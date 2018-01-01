От Черчесова до Карреры. Кто заходил к нам на огонёк в 2017-м

В 2017 году в редакцию «Чемпионата» заглядывало множество футбольных гостей. Вспоминаем яркие эпизоды их визитов.

Александр Кержаков

Одним из первых гостей редакции «Чемпионата» в 2017 году стал лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков. На момент интервью он ещё не объявил о завершении карьеры и оставался действующим игроком «Зенита». В центре внимания была не только его футбольная карьера, но и писательская – накануне состоялась презентация новой книги Кержакова «Лучший».

В беседе с нашими корреспондентами Кержаков рассказал о работе над книгой, процессе написания глав о проблемах в личной жизни, дружбе с музыкантом Сергеем Шнуровым и, конечно же, о родном «Зените».

Кержаков: у Дзюбы рот не закрывается даже во сне Большое интервью с Александром Кержаковым, после которого вы заново откроете для себя этого человека.

Александр Самедов

В редакцию «Чемпионата» Александр Самедов заглянул уже после того, как неожиданно подписал контракт со «Спартаком» и покинул «Локомотив». В интервью нашим корреспондентам Самедов рассказал о причинах смены команды и об отношениях с болельщиками. Кроме того, Александр поведал об ошибках молодости и депрессии после промаха в матче против Алжира на чемпионате мира в Бразилии.

На момент интервью «Спартак» шёл в турнирной таблице на первом месте.

«Сейчас понимаю, что всё в жизни возможно, – признался Самедов. – Например, в 32 года взять и осуществить мечту — выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель».

Самедов: Старков сказал: «Ты делаешь ошибку». Но было поздно Воспитанник и новичок «Спартака» — об ошибках молодости, кошмарах в сборной и мечте выиграть золото с родной командой.

Олег Романцев и Валерий Кечинов

Накануне 115-го дня рождения основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина к нам в редакцию заглянули Олег Романцев и Валерий Кечинов.

Олег Иванович поделился воспоминаниями о легендарном Старостине, развеял некоторые мифы о его жизни и признался, что очень боялся его подвести.

Романцев: Старостин сказал мне: «Проиграем – отберут партбилеты» В 115-й день рождения Николая Петровича Старостина о нём рассказывает Олег Иванович Романцев.

Кроме того, вместе с Валерием Кечиновым Романцев поделился воспоминаниями о временах, когда тренировал «Спартак», впечатлениями от работы Карреры и мыслями о возможном первом чемпионстве за 16 лет.

«Я ещё до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом, – признался Романцев. – После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность».

Романцев: если будет надо – пойду на войну! Олег Романцев и Валерий Кечинов вспомнили великие игры «Спартака», оценили шансы команды Карреры на золото и поведали массу ярких историй.

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев стал гостем нашей редакции практически сразу после завершения сезона в ФНЛ, ещё будучи главным тренером «Динамо». Накануне своего дня рождения специалист не только вспомнил о своём футбольном прошлом, но и ответил на злободневные вопросы о «Динамо»: мотивации Павла Погребняка и работе с Игорем Денисовым. Не была обделена вниманием и тема возвращения «Динамо» в Премьер-Лигу.

«Хотелось именно на «Арене Химки» при своих болельщиках досрочно выполнить задачу, – признался Калитвинцев. – Выиграть не получилось. Но мы решили подождать результата «СКА-Хабаровск». Когда сообщили, что конкурент выиграл со счётом 1:0, стали расходиться. А через три минуты – уточнение: гол не засчитали. Мы улыбнулись и не сразу поверили, что так бывает. Стали в круг, порадовались – и поехали готовиться к тренировке».

«С Лобановским никто не мог пить на равных: падали, вставали, снова падали» Накануне 49-го дня рождения в гости к «Чемпионату» заглянул главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – и рассказал массу интересного.

Стипе Плетикоса

В середине мая к нам в редакцию пришёл Стипе Плетикоса и… Дал самое продолжительное интервью в своей жизни! Беседа длилась почти три часа, а количество тем, которые за это время удалось обсудить с хорватским вратарём просто не поддаётся исчислению!

