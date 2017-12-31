Новогодние пожелания читателям «Чемпионата»

Новый год – особый праздник, когда хочется делиться добром с родными, близкими, да и просто знакомыми людьми. В специальном новогодней рубрике самые искренние пожелания читателям «Чемпионата» передают наши постоянные эксперты, известные тренеры и футболисты.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Читатели «Чемпионата», с наступающим Новым годом! Убеждён, что портал сделает так, чтобы болельщиков и любителей сборной было больше. Хотим, чтобы 2018 год и вам, и нам принёс только удачные дни.

Артём Ребров, вратарь «Спартака»:

— Желаю всем читателям «Чемпионата» крепкого здоровья, благополучия, много побед, замечательных эмоций и всего самого доброго в новом году.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Грядущий год – год чемпионата мира. Хочу от души пожелать нашим тренерам вселить уверенность игрокам на достижения, которые бы приблизили их к заветной мечте. Летом к нам приедут выдающиеся тренеры и игроки. И я очень хочу, чтобы футбол был зрелищем, которое украшало бы искусство.

Константин Кучаев, полузащитник ЦСКА:

— Поздравляю всех читателей с Новым годом. Желаю всем побольше спорта! Чтобы больше людей увлекались футболом и другими видами спорта, которые им больше нравятся. Приходите на матчи, на наш прекрасный стадион, который недавно был построен. Сейчас он не очень сильно заполняется, и мне хотелось бы, чтобы в новом году туда пришло ещё больше болельщиков, чтобы нас поддержать.

Дмитрий Сычёв, бывший форвард «Локомотива» и сборной России:

— Поздравляю всех читателей с Новым годом! Желаю, чтобы домашний чемпионат мира принёс вам только положительные эмоции, только радость!

Сергей Силкин, бывший тренер «Динамо»:

— Читателям я бы пожелал в Новый год, чтобы наш футбол прогрессировал, и любители футбола, которые смотрят его, слушают, получали от игры больше удовольствия. Ну и здоровья, конечно, всем.

Георгий Джикия, защитник «Спартака»:

— Почаще приглашайте в свою редакцию! С удовольствием приеду, если будет свободное время. Поздравляю с наступающим Новым годом! Всего самого хорошего, исполнения всех желаний в новом году.

Фёдор Чалов, нападающий ЦСКА:

— Читателям «Чемпионата» — крепкого здоровья. И верьте в российский футбол!

Игорь Колыванов, главный тренер «Торпедо»:

— «Чемпионат», наверное, вообще самый популярный портал. Все его любят. Читателям хочу пожелать почаще заходить на «Чемпионат» и болеть за нашу сборную.

Алексей Миранчук, полузащитник «Локомотива»:

— Поздравляем всех с наступающим! Смотрите, читайте, слушайте «Чемпионат». А так – всего самого лучшего, и пусть ваши мечты сбудутся. Удачи!

Антон Миранчук, полузащитник «Локомотива»:

— С наступающим Новым годом, дорогие друзья. Самое главное – добра, мира, здоровья вашим семьям. Читайте «Чемпионат». Пис!

Александр Кержаков, бывший нападающий «Зенита»:

— Читателям желаю любить футбол, в следующем году искренне поддерживать сборную России на домашнем чемпионате мира. Я уверен, что при поддержке наших болельщиков сборная добьётся хороших результатов.

Дмитрий Хохлов, главный тренер «Динамо»:

— Крепкого здоровья, позитива, массу положительных эмоций и большого человеческого счастья!

Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— Читателям «Чемпионата» пожелаю, чтобы все невзгоды оставались позади, а любовь и счастье всегда были впереди.

Мануэл Фернандеш, полузащитник «Локомотива»:

— Живите на полную катушку и наслаждайтесь каждым моментом.

Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:

— Хотел бы поздравить всех читателей «Чемпионата» с Новым годом! Пожелать здоровья, успехов и счастья в 2018 году. А «Чемпионату» — ещё большей продуктивности. Всегда с удовольствием слежу за вами, как и читатели. Всё делаете очень оперативно! Много спортивных новостей. 2018 год для всех нас – это ещё и большое событие, которое мы все будем ждать с большим нетерпением. Уверен, что чемпионат мира пройдёт шикарно, приедут лучшие сборные мира, и 2018 год принесёт нам много ярких эмоций!

Антон Шунин, вратарь «Динамо»:

— С Новым годом! Желаю «Чемпионату» как можно больше интересных интервью и материалов. Спортсменам и футболистам – хороших выступлений, а болельщикам – интересных матчей в исполнении нашей сборной на чемпионате мира.

Андрей Тихонов, главный тренер «Крыльев Советов»:

— Читателям «Чемпионата» мои личные поздравления с Новым годом! Счастья, здоровья и любви! Любите и читайте «Чемпионат».