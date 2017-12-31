Где футболисты и тренеры отмечают Новый год

Артём Ребров, вратарь «Спартака»:

— Новый год встречаю с семьёй в Подмосковье, это наша традиция. С Новым годом футболисты «Спартака» обычно поздравляют друг друга в «мессенджере». Традиции обмениваться новогодними подарками в команде нет – но дарим что-то всегда в течение года.

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России:

— На протяжении многих лет праздную Новый год в горах. Семьёй выбираемся в Болгарию на лыжный курорт. Такое символическое название: я – Бышовец, а курорт – «Боровец».

Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:

— Этот Новый год по давней традиции проведу с семьёй в Саранске. Съездим вместе туда на неделю, а к 7 января вернёмся в Москву. Рождество – мой любимый праздник. А потом уже на сборы.

Фёдор Чалов, нападающий ЦСКА:

— Ненадолго съезжу на море, а Новый год, как и обычно, проведу с семьёй. Традиции нарушать нельзя. 10 января выходим из отпуска, хотя к сезону я начну готовиться ещё раньше.

Александр Кокорин, нападающий «Зенита»:

— Конечно, Новый год надо праздновать в России. Но так совпало, что отпуск у футболистов выпадает как раз на эти даты. Хочется побыть там, где солнце. Так что в этом году снова отправлюсь в тёплые страны. Честно, в жаркой стране не хватает не столько снега, сколько атмосферы. Там всё заканчивается в час ночи — люди гасят свет и ложатся спать.

В последнее время на Новый год мы сидели с семьёй. Ощущение праздника чувствуется только до часа ночи, а потом все расходятся. Запоминающиеся празднования были года три-четыре назад, когда отмечал на родине с друзьями в Белгородской области. Там чувствовался праздник, гуляли, как положено в нашей стране.

Кокорин: в это трудно поверить, но я не люблю и не пью шампанское Форвард «Зенита» в конференции с читателями «Чемпионата» — о травме Лунёва, челлендже от Манчини и вечно голодном Дзюбе.

Владислав Игнатьев, полузащитник «Локомотива»:

— Новый год мы будем отмечать в Москве вместе с семьёй. Такой домашний праздник будет. Особые новогодние блюда для меня, как по старинке – это мандарины, оливье и пара бутербродов с красной икрой. Новогодние традиции? В детстве как было: мы вставали, делали уборку, готовили — всей семьёй подготавливались к празднику. Днём спали и уже ночью все вместе дома за столом отмечали Новый год. В дальнейшем стало по-другому, например, за границей встречали. И, к сожалению, не всегда с родителями получается. Я не любитель салюта. Насмотрелся всяких передач про некачественные фейерверки, поэтому не хочется рисковать.

Антон Митрюшкин, вратарь молодёжной сборной России и швейцарского «Сьона»:

— Наверное, в этом году у меня будет самое необычное празднование Нового года в моей жизни. Новый год я буду встречать в клинике «Вилла Стюарт», в которой сейчас прохожу лечение в связи с травмой. Рядом со мной в новогоднюю ночь будет жена Даша и наша собака кавалер-кинг-чарльз-спаниель – Челси.

Антон Шунин, вратарь «Динамо»:

— На этот Новый год с семьёй выберемся за рубеж. Практически полным составом – жаль только, что брат с женой не смогут поехать. Вообще, мне нравится отмечать праздник дома, но в этот раз так сложилось. Решили поехать в Австрию, в горы. У ребёнка будет небольшая пауза от тренировок, так что хотелось вывезти его в другое место. Но не в тепло – мы же русские, и хотелось выбрать место, где есть снег.

Дмитрий Булыкин, экс-форвард «Локомотива» и сборной России:

— Новый год планирую встретить со своим большим семейством. А после праздника поедем куда-нибудь кататься на лыжах.

Динияр Билялетдинов, полузащитник «Тракая»:

— Новый год всегда отмечаю с семьёй в России, и этот год не исключение. Соберёмся на даче под Москвой, сядем за одним столом старшим и молодым поколением. Всегда ходим в баню, купаемся, затем празднуем новогоднюю ночь. Обязательно пускаем салюты и смотрим поздравление президента! А на следующий день салаты доедаем.

Владимир Бесчастных, бывший форвард «Спартака» и сборной России:

— Новый год буду встречать с семьёй в Таиланде, а вообще обычно мы с друзьями отмечаем на даче.

Дмитрий Сычёв, бывший нападающий «Локомотива» и сборной России:

— Хочу как следует отдохнуть – желательно где потеплее. Год был тяжёлый. Наверное, отправлюсь куда-то на сёрфинг, а место будет зависеть от прогноза. Открываешь поиск, смотришь прогноз: летим туда! Если заранее планировать, то есть риск промахнуться с погодой. А по горящей путёвке есть шанс урвать недорогой перелёт и угадать с прогнозом с точностью до дня.