Лучший защитник России — 2017 Кто лучший защитник года в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Полузащита

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш набрал фантастическую форму по ходу 2017 года. Во много благодаря ему «Локо» сегодня – лидер российского футбола.

Александр Головин, ЦСКА

Совсем молодой полузащитник ЦСКА Александр Головин в 2017 году окончательно вжился в роль лидера «армейцев». Это было видно по играм красно-синих в Лиге чемпионов. Головин не терялся в матчах против «МЮ», «Бенфики» и «Базеля». Подобный прогресс означает, что следующий год в карьере Александра должен получиться ещё более удачным.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Именно в 2017 году Алексей Миранчук из ранга подающих надежды перешёл в статус полноценной звезды РФПЛ. Зажигать Миранчук начал сразу после зимней паузы ещё прошлого сезона. И продолжил до самого перерыва сезона нынешнего.

Квинси Промес, «Спартак»

Лучший игрок РФПЛ на данный момент с каждым годом только улучшает свою статистику. 2017 год показал, что голландец созрел для топ-чемпионата. Возможно, звезда российского чемпионата покинет нашу лигу уже следующим летом.

Итоги года. Лучший полузащитник России — 2017 Кто лучший полузащитник года в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Нападение

Александр Кокорин, «Зенит»

Александр Кокорин вторую часть года провёл так, что до сих пор идёт в лидерах бомбардирской гонки РФПЛ. Будем надеяться, форвард продолжит в том же духе и в следующем году. Это было бы кстати, учитывая предстоящий мундиаль.

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Итоговая сборная года не могла обойтись без лучшего нападающего России последних лет. Фёдор Смолов, несмотря на травмы и постоянные слухи о его уходе из «Краснодара», продолжает забивать больше всех в нашей лиге.

Итоги года. Лучший нападающий России — 2017 Кто лучший нападающий года в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»

В конце прошлого сезона мало кто мог подумать, что «Локомотив» Юрия Сёмина уверенными шагам пойдёт за чемпионством в сезоне-2017/18. Однако команда мэтра российского футбола ушла на зимний перерыв с преимуществом в восемь очков от ближайшего преследователя. Учитывая, что во второй части чемпионата осталось всего 10 туров, шансы на золото у «железнодорожников» отличные!