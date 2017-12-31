«Спорт фак» и легкокатлеты. Ляпы-2017. The best

Давно известно, что, когда хотят как лучше, получается как всегда. Но в данном случае получилось ещё лучше.

Дорогой читатель! Последний день года – самое время, чтобы сдаться. В смысле – сделать признание. Только возьми себя в руки.

Итак. Главная и единственная задача «Чемпионата» — удовлетворить тебя, дорогой друг!

Информационно, эстетически, ментально…

Для этого мы готовы не спать ночами. Мчаться в Тьмутаракань на интервью с бывшим игроком закрывшегося клуба. Гробить последние нервные клетки, чтобы заставить игрока сказать волшебное слово «пирожки». Создавать нетленку, которая позволит тебе забыть обо всех житейских глупостях.

Но.

Чем серьёзнее задача, тем больше издержек. Одна из них – спешка, без которой невозможно оставаться в струе. А в результате – ошибки, ляпы, даже, не побоюсь этого слова, описки.

Но нет худа без добра. Среди этих описок встречаются такие, что без слёз не взглянешь. Слёз от смеха. Судите сами – перед вами топ-ляп-2017.

И да, невиноватые мы – они сами пришли!



«Матрасики»



невротятный Самба



Макрицио Арривабене



мечтатель молота

«Питтсбург Пингвниз»

легкокатлеты



байдарка-ониночка

сине-гарантовые

матч «Упал» – «Ростов»

вилы спорта



передача «Вес на матч»



издание «Спорт фак»

Леонид Федун Фото: РИА Новости

сборная России по водному полу



смерь вне ринга.



Центровой «Кливленда», получив передачу от защитника Джей Ар Смита, переложил его в левую руку и забил через Жоакима Ноа.



Я благодарен после трёх лет совместной работы за то, куда они выели мою карьеру.



Француз недоволен своим игровым именем.



Продолжаем радоваться увеличению маленьких зрителей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Юлии Липницкой есть нельзя вообще. Любое неосторожное движение челюстями немедленно заявляло о себе на весах и во время рыжков.



Футболист был органичен в употреблении алкоголя.



Позволяет ли сейчас зарплата молодых хоккеистов в КХЛ жить на широкую ногу? Смотря что понимать под широкой ногой.



В Рио-де-Жанейро главная достопримечательность, конечно же, статуя Христа-Искусителя.



История любви Шарике и Питке (невозможно поверить, но имелись в виду Шакира и Пике).

Фото: Reuters

Но так и должно быть в матчах Лили чемпионов.



Маленький аргентинец вдруг взмыл куда-то под крышу стадиона в Риме и положил мяч в противоход ван дер Сару.



Потом остаётся выезженная земля.



Противоворство центрофорвадов.



Это из какой стали должны быть сделаны ум и яйца, чтобы так издевательски хладнокровно играть в таком матче.



Лебедев ниже соперника на 12 см, и это лучше (быть сверху намного сложнее, чем наоборот).



Все шорты-листы были утверждены с Каррерой.



Гомик и Рекик — самые дорогие игроки пятницы.



Тим Данкан набил татуировку на пол спины.



Аарон Экблад встречал Рождество в компании родных и любой девушки.



В случае успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы.



Однако обновлённый состав «Арсенала», по сложившейся на втором сборе традиции, забил почти сразу после финального свистка.

Фото: Reuters

Собирается полная чаща людей, а матч не удаётся.



Я держал в двух руках мяч, когда он нагой наступил на него.



Наверное, никогда не пойму происходившего всю минувшую неделю не только в эстонском Таллине, но и в чешских Каловых Варах.



Но мыслью играть за сборную Германии даже не думал.



Помимо голкипера сборной Чили Карла направляет свою любовь к собакам.



Мексиканский фанат прилетел в Казань на костылях.



Первым подрой походкой в клетку пробежал Митрион, на котором не было ни тени сомнения и страха. Затем свет в зале погаз, заиграла бравурная мелодия, по кожу пробежали мурашки.



Не знаю, возможно ли, что овечки и другие звёзды всё-таки смогут принять участие в играх.



Ели сдерживая слёзы.



Руки волос на голове никто не рвёт.



Михаил Сергачёв выбрал один из самых популярных костюмов на Хэллоуин — пирата Джека Воробьёва.

После удара соперником меня в голову на полу рефери остановил поединок.



От родного Новокузнецка до Новосибирска пять-шесть часов еды на машине.

Играл хорошо, жалко, что очков не надрал.

Пусть не без орехов, зато креативно и смело сыграл Артём Зуб.

Стартовый свисток даст португалец Артур Соареш Диаш. Помогать ему в этом будут соотечественники Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соареш.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не упустил случая покритиковать свою бывшую команду «Манчестер Сити».

Кто бы что ни говорил, а «Спартак» играет для большевиков.



По данным издания, в России всё чаще фиксируются контакты между людьми и медведями из-за нехватки источников питания.

И конечно с Новым гадом!!!