В интервью нашим корреспондентам Плетикоса рассказал, как узнал о чемпионстве «Спартака», что думает о работе Массимо Карреры, Мирчи Луческу и Курбана Бердыева, а также попробовал свои силы в забавном тесте.

Плетикоса: Канга каждый день стучал ко мне в дверь и говорил: «Где деньги?» В редакцию «Чемпионата» заглянул Стипе Плетикоса. Он даже не подозревал, какой тест мы ему приготовили.

Роман Зобнин

Редакцию «Чемпионата» полузащитник Роман Зобнин посетил сразу после чемпионства «Спартака» накануне сборов национальной команды. В интервью с нашими корреспондентами Роман вспомнил о своём первом матче против «Спартака», о том, как изменилась его жизнь после перехода в состав красно-белых и, конечно, о праздновании чемпионства.

«Мне позвонил Глушаков и позвал на стадион. Сказал: «Тут и руководство, и болельщики – приезжай!» Я выдвигался, но позвонил начальник команды: «Не надо на стадион, там всё перекрыто. Давай в ресторан «Ласточка». Весь Интернет знал, где мы. Неплохо попрыгали».

Кроме того, полузащитник рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в «Динамо» и поделился ожиданиями от Кубка конфедераций. К сожалению, выступить на турнире Зобнину не удалось из-за травмы.

Зобнин: Черчесов раздал всем спартаковцам по маленькой шоколадке Полузащитник Роман Зобнин стал гостем редакции «Чемпионата» и раскрыл секреты чемпионского успеха «Спартака».

Андрей Лунёв

Из Санкт-Петербурга в Москву Андрей Лунёв приехал во время восстановления от травмы. В столице его ждала награда самому ценному футболисту РФПЛ за сентябрь 2016, которую Лунёв заработал ещё по игре в «Уфе».

В качестве бонуса Андрей дал нашим корреспондентам двухчасовое интервью, в котором вспомнил о тяжелом периоде в карьере и о том, как чуть не закончил с футболом. Кроме того, Лунёв рассказал, как перевернулась его жизнь в «Уфе» что как изменилось после перехода в «Зенит»

Лунёв: Дзюба подкалывал: «Кого купили? Вообще с ума сошли?!» Как попасть в кабалу к кредиторам, чуть не бросить футбол и за год дойти от лавки «Уфы» до основы «Зенита» — повествует Андрей Лунёв.

Игорь Гамула

К нам в редакцию Игорь Гамула приехал практически через месяц после прекращения работы в «Ростове», однако беседа не ограничилась одними только воспоминаниями о тренерской деятельности в донском клубе. Игорь Васильевич рассказал о начале своей карьеры футболиста, о бурной молодости. Гамула также не обделил вниманием нашумевшую историю о «чёрных жемчужинках» и, конечно же, очень много жёг! Ну а потом колоритный тренер согласился вести колонку на «Чемпионате».

Гамула: взял у Дворковича телефон, набираю: «Алло, Владимир Владимирович?» Самый искромётный тренер России устроил шоу в редакции «Чемпионата». Большое интервью с Игорем Гамулой.

Александр Егоров

Бывший арбитр Александр Егоров стал гостем редакции «Чемпионата» уже в качестве футбольного чиновника. Новость о завершении судейской карьеры стала настоящей неожиданностью, и в беседе с нашими корреспондентами Егоров рассказал, почему принял такое решение. Кроме того, Александр поделился яркими воспоминаниями из жизни и судейской карьеры и ответил на самые каверзные вопросы о работе арбитра.

А. Егоров: сказал Халку по-португальски «Отвали!». Тот обомлел Как удалять Черчесова, удивлять Халка, успокаивать семью и «обнуляться» после критики – бывший арбитр Егоров рассказал о судействе всё.

Дмитрий Сычёв

Настоящую легенду российского футбола Дмитрия Сычёва мы приглашали в редакцию давно, но всё как-то не складывалось. И уж точно никто не ожидал, что гостем «Чемпионата» Дмитрий станет в роли действующего футболиста.

После успешного дебюта в «Казанке» Сычёв дал большое и искреннее интервью. В нём нападающий рассказал не только о недавнем возвращении в «Локомотив», но и об истории конфликта в «Спартаке» и выступлении за «Марсель». Не ушёл Сычёв и от личных вопросов. В частности, поделился воспоминаниями о самом тяжёлом периоде в жизни.

