Каррере надо ругаться русским матом. Жемчужинки Гамулы

Привет, мои дорогие читатели. Соскучился я по вам сильно. Вы, наверное, уже заканчиваете последние приготовления, накрываете праздничные столы и спешите купить последние подарки. Может, кто-то уже и по «полтинничку» накатил для настроения. Ну а я подведу итоги уходящего года и выскажу парочку персональных пожеланий. До президентской речи мне, конечно, далековато, хотя сами знаете, мои пресс-конференции часто не хуже получаются.
Вообще, я к праздникам не очень хорошо отношусь, не слишком их люблю. Они на меня тоску наводят. Наверное, старею. Чем дальше, тем страшнее. Вот по молодости классно было: там всё время были праздники и без Нового года. А сейчас спокойно поднимаешь бокал шампанского и кушаешь много. Новый год – праздник очень хороший, семейный, но года уже уходят.
2017-й получился непростым, но богатым на яркие моменты. Сразу два события, которые войдут в историю – «Спартак» стал чемпионом и моя отставка с работы. Спартаковцы молодцы, долго к этому шли. Моё увольнение – это неприятно, но запомнилось. Такое фиг забудешь. Но теперь есть свободное время, чтобы радовать вас своей колонкой. И давайте перейдём к самому приятному – к пожеланиям.
Болельщикам, нашим любимым, футбольным, желаю, чтобы сборная России порадовала их на чемпионате мира. Чтобы шутили только над тем, как мы легко вышли из своей группы. Ведь самое главное – это чтобы было за кого болеть. Ну и сами зрители пусть болеют без всяких там негативных и расистских движений. Поверьте мне на слово – так намного лучше. Я-то уж знаю.
Всем футболистам желаю только здоровья, меньше травм. Чтобы они больше думали о футболе, любили его. Пусть больше футболистиков рождается. Семьям покоя и благополучия. Для игроков самое главное, чтобы футбол был на первом месте. А какие-то посторонние моменты пусть их меньше отвлекают.
Всем нашим тренерам желаю вырастить как можно больше игроков для сборной из тех, кто ещё не попадает туда. Ну и здоровья, конечно. Тренерская доля непростая, нервишки иногда пошаливают. Мне ли не знать?
Судьям пожелаю всё делать по совести, по букве закона. Уверен, что они не предвзятостью занимаются, а просто ошибаются. Пусть в следующем году они постараются исключить вообще все имеющиеся оплошности.
РФПЛ вышел в ноль. Поэтому желаю нашей Премьер-Лиге большой плюс. Пора зарабатывать. Нужно обратить внимание на телевидение. Должно быть понимание между клубами и РФПЛ, чтобы не было никаких нареканий. Хочется, чтобы всё было в идеале.
Любимому Ростову-на-Дону желаю хорошо провести чемпионат мира. Я уже пару раз прилетал в аэропорт, и всё было очень приятно и комфортно. Пусть продолжают в том же духе: перестраивают дороги, улицы, инфраструктуру и готовят объекты к ЧМ. Его жителям желаю добра, радости, здоровья и удачи.
«Ростову» — хорошо выступить в российском первенстве и подняться как можно выше. Хотя и сложно будет вклиниться, потому что много очков потеряли. И показывать хороший футбол под новым руководством Валерия Георгиевича. Верим в «Ростов» и в Валеру.
Юрию Палычу Сёмину желаю крепкого здоровья и удачи. В его возрасте столько эмоций, наверное, ни у одного тренера столько нет. Пусть эти эмоции не иссякают у него никогда. Юрий Палыч – великий тренер. Буду рад, если «Локомотив» под его руководством удержит первое место.
Массимо Каррере пожелаю скорее русский язык выучить. Чтобы матом начал ругаться по-русски. Здорово, когда появляется много хороших тренеров — конкуренция возникает. Это только на пользу российскому футболу.
Саше Кокорину желаю отдохнуть. Хорошо, что мы следим за всем, что с ним происходит, но некоторые моменты надо опускать. Человек отдыхает, он заслужил отличный отпуск. Желаю ему добавить в скорострельности, забить больше мячей и отлично выступить за нашу сборную на турнире летом. Надеюсь, он оправдает наши чаяния, и все мы будем рады за него. Потом пусть стреляет куда хочет, лишь бы играл и забивал на благо сборной и самого себя.
Феде Смолову пожелаю выполнить всё, что он задумал. Буду только рад, если он перейдёт в сильный европейский клуб и проявит себя. Давно наши футболисты не отличались в иностранных чемпионатах. Есть там наши постсоветские ребята, но Мхиторян и тот забуксовал. Феде желаю забивать так же, как за «Краснодар», и показать себя в сборной с лучшей стороны. Пара Кокорин-Смолов очень перспективная и наведёт ещё шороху.
Виталию Мутко пожелаю здоровья. Пусть быстренько пройдёт суды-пересуды и вернётся к руководству нашей футбольной державы. Ну и желаю ему хорошего адвоката, хотя он и сам его найдёт. Всё должно разрешиться в правильную сторону. Виталию Леонтьевичу нужно набраться терпения. Всё-таки это большая нервная нагрузка, и не хотелось бы, чтобы наши руководители тратили столько сил. Английский язык он уже выучил, ну так пусть теперь его совершенствует.
Мои дорогие и любимые читатели «Чемпионата»! В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы читаете мой бред и активно всё комментируете. Всегда я говорю от души, всегда правду и стараюсь не лукавить. Если я чего-то не знаю, то лучше промолчу. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Сам же постараюсь оправдать ваши добрые комментарии! Всем желаю здоровья, всех люблю и уважаю.
Ваш Игорь Гамула.