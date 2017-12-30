Каким был ваш самый крутой Новый год?

Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:

— Для меня каждый Новый год ярок по-своему, так что выделить какой-то определённый тяжело. Это ведь семейный и домашний праздник, который всегда запоминается. К тому же он очень нравится ребёнку – Дед Мороз приходит!

Борис Игнатьев, вице-президент «Торпедо»:

— Однажды я летел к приятелям в Испанию встречать Новый год. Рейсы задерживали, приходилось бегать по аэропортам на пересадки. Я торопился, всё время поглядывал на часы. В итоге прибыл без нескольких минут двенадцать. Та ночь мне запомнилась тревожными мыслями: «А вдруг Новый год встретят без меня?

Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

— Самый классный Новый год будет у меня сейчас, потому что я буду отмечать его вместе с тремя своими сыновьями. Самому маленькому шесть месяцев, и это будет его первый Новый год. Будет весело.

Динияр Билялетдинов, полузащитник «Тракая»:

— В детстве, когда у нас в стране был сильный дефицит и почти ничего не было, родители подарили мне электрическую железную дорогу из Германии. Специально заказали, хорошие друзья привезли. Такой игрушки не просто в районе, а вообще ни у кого не было. До сих пор помню этот момент, как играли и не спали до трёх ночи.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Самый крутой Новый год — это когда тебя окружают дети и внуки. Ты ощущаешь близость со своей семьёй. Семейное благополучие – это самое большое достижение в жизни, которое можно достигнуть. Мы сегодня много говорим о патриотизме, но его не может быть, если нет семьи. Я очень рад, что каждый год в этот праздник моя семья рядом со мной.

Константин Лепёхин, экс-защитник «Зенита»:

— Однажды я улетел в Майкоп на празднование Нового года 31 декабря в середине дня, а обратно в Петербург отправился 1 января часа в 4 ночи. Фактически приехал в Майкоп на 5 часов. Был молодой, подвижный, хотелось отпраздновать с родителями.

Антон Шунин, вратарь «Динамо»:

— С детства мы стараемся отмечать Новый год всей семьёй. Выезжаем в дом отдыха в Подмосковье большой дружной компанией. Раньше у родителей и их друзей была традиция — наряжаться в разные смешные костюмы, у кого интереснее и необычнее, тот и побеждает. В детстве я был Котом в сапогах, Пьеро, Пиноккио и матросом. Было весело! Несколько раз я отмечал Новый год в других странах — Арабских Эмиратах, Франции, но лучший праздник для меня всегда проходит в России. С семьёй и близкими, речью президента, шампанским под бой курантов и оливье.

Дмитрий Сычёв, бывший форвард «Локомотива» и сборной России:

— Не крутой – скорее оригинальный. Это было несколько лет назад, когда мы Новый год встречали ночью на сёрфе, на Маврикии. Включили подсветку от машин, чтобы было видно высоту волны. Это было очень необычно. Разница во времени с Москвой небольшая – соседний часовой пояс. Так что встречали Новый год и по местному времени, и по московскому, и по омскому. Взяли с собой новогодние шляпы, но всё послетало после пары волн. Пальмы не украшали – это кощунство! А наши блюда там несложно было сделать – разве что селёдку не найти.