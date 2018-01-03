Коутиньо хочет в «Барселону». Продолжение истории

«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо и готов выслушать предложения

Журналист и обозреватель Sky Sports Гильем Балаге поделился информацией, согласно которой позиция «Ливерпуля» относительно возможного ухода полузащитника Филиппе Коутиньо изменилась.



«Коутиньо «не будет готов» к матчу с «Эвертоном» в пятницу. Отношение «Ливерпуля» к его возможному уходу изменилось. Кажется, теперь мерсисайдцы готовы к разным вариантам: продажа Коутиньо сейчас или продажа Коутиньо зимой, но с его пребыванием в команде до конца сезона. Наименее вероятным вариантом теперь выглядит тот, при котором «Ливерпуль» сохранил бы его в команде. Тем не менее предложения от «Барселоны» по-прежнему нет… Пока нет», — написал Балаге в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» совершает отчаянные попытки удержать в клубе Коутиньо от перехода в «Барселону». Главный тренер команды Юрген Клопп якобы был готов предоставить бразильскому футболисту капитанскую повязку, а президент «Ливерпуля» Том Вернер предложил хавбеку продлить контракт на улучшенных условиях. Однако при всём этом Коутиньо не изменил своего мнения и по-прежнему намерен перебраться в «Барселону».

«Барселона» предложила за Коутиньо € 110 млн плюс 40 млн в качестве бонусов

«Барселона» намерена приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в январское трансферное окно и сделала предложение английскому клубу.



Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы предложили за бразильского футболиста € 110 млн плюс 40 млн в качестве бонусов, связанных с выступлением 25-летнего хавбека в стане сине-гранатовых.

«Зенит» предложил € 13,5 млн за Кайо

«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Сан-Паулу» Родриго Кайо. По информации Daily Record, сине-бело-голубые уже предложили за бразильца € 13,5 млн.



Если сделка состоится, то российский клуб сможет заявить 24-летнего игрока на матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком». Трансфер мог состояться год назад, но тогда Родриго отказался от переезда в Россию. Наставник петербуржцев Роберто Манчини уверен, что игрок пересмотрит свою позицию.



В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Кайо провёл 33 матча, не отметившись результативными действиями.

«Спортинг» опередил ЦСКА в борьбе за Вендела

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел, интерес к которому проявлял ЦСКА, продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщил главный тренер бразильской команды Абел Брага.



«Думаю, „Спортинг“ сделал хороший выбор. Вендел должен адаптироваться к португальскому футболу в следующие пять месяцев, оставшиеся до конца сезона, потому что он особенный игрок. Лиссабонцы не только получают великолепного футболиста, но и делают отличное финансовое вложение, потому что трансфер обязательно принесёт прибыль в будущем.



Для меня это плохая новость, но проблемы „Флуминенсе“ известны. Мы теряем отличного игрока, и болельщики не могут быть этим довольны, однако выбора не было. На мой взгляд, Вендел очень похож на Рамиреса», — сказал Абел Брага в интервью радио TSF.

Найнгголан принёс извинения за своё поведение в новогоднюю ночь

Для полузащитника «Ромы» Раджа Найнгголан, который не скрывает своих вредных привычек, 2018 год начался со скандала.



Бельгийский футболист встречал Новый год в компании друзей и решил провести прямой эфир в одной из социальных сетей.



Футболист употреблял алкоголь, курил и позволял себе нецензурную лексику. Хавбек сам опубликовал в своём «инстаграме» видео, которое затем было удалено.

Позже 29-летнему Найнгголану пришлось принести извинения за своё поведение, сообщает La Stampa.



«Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример, поэтому я думаю, что должен извиниться за свои слова и своё поведение», — сказал Найнгголан.

Видео можно посмотреть на канале Mondo e Sport в YouTube.

Защитник «Ливерпуля» Флэнаган признал себя виновным в нападении

Защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган признал себя виновным в нападении, сообщает Sky Sports.



Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 22 декабря в центре Ливерпуля. Представитель полиции заявил, что Флэнаган совершил «обычное нападение». 24-летний футболист был освобождён под залог, а сегодня, 2 января, предстал перед судом.



По информации Liverpool Echo, Флэнаган совершил нападение на собственную девушку Рэйчел Уолл. Футболист несколько раз ударил подругу, в том числе ногами, нанеся ей телесные повреждения. Таким образом, игроку грозит до шести месяцев тюремного заключения. Суд объявит приговор по данному делу 17 января.



Пресс-служба «Ливерпуля» объявляла, что клуб знает о случившемся, но не будет давать комментарии, пока компетентные органы проводят расследование.

Нападающий «Ювентуса» Пьяца не перейдёт в «Зенит»

Марко Налетилич, агент нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы, сообщил, что футболист точно не перейдёт в российский «Зенит» нынешней зимой на правах аренды.



«Пьяца точно не перейдёт в клуб из России. Что касается того, были ли контакты с «Зенитом» по поводу возможного перехода, то нет. Совсем никаких контактов с этим клубом не было», — сказал Налетилич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» в январское трансферное окно собирается отдать Пьяцу в аренду. Главными претендентами на 22-летнего хорвата назывались «Шальке» и «Зенит».



В «Ювентус» Пьяца перешёл из загребского «Динамо» летом 2016 года за € 23 млн.