«Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Год «Спартака» и Криштиану Роналду. Лучшие фото 2017 года
А ещё слезы Пилипчука, баскетбольная группа поддержки и другие красивые фотографии, которые выбрали читатели «Чемпионата».
1 января 2018, 21:00
Футбол
Чемпионство спустя 16 лет. Мгновения года РФПЛ. Часть первая
«Спартак» наконец-то стал чемпионом, «Зенит» опустошил Аргентину, «Локомотив» неожиданно стал лидером и другие яркие моменты 2017 года.
Заход Сёмина на чемпионство. Мгновения года РФПЛ. Часть вторая
Спасение Самедова, пендель Промесу, зевок Погребняка, прощание Кержакова и другие яркие моменты 2017 года.
Месси, Роналду и Погребняк. Самые яркие мгновения года сборной России
Лучшие фото с матчей сборной России в 2017 году.
В конце года по традиции мы собрали для вас лучшие работы фотокорреспондентов «Чемпионата». Из них вы, наши любимые читатели, выбрали те, что пришлись наиболее по душе и проголосовали. Вот итоги народного голосования.
Премьер-Лига. «Локомотив» — «Спартак». Квинси Промес и Александр Самедов
Фото
: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Кубок конфедераций. Россия — Португалия.
Криштиану Роналду Фото
: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Спартак» — «Зенит. Массимо Каррера и Лукас Фернандо
Фото
: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Спартак» — «Зенит»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Баскетбол. ЦСКА — «Химки». Группа поддержки ЦСКА
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фанаты и игроки «Спартака» празднуют чемпионство у «Открытие-Арены»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Товарищеский матч. Россия-U21 — Беларусь-U21. Болельщик сборной России
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Как «Спартак» праздновал чемпионство в раздевалке. Артём Ребров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Спартак» — «Краснодар». Роман Пилипчук
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Лига чемпионов. «Спартак» — «Севилья». Денис Глушаков и болельщики
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Лига чемпионов. «Спартак» — «Ливерпуль». Командное фото «Спартака»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Кубок Конфедераций. Португалия — Чили
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Лига чемпионов. «Спартак» — «Марибор». Зе Луиш и Денис Глушаков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Спарта» — «Локомотив». Массимо Каррера и Владислав Игнатьев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Зенит» — «Урал». Роман Павлюченко и Алексей Еськов
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Спартак» — ЦСКА. Перформанс болельщиков «Спартака»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Тренировка сборной России по хоккею. Андрей Василевский
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Локомотив» — «Амкар».
Юрий Сёмин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Премьер-Лига. «Спартак» — «Терек». Болельщики «Спартака»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Хоккей. Россия — Чехия. Болельщики сборной России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»