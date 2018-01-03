7 главных тактических идей 2017 года

Персональная опека снова жива. Но еле дышит

Персонально-ориентированный прессинг стал уже привычной историей для современного футбола. Игроки разбирают своих соперников, набрасываются на них ещё до приёма мяча, даже у чужой штрафной. В этом плане, пожалуй, самая интересная команда – «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини: её игроки готовы накрывать нападающих соперника даже за центральным кругом, причём независимо от того, кто напротив. «Ювентусу», Дибале и Игуаину тоже доставалось. Но в этом году ситуативно вспоминали о персональной опеке старого образца, и большинство таких ситуаций заканчивались плачевно для тренера, придумавшего персоналку.

Три самых поучительных случая персоналки за календарный год случились с Лео Месси. В Суперкубке Испании тренер «Реала» Зинедин Зидан прилепил к Месси охранником Матео Ковачича, и тогда свежее (хорошо забытое старое) решение сыграло. Ковачич бегал за Месси от центрального круга до штрафной, выдержал целый час и лишь однажды проиграл аргентинцу позицию. К класико в чемпионате Месси уже научился реагировать на персоналку правильно, а помог ему случай с «Жироной» и правым защитником Маффео, специально прилепленным Месси на плечи.



Месси заговаривал зубы Маффео, раздражался его работой, но после совещания с Эрнесто Вальверде, тренером «Барселоны», изменил манеру игры – он осознанно стал меньше касаться мяча, но создавал зоны для партнёров. Кстати, Маффео тоже подтвердил аксиому Ковачича – персонально против Месси можно выдержать не больше часа. В декабрьском «класико» хорват из «Реала» снова сыграл по Лео персонально, но Месси раскачал его и организовал для Ракитича свободную зону – так родился гол. Вот важный урок для тех, кто попробует персоналку в 2018-м: если разменивать своего игрока на чужого лидера, позиционное построение команды обязательно пострадает.

Гегенпрессинг умер. Теперь точно

По-голландски упрямый Петер Бош приехал ставить пациента на ноги теми же лекарствами, которыми был вылечен «Аякс», но вместо этого зафиксировал медицинский факт. Контрпрессинг, или гегенпрессинг, как его называют в Германии с подачи Юргена Клоппа, больше не работает в Бундеслиге. И вообще в любом чемпионате с разными стилями игры и тактической гибкостью. Бош строил «Боруссию» по жёсткой схеме 4-3-3, с мощным давлением сразу после потери, крайними защитниками у чужого углового флага и полным участием в прессинге всей команды. Противоядие нашёл «Тоттенхэм» Почеттино, а потом подхватила вся Бундеслига: достаточно было провоцировать на прессинг и закидывать длинные передачи, создавая ситуации, где два центральных защитника остаются в лучшем случае в численном равенстве.

Бош нескромно сравнивал себя с Хосепом Гвардиолой: «Мне было непросто оценить, будут ли мои методы работать в Бундеслиге. Думаю, Пеп Гвардиола столкнулся с той же проблемой в ранней «Баварии». Только Гвардиола бесконечно адаптирует идеи под среду обитания, а Бош упрямо следует одной тактической философии. Голландец слепил крутую атаку, но действия в защите заставляли только рыдать. «Боруссия» не изобрела велосипед – она просто повторила свой же диагноз из 2014-го: контрпрессинг Юргена Клоппа уже тогда был жутко уязвим.

Главный адепт 4-3-3 отказался от 4-3-3

Важная история в контексте тактического развития футбола. Для «Барселоны» 4-3-3 – это не просто цифры, обозначающие расстановку, это генетический код. Круифф, ван Гал и Гвардиола сделали 4-3-3 главной схемой «Барсы», её используют на всех юношеских уровнях подготовки, а если кто-то отказывался от расстановки, как Пеп – переходил на 3-4-3.



Теперь всё изменилось, и виной тому новый главный тренер. Эрнесто Вальверде – один из многих фанатов схемы 4-4-2 в испанском футболе, и перед ним стояла сложная задача: сохранить компактность расстановки, присущую его «Атлетику», и треугольники, ставшие фишкой «Барсы». Вальверде поменял многое – например, урезал функционал Серхио Бускетса и одновременно сделал его сильнее – но все задачи выполнил. Центральные полузащитники лучше двигают мяч, а Лео Месси ищет свободное пространство в центре и «зоне 14». Так создаются искомые треугольники. Компактность, за исключением беды с правым флангом, тоже сохранена – только Ракитич и Паулиньо слишком сильно сваливаются в центр. У праведников тики-таки вроде Хави новая «Барселона» поджигает жизненно важные органы. Для Вальверде это не играет никакой разницы – ему было важно встряхнуть каталонцев.



