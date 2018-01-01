Год «Спартака» и Криштиану Роналду. Лучшие фото 2017 года

А ещё слезы Пилипчука, баскетбольная группа поддержки и другие красивые фотографии, которые выбрали читатели «Чемпионата».

Чемпионство спустя 16 лет. Мгновения года РФПЛ. Часть первая «Спартак» наконец-то стал чемпионом, «Зенит» опустошил Аргентину, «Локомотив» неожиданно стал лидером и другие яркие моменты 2017 года.

Заход Сёмина на чемпионство. Мгновения года РФПЛ. Часть вторая Спасение Самедова, пендель Промесу, зевок Погребняка, прощание Кержакова и другие яркие моменты 2017 года.

Месси, Роналду и Погребняк. Самые яркие мгновения года сборной России Лучшие фото с матчей сборной России в 2017 году.

В конце года по традиции мы собрали для вас лучшие работы фотокорреспондентов «Чемпионата». Из них вы, наши любимые читатели, выбрали те, что пришлись наиболее по душе и проголосовали. Вот итоги народного голосования.

Премьер-Лига. «Локомотив» — «Спартак». Квинси Промес и Александр Самедов Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Спартак» — «Зенит. Массимо Каррера и Лукас Фернандо Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Спартак» — «Зенит» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Баскетбол. ЦСКА — «Химки». Группа поддержки ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фанаты и игроки «Спартака» празднуют чемпионство у «Открытие-Арены» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Товарищеский матч. Россия-U21 — Беларусь-U21. Болельщик сборной России Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Как «Спартак» праздновал чемпионство в раздевалке. Артём Ребров Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Спартак» — «Краснодар». Роман Пилипчук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лига чемпионов. «Спартак» — «Севилья». Денис Глушаков и болельщики Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лига чемпионов. «Спартак» — «Ливерпуль». Командное фото «Спартака» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кубок Конфедераций. Португалия — Чили Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лига чемпионов. «Спартак» — «Марибор». Зе Луиш и Денис Глушаков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Спарта» — «Локомотив». Массимо Каррера и Владислав Игнатьев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Зенит» — «Урал». Роман Павлюченко и Алексей Еськов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Спартак» — ЦСКА. Перформанс болельщиков «Спартака» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Тренировка сборной России по хоккею. Андрей Василевский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Локомотив» — «Амкар». Юрий Сёмин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Премьер-Лига. «Спартак» — «Терек». Болельщики «Спартака» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»