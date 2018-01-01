От Черчесова до Карреры. Кто заходил к нам на огонёк в 2017-м

Александр Кержаков
Одним из первых гостей редакции «Чемпионата» в 2017 году стал лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков. На момент интервью он ещё не объявил о завершении карьеры и оставался действующим игроком «Зенита». В центре внимания была не только его футбольная карьера, но и писательская – накануне состоялась презентация новой книги Кержакова «Лучший».
В беседе с нашими корреспондентами Кержаков рассказал о работе над книгой, процессе написания глав о проблемах в личной жизни, дружбе с музыкантом Сергеем Шнуровым и, конечно же, о родном «Зените».
Александр Самедов
В редакцию «Чемпионата» Александр Самедов заглянул уже после того, как неожиданно подписал контракт со «Спартаком» и покинул «Локомотив». В интервью нашим корреспондентам Самедов рассказал о причинах смены команды и об отношениях с болельщиками. Кроме того, Александр поведал об ошибках молодости и депрессии после промаха в матче против Алжира на чемпионате мира в Бразилии.
На момент интервью «Спартак» шёл в турнирной таблице на первом месте.
«Сейчас понимаю, что всё в жизни возможно, – признался Самедов. – Например, в 32 года взять и осуществить мечту — выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель».
Олег Романцев и Валерий Кечинов
Накануне 115-го дня рождения основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина к нам в редакцию заглянули Олег Романцев и Валерий Кечинов.
Олег Иванович поделился воспоминаниями о легендарном Старостине, развеял некоторые мифы о его жизни и признался, что очень боялся его подвести.
Кроме того, вместе с Валерием Кечиновым Романцев поделился воспоминаниями о временах, когда тренировал «Спартак», впечатлениями от работы Карреры и мыслями о возможном первом чемпионстве за 16 лет.
«Я ещё до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом, – признался Романцев. – После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность».
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцев стал гостем нашей редакции практически сразу после завершения сезона в ФНЛ, ещё будучи главным тренером «Динамо». Накануне своего дня рождения специалист не только вспомнил о своём футбольном прошлом, но и ответил на злободневные вопросы о «Динамо»: мотивации Павла Погребняка и работе с Игорем Денисовым. Не была обделена вниманием и тема возвращения «Динамо» в Премьер-Лигу.
«Хотелось именно на «Арене Химки» при своих болельщиках досрочно выполнить задачу, – признался Калитвинцев. – Выиграть не получилось. Но мы решили подождать результата «СКА-Хабаровск». Когда сообщили, что конкурент выиграл со счётом 1:0, стали расходиться. А через три минуты – уточнение: гол не засчитали. Мы улыбнулись и не сразу поверили, что так бывает. Стали в круг, порадовались – и поехали готовиться к тренировке».
Стипе Плетикоса
В середине мая к нам в редакцию пришёл Стипе Плетикоса и… Дал самое продолжительное интервью в своей жизни! Беседа длилась почти три часа, а количество тем, которые за это время удалось обсудить с хорватским вратарём просто не поддаётся исчислению!
В интервью нашим корреспондентам Плетикоса рассказал, как узнал о чемпионстве «Спартака», что думает о работе Массимо Карреры, Мирчи Луческу и Курбана Бердыева, а также попробовал свои силы в забавном тесте.
Роман Зобнин
Редакцию «Чемпионата» полузащитник Роман Зобнин посетил сразу после чемпионства «Спартака» накануне сборов национальной команды. В интервью с нашими корреспондентами Роман вспомнил о своём первом матче против «Спартака», о том, как изменилась его жизнь после перехода в состав красно-белых и, конечно, о праздновании чемпионства.
«Мне позвонил Глушаков и позвал на стадион. Сказал: «Тут и руководство, и болельщики – приезжай!» Я выдвигался, но позвонил начальник команды: «Не надо на стадион, там всё перекрыто. Давай в ресторан «Ласточка». Весь Интернет знал, где мы. Неплохо попрыгали».
Кроме того, полузащитник рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в «Динамо» и поделился ожиданиями от Кубка конфедераций. К сожалению, выступить на турнире Зобнину не удалось из-за травмы.
Андрей Лунёв
Из Санкт-Петербурга в Москву Андрей Лунёв приехал во время восстановления от травмы. В столице его ждала награда самому ценному футболисту РФПЛ за сентябрь 2016, которую Лунёв заработал ещё по игре в «Уфе».