«Мне очень важен внутренний комфорт, — признался Сычёв. — Но в какой-то момент его не стало. Энергетика ведь бывает разной, но у нас в стране и особенно в футболе чаще происходит негатив. И всё это наслаивается, наслаивается».

Сычёв: люди, которые желали мне плохого, сделали своё дело очень хорошо Один из главных талантов русского футбола даёт большое и искреннее интервью «Чемпионату» обо всём.

Массимо Каррера

Главного тренера «Спартака» Массимо Карреру в редакции «Чемпионата» ждали давно, но организовать большое интервью удалось только спустя несколько месяцев после чемпионства, когда в прессу стала просачиваться информация о проблемах и конфликтах внутри клуба.

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

Беседа получилась действительно долгой. За два с лишним часа итальянец рассказал о своей жизни в России, «золотом» сезоне и причинах тяжёлого старта «Спартака». Кроме того, Каррера ответил на волнующие болельщиков вопросы о контрактах игроков, увольнении персонала, а также поделился воспоминаниями о страшной аварии, перевернувшей его жизнь.

Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине Во второй части интервью Каррера подробно рассказывает о состоявшихся и несостоявшихся трансферах «Спартака» и вспоминает ужасную катастрофу

Мануэл Фернандеш

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш стал гостем нашей редакции, ещё когда «железнодорожники» шли в турнирной таблице на втором месте. Тогда португальский футболист оценил шансы чемпионства в 5%.

«Я не пессимист, а всего лишь реалист, — признался Фернандеш. — Впереди сложнейший отрезок. Может, после «Краснодара» я назову 6%, после ЦСКА — 10%. Посмотрим».

В большом интервью нашим корреспондентам португалец рассказал о работе с Юрием Сёминым, футбольном детстве и своём закрытом характере.

Фернандеш: иногда страшно, когда Сёмин кричит или бросает бутылки Один из самых закрытых легионеров РФПЛ откровенно говорит о переводе в дубль при Смородской, работе с агентом Мендешем и любимых книгах.

Георгий Джикия

В ноябре защитник «Спартака» Георгий Джикия посетил нашу редакцию, чтобы сыграть с болельщиком в FIFA 18. Следом Джикия дал большое интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову. В первую очередь, конечно же, футболист поделился эмоциями от продления контракта со «Спартаком».

«Всё поменялось кардинально и в лучшую сторону, — признался Джикия. — Я был никем, а сейчас играю в четырёх турнирах, каждый третий день матчи, я игрок «Спартака» и сборной России».

Кроме того, в интервью россиянин рассказал о выступлении за национальную команду, драках на футбольном поле и шутках в адрес Андрея Ещенко.

Джикия: «Зенит»? Предпочту остаться в лучшей команде страны Защитник «Спартака» — о продлении контракта, стычке с Промесом, давлении на Карреру, приколах над Ещенко и многом другом.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов уже не однократно заглядывал к нам в редакцию, но в 2017 году он пришёл в гости к «Чемпионату» в роли главного тренера сборной. В преддверии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира российский специалист пояснил, как организован рабочий процесс в команде, в чём заключаются сложности выбора состава и соперников по контрольным матчам. Кроме того, Черчесов поделился мнением о натурализации футболистов, рассказал об отношениях с Александром Кокориным и травме Андрея Лунёва в матче против Испании.

«Первым делом позвонил маме Лунёва». Черчесов в гостях у «Чемпионата» Большое интервью с Черчесовым о первой команде России — Смолове, Кокорине, штрафах, тактике и немецком языке.

Алексей и Антон Миранчуки

Футболисты «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки приехали к нам в редакцию, чтобы сыграть с читателем в FIFA 18. После киберфутбола братья дали нашим корреспондентам большое интервью. В нём они рассказали о своём детстве, приходе в «Локомотив», общении с болельщиками и прямых трансляциях в «Инстаграме». Кроме того, Антон поделился впечатлениями от выступления в Эстонии, а Алексей ответил на вопросы о несостоявшемся трансфере в «Рубин».