При этом в 4-4-2 сохраняются многие элементы старых добрых 4-3-3. Крайние защитники всё так же включаются в полуфланг, так что роль Жорди Альбы не изменилась вообще никак. Три полузащитника так же гонят мяч вперёд и перекатывают, если нужно. Месси так же работает в «зоне 14» и решает судьбу матча, даже шагая 83% игрового времени пешком, как было в «класико». Разве что в атаку вторым нападающим включается габаритный Паулиньо с шикарным чувством, когда именно нужно сделать рывок в штрафную – этого в 4-3-3 не было точно.



Забавно наблюдать, как «Барселона» спокойно отдаёт мяч «Реалу» в класико и отходит от 4-3-3, а в Италии, где с доисторических времён кальчо и катеначчо считают синонимами, 4-3-3 становится главной тактической схемой лиги. По 4-3-3 играют «Рома» и «Наполи», самые играющие команды Серии А, «Интер» ситуативно использует схожую схему, а Макс Аллегри ради использования 4-3-3 – его любимой схемы – даже отправил в запас Пауло Дибалу. Футбол цикличен, просто иногда новый цикл возникает совсем внезапно.

Мир помешался на больших нападающих на фланге

Массимилиано Аллегри делает себе имидж антитактика, мало заморачиваясь насчёт схем и игровых заданий в беседах с журналистами. Но он прибедняется. Аллегри вечно ищет новые варианты развития командной тактики, и очередной пришёл к нему весной 2016-го – чистый нападающий Марио Манджукич стал левым вингером. «Ювентус» любит насыщать чужую штрафную при навесах, так что план был понятным – мяч доводился до правого края, Куадрадо или Дуглас Коста навешивал на дальнюю штангу, а Манджукич, сочетая скорость и прыжок, вносил мяч в ворота вместе с защитником.

Идея не новая – схожим образом атаковал «Интер»-2010 с Это’О и Балотелли – но лихорадочное распространение она получила лишь сейчас. «Тоттенхэм» использовал таким игроком Деле Алли – не чистого форварда, но тоже мощного игрока, полезного вверху. Массимо Каррера в «Спартаке» пробовал насыщать штрафную с помощью Луиса Адриано, ставя его на ту же позицию, что и Аллегри Манджукича. Дженнаро Гаттузо в «Милане» разово пробовал идею с левым инсайдом Патриком Кутроне, только мысль быстро признали тупиковой.



Есть и более безумные идеи. Хейн Ванхазебрук, получив тренерскую работу в «Андерлехте», перестроил команду на схему 3-4-3, а на позицию левого латераля стал ставить нападающих – Оньекуру и Исузу. Сзади они покрывают нужный объём и дают левому центральному защитнику, Дешахту, снимать верх в своей штрафной, а при атаках – вместе с Теодорчиком заполняют чужую штрафную, как вторые нападающие. Возможно, это самая безумная тактическая идея календарного года. На уровне чемпионата Бельгии она работает.

Резкая смена тактической философии – массовая болезнь в Европе

Успехи гиков или лэптоп-тренеров, как их называют в Нидерландах (второй термин нравится даже больше), спровоцировали повышенное доверие к таким тренерам. Резюме крутого тактика, который зовёт диетолога, запрещает всю возможную еду и толкает правильные речи в раздевалке, становится пропуском в любой клуб средней руки, желающий стать круче. И опыт предыдущего тренера, его игровой стиль, игроки, набранные под него, уже второстепенны.



Лето подарило сразу три примера, когда тренер приходил в полностью несоответствующую своему стилю команду. «Сент-Этьен» взял вместо заведующего автобусным парком Кристофом Гальтье адепта каталонского футбола Оскара Гарсию – он ставил вместо 5-4-1 схему 4-3-3 и прививал контроль мяча, но сдался после 0:5 в ронском дерби. Ему нужны были подходящие игроки под стиль, а руководство «СЭ» подвезло ему только Эрнани.



Вместо Клода Пюэля, фанатеющего от контроля мяча, «Саутгемптон» взял Маурисио Пеллегрино – такого аргентинского клона Курбана Бердыева. История в том, что Пюэль продолжал тренды Почеттино и Кумана, постепенно выводя «Сотон» на новую ступеньку тактического развития. Пеллегрино же откатил развитие команды куда-то до Найджела Аткинса – кстати, неудивительно, если вы забыли, когда Аткинс работал с «Саутгемптоном». Сбавили все лидеры, особенно игроки атаки. Душан Тадич сейчас и год назад – игроки вообще разные.



