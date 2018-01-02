Женский взгляд: команда красавчиков. Альтернативная сборная России

Нашу сборную всё время ругают за то, что она не показывает красивой игры. В преддверии чемпионата мира (и пока вы не отошли от новогодних праздников) представляем вам альтернативную сборную России – сборную красавчиков!

Вратарь

Когда вратарь «Спартака» Александр Селихов ещё играл за «Амкар» и приезжал на «Открытие Арену», толпы девочек-фотографов довольно настраивали свои фотоаппараты во время его разминки. Теперь Саша защищает красно-белые цвета и выступает в международных турнирах. Так что возможностей наслаждаться игрой самого плюшевого вратаря России стало ещё больше. И да, это сейчас был комплимент.

Защитники

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в прошлом году был гостем нашей редакции и давал большое интервью. Своим чувством юмора и харизмой он сумел покорить всю, пусть и немногочисленную, женскую часть «Чемпионата».

Караваев: я встал на стул и спел песню про коня! Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев — об уходе из ЦСКА, доверии Слуцкого, жизни в Чехии и вызове в сборную.

Вячеслав Караваев Фото: «Чемпионат»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг выступал во многих российских клубах. Страшно представить, сколько болельщиц прибавилось у «Локомотива» после его перехода в «Локомотив». Лёгкая небритость, голубые глаза и улыбка – и ни одна девушка смешанной зоны «РЖД-Арены» не может устоять.

Борис Ротенберг Фото: «Чемпионат»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий уже давно не вызывался в сборную, уступив место молодым, но нам будет его там не хватать. Высокий, широкоплечий – о таких говорят, что за ним как за каменной стеной.

Когда-то обаятельный защитник Сергей Паршивлюк покорял девчачьи сердца в «Спартаке», а теперь делает это в «Ростове». В красно-белом он был, конечно, хорош, но и жёлто-синий голубоглазому футболисту очень идёт.

Полузащитники

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв ещё недавно был никому неизвестен, а потом дебютировал за родной клуб в Лиге Европы и зажёг в молодёжной сборной. Вечно улыбающийся шатен с идеальными скулами и ореховыми глазами и просто хороший парень – заслуженное место в альтернативной сборной.

Жигулёв: после «Сельты» любая команда РФПЛ воспринимается спокойно Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв – об академии «Краснодара», аренде в Молдавии, матче против «Спартака» и дебюте в Лиге Европы.

Так получилось, что в нашей редакции полузащитника «Спартака» Романа Зобнина встречали две болельщицы ЦСКА. Правда, после интервью о каких-либо клубных пристрастиях не было и речи – такое сильное впечатление произвёл Роман. Добрый и абсолютно простой парень, каких в нашем футболе, к сожалению, не так много.

Зобнин: Черчесов раздал всем спартаковцам по маленькой шоколадке Полузащитник Роман Зобнин стал гостем редакции «Чемпионата» и раскрыл секреты чемпионского успеха «Спартака».

Голубоглазый смышлёный блондин, как в одном из своих текстов назвал полузащитника ЦСКА Константина Кучаева мой коллега Олег Лысенко, по-настоящему ломает стереотипы о футболистах. Скромный и тихий, не стремится за славой и деньгами, полностью отдаётся игре. Интересно, сколько болельщиц прибавилось у ЦСКА после его гола в ворота «МЮ»?

Константин Кучаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кучаев: мог оказаться в «Локомотиве», но там меня назвали «медленным» Молодой полузащитник ЦСКА — о том, как уехать из Рязани, кому он позвонил после гола Де Хеа и что сказал Гончаренко об удалении в Туле.

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец только недавно стал вызываться в сборную, но это совсем не отменяет того факта, что он по праву занимает место в альтернативной команде. Пожалуй, Швец – один из самых стильных футболистов в нашей лиге, а ведь ещё недавно он играл в Примере.

Самый главный испанец российского футбола — полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев. Играл в «Реале», конкурировал с Криштиану Роналду и забивал «Барселоне». Простой русский парень. И очень-очень обаятельный!

Нападающий

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов уже был участником нашей ежегодной рубрики «Женский взгляд» в 2017 году. И в этом нет ничего удивительного. Умён, красив, с хорошим чувством юмора и стиля. Как только Виктория Лопырёва могла его упустить?

Женский взгляд. 7 самых сексуальных футболистов РФПЛ Корреспондент «Чемпионата» выбрала семь самых сексуальных футболистов в РФПЛ.

Главный тренер

Массимо Каррера, и других вариантов тут быть просто не может! Харизматичный итальянец, готовый без раздумий отстоять 90 минут на бровке в костюме в любую погоду. Невероятная страсть Карреры к футболу тут же влюбила в него тысячи болельщиков «Спартака». И не только «Спартака». А ещё он теперь настоящий чемпион. Да, такие девочкам очень нравятся.