Топ-материалы 2017 года. Рейтинг «Чемпионата»

Представляем подборку самых популярных текстов за 2017 год: матчи сборной, финал ЛЧ, болельщики и битва за звание «народного» клуба.

При подведении итогов года в редакции прежде всего обращают внимание на цифры и статистику. Одним из самых важных показателей, которые учитываются при анализе работы авторов и корреспондентов, является читательская посещаемость. Приятный бонус к этому – оценки и комментарии. Рассказываем, какие статьи пришлись больше всего по душе нашим читателям в уходящем году.

Самые популярные тексты 2017 года

15 июня 2017 г. — «Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера

Третьим в рейтинге самых читаемых текстов года стало интервью с бывшим сотрудником «Спартака». Дмитрий Егоров поговорил с водителем, для которого увольнение из клуба стало весьма болезненным ударом.

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

8 апреля 2017 г. Красота дня. Жена Игоря Акинфеева Екатерина Герун

В день рождения самого популярного вратаря страны Игоря Акинфеева мы опубликовали подборку фотографий супруги именинника – Екатерины Герун. Разносторонняя личность и выразительная внешность Екатерины привлекли всеобщее внимание: публикация собрала заоблачное количество кликов и стала второй в рейтинге самых читаемых (то есть просматриваемых) статей за год.

Красота дня. Жена Игоря Акинфеева Екатерина Герун В рубрике «Красота дня» супруга сегодняшнего именинника, новоиспечённого капитана сборной России Игоря Акинфеева- Екатерина Герун.

12 ноября 2017 г. Наш футбол – позорище. И Месси это доказал

Автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров в 2017 году пользовался исключительной читательской популярностью. Статья о нижайшем уровне организации выхода болельщиков с трибун стадиона «Лужники» после матча Россия – Аргентина собрала наибольшее количество просмотров на сайте.

Наш футбол – позорище. И Месси это доказал Господа показали стране очередного бога — народ месил грязь, а дети рыдали.

Самые оцениваемые

Не трогайте баб и Серхио Рамоса

2225 оценок. Средний балл – 1,87

Виртуальную «бронзу» в рейтинге самых популярных текстов по количеству оценок получил разбор действий Серхио Рамоса в финале Лиги чемпионов. Автор оправдывает симуляцию капитана «Реала» и раскладывает всё по полочкам. Читатели с мнением журналиста в корне не согласились, что и отразилось в оценке.

Не трогайте баб и Серхио Рамоса Почему «симуляция» капитана «Реала» — это правильно и по-футбольному честно.

Календарное безумие. Как РФПЛ убивает интерес к футболу

2467 оценок. Средний балл – 4,83

Наверное, ни одна тема не может вызвать таких бурных эмоций, как составление очередного календаря на сезон РФПЛ. В Лиге снова «наколдовали» с расписанием матчей, и это мало кого устроило. «Хватит это терпеть!» — констатировал наш автор. И читатели такую позицию одобрили!

Календарное безумие. Как РФПЛ убивает интерес к футболу Они опять «придумали» расписание, которое направлено против российских болельщиков. Хватит это терпеть.

«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте!

3294 оценок. Средний балл – 3,65.

Обозреватель «Чемпионата» настолько впечатлил читателей своей готовностью бегать вокруг «Открытие Арены» в одних трусах в случае неудачи «Спартака», что моментально собрал массу оценок. В итоге манифест нашего автора стал самым оцениваемым текстом года – и по среднему баллу это, кстати, далеко не худший показатель Дмитрия Егорова.

«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте! Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

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«Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте», — призвал Дмитрий Егоров в своём материале. Он так полемично подвёл итоги выездного матча «Спартака» с «Ливерпулем», что высказаться по этому поводу счёл своим долгом чуть ли не каждый активный пользователь.

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А в этом материале, выросшем из знаменитых заявлений гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова и вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова о статистике соцопросов, мы сравнили две самые популярные команды России по трём критериям. Оценка Данилы Игнатова произвела эффект разорвавшейся бомбы.