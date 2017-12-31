Каррере надо ругаться русским матом. Жемчужинки Гамулы

Привет, мои дорогие читатели. Соскучился я по вам сильно. Вы, наверное, уже заканчиваете последние приготовления, накрываете праздничные столы и спешите купить последние подарки. Может, кто-то уже и по «полтинничку» накатил для настроения. Ну а я подведу итоги уходящего года и выскажу парочку персональных пожеланий. До президентской речи мне, конечно, далековато, хотя сами знаете, мои пресс-конференции часто не хуже получаются.

Вообще, я к праздникам не очень хорошо отношусь, не слишком их люблю. Они на меня тоску наводят. Наверное, старею. Чем дальше, тем страшнее. Вот по молодости классно было: там всё время были праздники и без Нового года. А сейчас спокойно поднимаешь бокал шампанского и кушаешь много. Новый год – праздник очень хороший, семейный, но года уже уходят.

2017-й получился непростым, но богатым на яркие моменты. Сразу два события, которые войдут в историю – «Спартак» стал чемпионом и моя отставка с работы. Спартаковцы молодцы, долго к этому шли. Моё увольнение – это неприятно, но запомнилось. Такое фиг забудешь. Но теперь есть свободное время, чтобы радовать вас своей колонкой. И давайте перейдём к самому приятному – к пожеланиям.

Чемпионство спустя 16 лет. Мгновения года РФПЛ. Часть первая «Спартак» наконец-то стал чемпионом, «Зенит» опустошил Аргентину, «Локомотив» неожиданно стал лидером и другие яркие моменты 2017 года.

Болельщикам, нашим любимым, футбольным, желаю, чтобы сборная России порадовала их на чемпионате мира. Чтобы шутили только над тем, как мы легко вышли из своей группы. Ведь самое главное – это чтобы было за кого болеть. Ну и сами зрители пусть болеют без всяких там негативных и расистских движений. Поверьте мне на слово – так намного лучше. Я-то уж знаю.

Всем футболистам желаю только здоровья, меньше травм. Чтобы они больше думали о футболе, любили его. Пусть больше футболистиков рождается. Семьям покоя и благополучия. Для игроков самое главное, чтобы футбол был на первом месте. А какие-то посторонние моменты пусть их меньше отвлекают.

Всем нашим тренерам желаю вырастить как можно больше игроков для сборной из тех, кто ещё не попадает туда. Ну и здоровья, конечно. Тренерская доля непростая, нервишки иногда пошаливают. Мне ли не знать?

Итоги года. Лучший тренер России — 2017 Кто лучший тренер года в РФПЛ? Эксперты и читатели «Чемпионата» отдают свои голоса.

Судьям пожелаю всё делать по совести, по букве закона. Уверен, что они не предвзятостью занимаются, а просто ошибаются. Пусть в следующем году они постараются исключить вообще все имеющиеся оплошности.

РФПЛ вышел в ноль. Поэтому желаю нашей Премьер-Лиге большой плюс. Пора зарабатывать. Нужно обратить внимание на телевидение. Должно быть понимание между клубами и РФПЛ, чтобы не было никаких нареканий. Хочется, чтобы всё было в идеале.

Любимому Ростову-на-Дону желаю хорошо провести чемпионат мира. Я уже пару раз прилетал в аэропорт, и всё было очень приятно и комфортно. Пусть продолжают в том же духе: перестраивают дороги, улицы, инфраструктуру и готовят объекты к ЧМ. Его жителям желаю добра, радости, здоровья и удачи.

«Ростову» — хорошо выступить в российском первенстве и подняться как можно выше. Хотя и сложно будет вклиниться, потому что много очков потеряли. И показывать хороший футбол под новым руководством Валерия Георгиевича. Верим в «Ростов» и в Валеру.

«Естественно, я не идеалист». Валерий Карпин говорит о футболе У Валерия Карпина крутые монологи о футболе, но выдержать диалог с ним на уровне удаётся редко. Антон Михашенок попытался.

Юрию Палычу Сёмину желаю крепкого здоровья и удачи. В его возрасте столько эмоций, наверное, ни у одного тренера столько нет. Пусть эти эмоции не иссякают у него никогда. Юрий Палыч – великий тренер. Буду рад, если «Локомотив» под его руководством удержит первое место.

Массимо Каррере пожелаю скорее русский язык выучить. Чтобы матом начал ругаться по-русски. Здорово, когда появляется много хороших тренеров — конкуренция возникает. Это только на пользу российскому футболу.

Саше Кокорину желаю отдохнуть. Хорошо, что мы следим за всем, что с ним происходит, но некоторые моменты надо опускать. Человек отдыхает, он заслужил отличный отпуск. Желаю ему добавить в скорострельности, забить больше мячей и отлично выступить за нашу сборную на турнире летом. Надеюсь, он оправдает наши чаяния, и все мы будем рады за него. Потом пусть стреляет куда хочет, лишь бы играл и забивал на благо сборной и самого себя.

Феде Смолову пожелаю выполнить всё, что он задумал. Буду только рад, если он перейдёт в сильный европейский клуб и проявит себя. Давно наши футболисты не отличались в иностранных чемпионатах. Есть там наши постсоветские ребята, но Мхиторян и тот забуксовал. Феде желаю забивать так же, как за «Краснодар», и показать себя в сборной с лучшей стороны. Пара Кокорин-Смолов очень перспективная и наведёт ещё шороху.

Виталию Мутко пожелаю здоровья. Пусть быстренько пройдёт суды-пересуды и вернётся к руководству нашей футбольной державы. Ну и желаю ему хорошего адвоката, хотя он и сам его найдёт. Всё должно разрешиться в правильную сторону. Виталию Леонтьевичу нужно набраться терпения. Всё-таки это большая нервная нагрузка, и не хотелось бы, чтобы наши руководители тратили столько сил. Английский язык он уже выучил, ну так пусть теперь его совершенствует.

Он улетел, но обещал вернуться. Мутко временно сложил полномочия Репортаж из Дома футбола, где Мутко объявил об отлучке из РФС и подаче иска в CAS.

Мои дорогие и любимые читатели «Чемпионата»! В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы читаете мой бред и активно всё комментируете. Всегда я говорю от души, всегда правду и стараюсь не лукавить. Если я чего-то не знаю, то лучше промолчу. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Сам же постараюсь оправдать ваши добрые комментарии! Всем желаю здоровья, всех люблю и уважаю.

Ваш Игорь Гамула.