Как футболисты РФПЛ встречали Новый год

В канун Нового года всегда происходит волшебство. И молодой полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв не просто доказал это, но и задал правильный настрой на 2018 год.
Мы привыкли отмечать этот праздник в тёплом семейном кругу, и футболисты не исключение. Вратарь «Спартака» Артём Ребров встретил Новый год с самыми близкими.
Так же поступил и спартаковский защитник Дмитрий Комбаров.
Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов на Новый год отправился вместе с семьёй на Мальдивы.
В тепле встречал зимний праздник и вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.
Игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов специально вернулся из отпуска пораньше, чтобы в Новый год оказаться в кругу самых близких.
Поделились праздничными семейными фото и футболисты «Краснодара» Торнике Окриашвили иРенат Янбаев.
Тем временем их одноклубники Павел Мамаев иЮрий Газинский, наоборот, отметили Новый год с размахом в большой компании.
Так же, кстати, поступил и шведский игрок ЦСКА Понтус Вернблум.
А бывший футболист Александр Кержаков показал, как в новогоднюю ночь танцевал с братом Михаилом и своим отцом.
Наверное, многих интересует, как встретил 2018 год нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Показываем: вот так, с красивой ёлкой и горой подарков под ней.