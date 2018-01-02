Месседжи 2017 года: самые популярные посты звёзд футбола в «Инстаграме»

Ибрагимович опускает ногу в Кубок Европы, а Неймар перевоплощается в Джокера. И это ещё не всё.

В 2017-м для футбольных болельщиков «Инстаграм» стал лучшей площадкой, где можно следить за своими кумирами. Самым популярным атлетом в этой соцсети стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду — со 117 млн подписчиков он уступает в списке самых-самых только актрисе Селене Гомес. Тем временем по статистике «Инстаграма» самые популярные «сториз» снимает форвард «ПСЖ» Неймар.

Однозначно лидером по «лайкам» в «Инстаграме» тоже стал Роналду. Поэтому мы решили сделать подборку самых популярных постов 10 главных футбольных звёзд соцсети. А начинаем снова с «Реала».

Итоги года от «Инстаграма»: кто популярнее — Месси или Роналду Одна из главных соцсетей назвала фото и видео, собравшие больше всего лайков в 2017-м.

10. Карим Бензема («Реал», 21,2 млн подписчиков)

В минувшем году мадридский клуб установил уникальный рекорд, завоевав второй Кубок чемпионов подряд. Именно фото с главным трофеем Европы стало самым «залайканным» в профиле Бензема. Француз постарался — даже попробовал на вкус золото.

9. Луис Суарес («Барселона, 25,5 млн подписчиков)

Командное фото из раздевалки «Барсы» — вот что нравится больше всего подписчикам Луиса Суареса. И это очень просто объяснить, ведь кадр сделан в раздевалке сразу после исторической победы каталонцев над «ПСЖ» со счётом 6:1. Такой популярности командных селфи позавидует даже Денис Глушаков.

8. Роналдиньо (посол «Барселоны», 28,1 млн подписчиков)

Угадайте, какая геолокация собрала больше всего «лайков» в «Инстаграме» Роналдиньо? Московский кремль! Бразилец нашёл на жеребьёвке чемпионата мира бывших партнёров по «Барсе» Это’О и Пуйоля и сделал немного смазанное фото. Но всем понравилось.

7. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», 29,3 млн подписчиков)

«Златан не выигрывает Кубки, это Кубки выигрывают Златана», — подумал швед, засунув ногу в трофей Лиги Европы. Действительно, вот только Лигу чемпионов Ибра так и не завоевал. Пока что.

6. Гарет Бэйл («Реал», 32,1 млн подписчиков)

Фото с кубком чемпионов? Как неожиданно! Как и его одноклубники, Гарет точно знает, как собрать «лайки» в «Иинстаграме».

5. Хамес Родригес («Реал»/«Бавария», 34 млн подписчиков)

И снова то же фото, только лицо Хамеса Родригеса. Удивительно: колумбиец уже играет в «Баварии», но самый популярный снимок он сделал ещё в футболке мадридского «Реала». Теперь мы точно знаем, какой футбольный клуб в мире самый популярный. По крайней мере, в «инстаграме».

4. Дэвид Бэкхем (завершил карьеру, 41,4 млн подписчиков)

Английский футболист всегда был иконой стиля и законодателем мод. Сейчас Бэкхем продолжает чувствовать тренд — например, сфотографировался в «Инстаграм» в свитшоте с героем популярного сериала «Игра престолов». «Let it snow», — написал экс-игрок под фото, использовав игру слов от английского «снег» и фамилии Джона Сноу.

3. Лионель Месси («Барселона», 84,9 млн подписчиков)

Лучший футболист мира и красивейшая девушка — что ещё нужно одному из почти 90 млн фолловеров, подписанных на Лео, чтобы поставить лайк? Вот только есть мнение, что на фоне красоты Антонеллы Рокуццо меркнет даже бородатый аргентинец.

2. Неймар («ПСЖ», 85,6 млн подписчиков)

Самым креативным футболистом последнего Хэллоуина официально признаём Неймара. За образ Джокера из фильма про Бэтмена (действительно очень похоже!) фолловеры отплатили бразильцу «лайками». Даже у жены Месси меньше.

1. Криштиану Роналду («Реал», 117 млн подписчиков)

В начале 2017-го у Роналду родилась двойня, вновь от суррогатной матери, а в конце года — сын от Джорджины Родригес. Ради того чтобы присутствовать на родах, португалец даже пропустил матч своей сборной, а затем выложил фото из роддома. Именно этот снимок и стал самым популярным в году среди всех спортивных «инстаграмов»!