А «Алавес», откуда уходил Пеллегрино, подписал тренером Луиса Субельдию, резко переключился на его безумные атакующие идеи (вроде постоянных атак по расстановке 2-3-5)… и решился на тренерскую отставку после четырёх матчей.



Теперь «Лилль» наступает на свежие грабли. Безумца Марсело Бьельсу сменил Гальтье – тот самый заведующий автобусным парком. Вы уже знаете, чьи идеи весной точно провалятся.

Плеймейкер становится центральным защитником… и играет плеймейкера

«Аякс» разочаровался в Марселе Кайзере, типичном тренере из клубной структуры (за спиной – опыт работы с молодёжью и нулевой или минимальный опыт в Эредивизии), всего за полгода. Странная история для идейного клуба, когда тренера осудили за нулевой результат – а «Аякс» почти потерял шансы на золото и впервые за полвека пролетел мимо основной сетки еврокубков. При этом по цифрам «Аякс» Кайзера стал сильнее «Аякса» Петера Боша, а попутно Кайзер придумал одно крутое тактическое решение. Тренер вытащил в основу Фрэнки де Йонга, умную «шестёрку» или «восьмёрку» молодёжной команды, стал таскать его по смежным позициям, а в декабре отправил де Йонга в центр обороны.



«Фрэнки – игрок, создающий для «Аякса» схему 4-3-3-3-3-3», – говорил Кайзер. Может, тренер немножко перегнул с количеством троек, но суть ясна. Сильные стороны де Йонга – умный пас и озорной авантюрный дриблинг – использовались в разных зонах, чтобы в стандартных для «Аякса» треугольниках при розыгрышах мяча добавлялся ещё один игрок. С переводом в защиту де Йонг продолжил авантюрно двигать мяч вперёд на дриблинге, и конфигурация билд-апа «Аякса» была перестроена под молодого игрока. Де Йонг получал мяч выше другого центрального защитника, формируя расстановку 1-3…

…а дальше либо строил треугольник с кем-то из центральных хавбеков (Шоне, ван де Бек, Зиех), либо двигал мяч сам, находя пустые зоны в линиях соперников.

Де Йонг уверен, что рискует правильно: «Я не чувствую, что если получаю мяч сзади – должен немедленно его выбить или сделать безопасную передачу. Говорят, что мои действия рискованны, но главное – совершать их в нужное время». Защитник-дриблёр, чей тайминг в полном порядке, разбил линии ПСВ в «Де Топпере» («Аякс» выиграл его 3:0), а потом выдал ещё ряд сильных матчей в своей роли. Жаль, что де Йонга в такой роли мы уже вряд ли увидим – но такая идея может проникнуть в чемпионаты покрепче. Эредивизия – поставщик не только игроков, но и сложных тактических решений простых ситуаций. История с де Йонгом точно понравится тренерам-гикам вроде Юлиана Нагельсманна, и более того, способна оказать влияние на развитие футбола в целом при правильном использовании.

Выбивать мяч в аут с центра поля? Это норма

Самую странную тактическую идею года подарили «Марсель» и Руди Гарсия. С сентября, когда «ОМ» играл в Амьене, команда неизменно начинает таймы со своим стартовым владением одинаково – выбивая мяч в аут, добровольно отказываясь от мяча. Это не технический брак, а именно установка палить за боковую линию.

Руди Гарсия не рассказывает о своей тактической находке чуть больше, так что сужу только по действиям игроков «Марселя». Выбивая мяч в аут, провансальцы сразу ускоряются в зону, откуда будет выполнен бросок, чтобы навязать фланговый прессинг. Все игроки разобраны, ещё один – Флориан Товен – ухудшает видимость бросающему. Вероятно, прессинг в таких ситуациях рассчитан на создание свободных зон после перехвата, моментов, когда защитники соперника теряют позицию и открывают пространство. По мнению Гарсии, такие ситуации гарантированно острее, чем атака после стандартного розыгрыша мяча.



При этом пока из своей идеи «Марсель» не извлекает вообще ничего. Лишь однажды «ОМ» после стартового прессинга при ауте выжал удар по воротам – причём с дальней дистанции, не из штрафной. В остальных случаях «Марселю» достаётся мяч даже за центральной линией (если достаётся). Странно не то, насколько идея «антифутбольная», – странно, что Руди Гарсия всё ещё следует ей, хотя она не работает.