В качестве бонуса Андрей дал нашим корреспондентам двухчасовое интервью, в котором вспомнил о тяжелом периоде в карьере и о том, как чуть не закончил с футболом. Кроме того, Лунёв рассказал, как перевернулась его жизнь в «Уфе» что как изменилось после перехода в «Зенит»
Игорь Гамула
К нам в редакцию Игорь Гамула приехал практически через месяц после прекращения работы в «Ростове», однако беседа не ограничилась одними только воспоминаниями о тренерской деятельности в донском клубе. Игорь Васильевич рассказал о начале своей карьеры футболиста, о бурной молодости. Гамула также не обделил вниманием нашумевшую историю о «чёрных жемчужинках» и, конечно же, очень много жёг! Ну а потом колоритный тренер согласился вести колонку на «Чемпионате».
Александр Егоров
Бывший арбитр Александр Егоров стал гостем редакции «Чемпионата» уже в качестве футбольного чиновника. Новость о завершении судейской карьеры стала настоящей неожиданностью, и в беседе с нашими корреспондентами Егоров рассказал, почему принял такое решение. Кроме того, Александр поделился яркими воспоминаниями из жизни и судейской карьеры и ответил на самые каверзные вопросы о работе арбитра.
Дмитрий Сычёв
Настоящую легенду российского футбола Дмитрия Сычёва мы приглашали в редакцию давно, но всё как-то не складывалось. И уж точно никто не ожидал, что гостем «Чемпионата» Дмитрий станет в роли действующего футболиста.
После успешного дебюта в «Казанке» Сычёв дал большое и искреннее интервью. В нём нападающий рассказал не только о недавнем возвращении в «Локомотив», но и об истории конфликта в «Спартаке» и выступлении за «Марсель». Не ушёл Сычёв и от личных вопросов. В частности, поделился воспоминаниями о самом тяжёлом периоде в жизни.
«Мне очень важен внутренний комфорт, — признался Сычёв. — Но в какой-то момент его не стало. Энергетика ведь бывает разной, но у нас в стране и особенно в футболе чаще происходит негатив. И всё это наслаивается, наслаивается».
Массимо Каррера
Главного тренера «Спартака» Массимо Карреру в редакции «Чемпионата» ждали давно, но организовать большое интервью удалось только спустя несколько месяцев после чемпионства, когда в прессу стала просачиваться информация о проблемах и конфликтах внутри клуба.
Беседа получилась действительно долгой. За два с лишним часа итальянец рассказал о своей жизни в России, «золотом» сезоне и причинах тяжёлого старта «Спартака». Кроме того, Каррера ответил на волнующие болельщиков вопросы о контрактах игроков, увольнении персонала, а также поделился воспоминаниями о страшной аварии, перевернувшей его жизнь.
Мануэл Фернандеш
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш стал гостем нашей редакции, ещё когда «железнодорожники» шли в турнирной таблице на втором месте. Тогда португальский футболист оценил шансы чемпионства в 5%.
«Я не пессимист, а всего лишь реалист, — признался Фернандеш. — Впереди сложнейший отрезок. Может, после «Краснодара» я назову 6%, после ЦСКА — 10%. Посмотрим».
В большом интервью нашим корреспондентам португалец рассказал о работе с Юрием Сёминым, футбольном детстве и своём закрытом характере.
Георгий Джикия
В ноябре защитник «Спартака» Георгий Джикия посетил нашу редакцию, чтобы сыграть с болельщиком в FIFA 18. Следом Джикия дал большое интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову. В первую очередь, конечно же, футболист поделился эмоциями от продления контракта со «Спартаком».
«Всё поменялось кардинально и в лучшую сторону, — признался Джикия. — Я был никем, а сейчас играю в четырёх турнирах, каждый третий день матчи, я игрок «Спартака» и сборной России».
Кроме того, в интервью россиянин рассказал о выступлении за национальную команду, драках на футбольном поле и шутках в адрес Андрея Ещенко.
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов уже не однократно заглядывал к нам в редакцию, но в 2017 году он пришёл в гости к «Чемпионату» в роли главного тренера сборной. В преддверии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира российский специалист пояснил, как организован рабочий процесс в команде, в чём заключаются сложности выбора состава и соперников по контрольным матчам. Кроме того, Черчесов поделился мнением о натурализации футболистов, рассказал об отношениях с Александром Кокориным и травме Андрея Лунёва в матче против Испании.
Алексей и Антон Миранчуки
Футболисты «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки приехали к нам в редакцию, чтобы сыграть с читателем в FIFA 18. После киберфутбола братья дали нашим корреспондентам большое интервью. В нём они рассказали о своём детстве, приходе в «Локомотив», общении с болельщиками и прямых трансляциях в «Инстаграме». Кроме того, Антон поделился впечатлениями от выступления в Эстонии, а Алексей ответил на вопросы о несостоявшемся трансфере в «Рубин».