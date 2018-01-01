9 самых очаровательных девушек российского футбола — 2017

Подарок на Новый год от специалиста по «Красоте дня» Никиты Кузина.

Вспоминаем самых красивых, ярких и впечатляющих девушек в российском футболе, которые попадали в этом году в нашу рубрику «Красота дня» и не только. Если вы пропустили некоторые статьи, то сможете увидеть самые сливки. Смотрим, наслаждаемся и поздравляем всех с Новым годом.

Екатерина, жена вратаря сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева

Игорь Акинфеев признан лучшим вратарём России в 2017 году. Голкипер ЦСКА продолжает оставаться первым номером сборной и своего клуба. Екатерина во всём поддерживает супруга. Пожелаем Игорю побольше сухих матчей в новом году, а всей семье счастья.

Красота дня. Жена Игоря Акинфеева Екатерина Герун В рубрике «Красота дня» супруга сегодняшнего именинника, новоиспечённого капитана сборной России Игоря Акинфеева- Екатерина Герун.

Анастасия, невеста полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова

Дмитрий Тарасов в минувшем году расстался со своей звёздной женой и активной участницей шоу-бизнеса Ольгой Бузовой. Но скучал один он недолго. Тарасов начал встречаться с Анастасией Костенко. Анастасия знаменита тем, что в 2014 году стала вице-мисс России. В этом году пару ждёт свадьба. Пожелаем жениху и невесте поменьше говорить «мы счастливы», а побольше чувствовать себя счастливыми.

Красота дня. К кому ушёл Дмитрий Тарасов от Бузовой В День рождения Дмитрия Тарасова представляем его новую спутницу.

Татьяна, жена вратаря «Уфы» Александра Беленова

В минувшем году вратарь «Уфы» Александр Беленов женился на прекрасной Татьяне, которая сразу взяла фамилию супруга. Девушка постоянно ходит на стадион, чтобы поболеть за своего мужа и всё свободное время проводит с ним. Надёжная опора для голкипера и просто красавица. Пожелаем молодым семейного счастья.

Красота дня. Жена Александра Беленова – Татьяна Вратарь «Уфы» сыграл свадьбу со своей избранницей Татьяной. Поздравляем!

Диана, жена защитника сборной России и ЦСКА Георгия Щенникова.

В матче против «Бенфики» Георгий получил травму лодыжки, и поддерживала его в этот непростой период жена Диана. Они познакомились ещё в школе, и про них уже давно пора снимать фильм о прекрасных семейных отношениях. Пожелаем Георгию здоровья, ему точно есть ради кого возвращаться на поле.

Красота дня. Главная болельщица Георгия Щенникова В рубрике «Красота дня» мать двоих детей, любимая жена и надёжная опора – супруга Георгия Щенникова.

София, жена капитана «Краснодара» Андреаса Гранквиста

Гранквист стал лучшим футболистом Швеции в завершившемся году. После 10-летней гегемонии Златана Ибрагимовича это всё-таки случилось. После награждения капитан «быков» позволил пошутить в адрес жены, что будет пару дней спать с кубком, а не с ней. Чтобы София не расстраивалась, мы написали о ней в нашей рубрике. Пожелаем шведской семье в новом году спать вместе без всяких наград и кубков.

Красота дня. Жена Андреаса Гранквиста – София Лучший игрок Швеции 2017 года пообещал, что в ближайшее время будет спать не с ней, а с трофеем. Зря он так…

Лера, невеста полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо.

Лера скоро сделает Жоаозиньо главный подарок – она станет мамой его ребёнка. Именно после новостей об этом событии она попала в нашу рубрику. Скоро пара должна сыграть свадьбу. Лера ходит на все домашние матчи «Краснодара» и поддерживает будущего мужа. Теперь персональных болельщиков Жоаозиньо станет больше. Пожелаем им всего доброго и терпения – оно всегда необходимо молодым родителям.

Красота дня. Русская невеста Жоаозиньо Лера – одна из причин, почему Жоаозиньо получил российский паспорт. А ещё пара ждёт ребёнка.

Анна Галай, сотрудница пресс-службы «Локомотива»

Самая милая блондинка РФПЛ пока не вышла замуж, но продолжает трудиться на благо своего любимого «Локомотива». Аня летает с командой по всему миру. Она не боится ни морозов Хабаровска, ни мужского коллектива, ни долгой дороги в шумном вагоне. Пожелаем ей и «Локомотиву» в новом году не сбавлять обороты.

«Пейчинович вылил на меня целую бутылку шампанского!» Самая милая блондинка РФПЛ – Анна Галлай, сотрудница пресс-службы «Локомотива».

Алина, болельщица «Кубани»

Алина Чусалина стала «Мисс-РФПЛ» ещё в 2011 году, но снова напомнила о себе, поддержав акцию #КубаньЖиви. В январе клуб испытывал большие финансовые проблемы и мог прекратить своё существование. Не знаем, что помогло команде больше – фотография Алины или деньги, которые нашли руководители «Кубани». Клуб жив и уверенно чувствует себя в середине таблицы ФНЛ. Пожелаем Алине в новом году радоваться победам любимой команды, а не спасать её от смерти.

Красота дня. Алина Чусалина, поддержавшая родную «Кубань» В рубрике «Красота дня» — Алина Чусалина, «Мисс РФПЛ»-2011, которая поддержала «Кубань» в акции #КубаньЖиви.

Ксения Дели, добрая болельщица

Супермодель Ксения Дели подарила 1 млн рублей нуждающемуся болельщику дяде Мише из Краснодара на постройку дома. Она лично прилетела на встречу в город. В проекте #домдлядядимиши участвовало много людей, но именно Ксения пожертвовала больше половины необходимой суммы. Пожелаем же всему футбольному миру и всей планете побольше таких добрых поступков!