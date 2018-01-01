Как футболисты РФПЛ встречали Новый год

Подарки под ёлкой, праздничные танцы и немного волшебства.

В канун Нового года всегда происходит волшебство. И молодой полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв не просто доказал это, но и задал правильный настрой на 2018 год.

Мы привыкли отмечать этот праздник в тёплом семейном кругу, и футболисты не исключение. Вратарь «Спартака» Артём Ребров встретил Новый год с самыми близкими.

Так же поступил и спартаковский защитник Дмитрий Комбаров.

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов на Новый год отправился вместе с семьёй на Мальдивы.

В тепле встречал зимний праздник и вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.

Игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов специально вернулся из отпуска пораньше, чтобы в Новый год оказаться в кругу самых близких.

Поделились праздничными семейными фото и футболисты «Краснодара» Торнике Окриашвили иРенат Янбаев.

Тем временем их одноклубники Павел Мамаев иЮрий Газинский, наоборот, отметили Новый год с размахом в большой компании.

Так же, кстати, поступил и шведский игрок ЦСКА Понтус Вернблум.

А бывший футболист Александр Кержаков показал, как в новогоднюю ночь танцевал с братом Михаилом и своим отцом.

Наверное, многих интересует, как встретил 2018 год нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Показываем: вот так, с красивой ёлкой и горой подарков под ней.