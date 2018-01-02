Руни не смог огорчить Моуринью и «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон», прервав серию из трёх ничьих подряд

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей голы на свой счёт во втором тайме записали Антони Марсьяль и Джесси Лингард. Таким образом, манкунианцы прервали серию из трёх ничьих подряд в АПЛ, а «Эвертон» продлил серию без побед до четырёх матчей.

«Манчестер Юнайтед» (47 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» (27) находится на девятой строчке.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Бёрнли», «Лестер» разгромил «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» одолел «Бёрнли» в гостевом матче 22-го тура английской Премьер-лиги — 2:1. Мерсисайдцы вышли вперёд на 61-й минуте усилиями Садио Мане. Хозяева смогли отыграться на 87-й минуте благодаря голу Йоханна Гудмундссона. И всё же подопечные Юргена Клоппа реализовали игровой перевес в самой концовке, когда отличился защитник Рагнар Клаван.

В параллельной встрече «Лестер Сити» уверенно обыграл «Хаддерсфилд Таун» — 3:0. Голы забили Рияд Марез, Ислам Слимани и Марк Олбрайтон.

Ещё один поединок состоялся в Сток-он-Тренте, где «Ньюкасл Юнайтед» встречался со «Сток Сити». «Сороки» одержали победу с минимальным счётом, гол в активе Айосе Переса.

ЦСКА готов отдать «Флуминенсе» € 8 млн за полузащитника Вендела

ЦСКА возобновил интерес к полузащитнику «Флуминенсе» Венделу, утверждает O Jogo.



По информации источника, руководство бразильского клуба уже давно ведёт переговоры о переходе игрока в лиссабонский «Спортинг» транзитом через «Депортиво Мальдонадо». Сделка протекает сложно из-за участия в ней нескольких сторон, и этим могут воспользоваться «армейцы», которым очень импонирует игра 20-летнего хавбека.



Ранее ЦСКА предлагал € 6 млн за 80% прав на Вендела, а сейчас московский клуб готов отдать € 8 млн. Футболист опасается переезда в Россию и выражает желание попробовать свои силы в «Спортинге», но «армейцы» готовы ему предоставить заманчивый контракт.



В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Вендел провёл 33 матча, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Защитнику «Ливерпуля» Ловрену грозит пять лет тюрьмы

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен 2 января предстанет перед судом по подозрению в даче ложных показаний во время расследования дела о коррупции, сообщает Sun.

По информации издания, прокуратура Хорватии подозревает 28-летнего футболиста в том, что он под присягой дал ложные показания относительно своего перехода из загребского «Динамо» во французский «Лион» в 2010 году. Отмечается, что Ловрену грозит до пяти лет тюрьмы.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году. До переезда в клубы из английской Премьер-лиги он с 2010 по 2013 год защищал цвета «Лиона».

Первым новичком «Тосно» в 2018 году стал защитник сборной Черногории

Защитник сборной Черногории Неманья Мьюшкович перешёл в «Тосно». Клуб российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с 25-летним футболистом.



Мьюшкович начинал карьеру в 2009 году в сербском ОФК. В 2010 году он перешёл в московское «Динамо», год спустя был отдан в аренду в «Амкар». В 2012 году оказался в боснийском «Сараево». В 2013 году играл за черногорский «Рудар», а два года спустя перешёл в македонский «Вардар». В начале 2017 года подписал контракт с казахстанским «Таразом».



Мьюшкович является игроком сборной Черногории, в составе которой он дебютировал в 2016 году и провёл три матча.

Неймар признан лучшим бразильским игроком года в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал обладателем награды «Золотая самба» по итогам 2017 года.

Этот приз присуждается ежегодно сайтом Sambafoot лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

25-летний Неймар в третий раз за четыре года (2014, 2015, 2017) стал лауреатом премии. В голосовании участвовали болельщики, бывшие футболисты и журналисты.

В пятёрку лучших вошли: Неймар (27,71%), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», 16,64%), Марсело («Реал», 14,43%), Паулиньо («Барселона», 13,64%) и Карлос Касемиро («Реал», 7,19%).



Интересно, что болельщики (в голосовании участвовали около 50 тыс. человек) на первое место поставили Паулиньо, бывшие игроки – Неймара, а журналисты – Марсело.



Награда «Золотая самба» будет вручена Неймару в феврале в Париже.