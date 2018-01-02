10 лучших трансферов 2017 года

Из «Реала» в «Челси» за 62 млн евро



«Челси» трясёт и лихорадит после роскошного чемпионского сезона. Но новая деталь не люфтит и качественно выполняет свою работу. Это Альваро Мората. Испанец чуть ли не впервые в карьере почувствовал, что на него рассчитывают как на главного ударного форварда, и выдал прекрасный старт в синей футболке. Более 10 голов до нового года – неплохое начало. Если Конте уравновесит игру по ходу сезона, статистика может стать ещё лучше. Потенциал Мораты позволяет ему производить голы на конвейере.

Альваро Мората Фото: Reuters

9. Эдерсон

Из «Бенфики» в «Манчестер Сити» за 40 млн евро



«Бенфика» точно знает какой-то секрет по выращиванию топовых вратарей. Ян Облак, Эдерсон, теперь 17-летний Миле Свилар. Мало кто понимал решение Гвардиолы выписать из Португалии именно Эдерсона, многие эксперты утверждали, что бразилец ничем не сильнее Харта и Браво. Однако по ходу сезона он стал одним из главных открытий АПЛ. Эдерсон пластичен, прыгуч, здорово выбирает позицию и, что самое главное для Пепа, великолепно играет ногами. Пока Нойер залечивает травмы, веселухой балует вылетающий на 20-30 метров из ворот вратарь «Манчестер Сити».

Из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 44,7 млн евро



Без Матича игра «Челси» в центре поля окончательно повисла на Канте, который пытается успеть и тут, и там. Холодный рассудительный Матич пока на голову выше Тьемуа Бакайоко (в плане уровня игры уж точно). Моуринью же получил опытного и мастеровитого опорника, который умеет в полузащите всё. Конте наверняка уже успел пожалеть.

Из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» за 40 млн евро



По всем законам логики Паулиньо должен был оказаться в списке худших трансферов года. 40 млн евро за 29-летнего игрока, который последние два сезона провёл в Китае, – это абсурд. Но Эрнесто Вальверде оказался абсолютно прав – Паулиньо позволил снять нагрузку в центре поля с Бускетса и заставить группу полузащиты выжигать центр поля. В его лице «Барса» нашла идеального игрока box-to-box, который успевает отрабатывать в обороне и проявлять себя в атаке. Месси не раз успел похвалить бразильца, который быстро влился в команду и приносит максимум пользы.

Из «Уфы» в «Зенит» за 3,5 млн евро



История Лунёва – это сказка. Два года назад он играл в «Сатурне», а сегодня борется с Акинфеевым за место в основе сборной России. Многие сомневались в том, что Андрей сможет вытеснить из основы Юрия Лодыгина, но Луческу, а за ним и Манчини, сделали однозначный выбор. Лунёв очень спокоен, уверен в себе и крайне редко ошибается. В его лице «Зенит» нашёл идеального первого номера на годы вперёд. Ну и отметим трансфер Кузяева, который за полгода дорос до сборной России, и сейчас без него трудно представить полузащиту питерской команды.

Из «Амкара» в «Спартак» за 2,35 млн евро



«Спартак» также попал в точку прошлой зимой – Георгий Джикия переехал в Москву за копейки и быстро отнял у Ильи Кутепова звание самого перспективного защитника России. Джикия сходу занял место в основе и спровоцировал десятки хвалебных статей в свой адрес. В отсутствие опорника-цербера в центре поля Георгий с его напором и подвижностью просто незаменим как в «Спартаке», так и в сборной России. Не хочется сглазить, но, похоже, у нас всё-таки будут качественные центральные защитники после Игнашевича и Березуцких.

Георгий Джикия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Как свободный агент в «Локомотив»



Тут просто настоящий восторг. 32-летний вингер, который уже больше года мариновался в чемпионате ОАЭ. Казалось бы, какая от него может быть польза? Но Фарфан быстро стал не просто лидером «Локомотива», а одним из самых ярких игроков нашего чемпионата. В свои 33 он носится больше многих 20-летних, много забивает и заставляет даже немногословного Игоря Денисова признаваться в том, что Джефф – его кумир. Кстати, селекция «Локо» и вправду была неплоха в последний год. Во всяком случае, Игорь Денисов и Соломон Кверквелия пришлись очень ко двору.

Декларация Джефферсона. Как случайности сделали Фарфана игроком месяца Ещё весной это сложно было представить.

Из «Ювентуса» в «Валенсию» за 16 млн евро



Симоне Дзадза потерялся среди туринских звёзд и после «Сассуоло» так и не почувствовал уверенность в себе. Итальянские игроки не всегда приживаются за рубежом, да и вообще не особо стремятся покидать Серию А. Дзадза рискнул и не прогадал – на сегодня больше него в Ла Лиге забил только Месси, а его «Валенсия» неожиданно приобрела статус соперника вечных фаворитов «Реала» и «Барселоны».

Он наконец-то бросает вызов «Барселоне» и «Реалу». И это не Симеоне «Валенсия» снова в порядке.

Из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 млн евро

Если вы заранее знали, что Салах станет звездой АПЛ после перехода в «Ливерпуль», то вы точно провидец. Несколько лет назад Мохамед не смог показать себя на Альбионе в футболке «Челси», а теперь стал одной из самых ярких фигур сезона. К потрясающей скорости и умению работать с мячом египтянин присовокупил ещё и шикарное чтение игры и чувство момента. Хотя что я вам рассказываю? Сами всё прекрасно видели в матчах со «Спартаком».

«Спартак» был унижен и разбит». Английские СМИ о ночи на «Энфилде» Особо восприимчивым болельщикам «Спартака» лучше не читать.

Из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» за 32 млн евро



Совсем ещё юный Габриэл Жезус переезжал в Манчестер с туманными перспективами. В атаке «Ман Сити» вряд ли возможно конкурировать с видавшим в футбольной жизни всё Серхио Агуэро. Однако бразилец за год вырос из подающего надежды нападающего в главную бразильскую звезду после Неймара. Он забивает за «Сити» в каждой второй игре и уже в 20 стал тем игроком, без которого сложно представить линию самой грозной атаки Европы. Страшно представить, что будет дальше, если он продолжит в том же духе.