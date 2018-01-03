10 худших трансферов 2017 года

Провальная кампания «Милана», 50-миллионный несостоявшийся лидер и человек, который полгода не играет из-за опоздания на 13 секунд.

10 лучших трансферов 2017 года 40-миллионный игрок из Китая, новый Нойер и самый яркий футболист РФПЛ. За эти приобретения селекционным отделам можно ставить твёрдую 5.

Из «Малаги» в «Эвертон» за 6 млн евро

Воспитанник «Барселоны» в своё время спорил с Муниром за право активно участвовать в ротации одного из сильнейших клубов мира. Однако у обоих пока дела не очень – Эль-Хаддади потерялся в «Алавесе», а Сандро, проведя неплохой сезон в «Малаге», растворился на скамейке запасных «Эвертона». Вряд ли кто-то ожидал, что испанец здесь и сейчас заменит Лукаку, да и сумма трансфера по современным меркам небольшая, но за полгода Рамирес не набрал и 10 матчей за «ирисок» и, само собой, не забил ни одного мяча. Что это, если не провал?

«Эвертон» спустил 150 миллионов евро в унитаз. И попал в зону вылета Урок вредных советов на тему работы на трансферном рынке.

9. Данило

Из «Реала» в «Манчестер Сити» за 30 млн евро

Форменным провалом трансфер Данило не назовёшь. Он латает дыры на флангах защиты и в опорной зоне, но факт того, что при травме Менди слева в обороне играет номинальный центральный полузащитник Делф, а не 30-миллионный бразилец, говорит о многом. Данило неплохо подходит системе Гвардиолы – он дружит с пасом, плюс обладает отличной физикой. Но пока этого недостаточно.

8. Махмуд Дахуд

Из «Боруссии» М в «Боруссию» Д за 12 млн евро

Дахуд провёл шикарный сезон за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, потому его уход на повышение был предсказуем. Ходили разговоры об АПЛ, но Махмуд предпочёл остаться в Бундеслиге, чтобы утвердиться в сборной Германии посредством игры за другую «Боруссию». Не получилось – хавбек провёл на поле чуть более 500 минут, Дортмунд скатился в середину турнирной таблицы, в то время как мёнхенгладбахская «Боруссия» сражается за Лигу чемпионов.

Из «Гремио» в «Спартак» за 12 млн евро

Болельщики «Спартака» могут не согласиться, но пока летняя трансферная кампания красно-белых – это самый что ни на есть провал. Ладно Петкович, который не может навязать конкуренцию даже небезгрешному ветерану Ещенко, он хотя бы пришёл бесплатно. Но трансфер Педро Роши пока выглядит очень комично. «Гремио» вместо Луана подсунул «Спартаку» за солидную сумму распиаренного форварда, который не то что не может поставить голы на поток, даже на поле появляется нерегулярно. По меркам нашего футбола 12 млн евро – огромная сумма, и Роша пока не окупил даже 10-ю её часть.

Педро Роша Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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Из «Спортинга» в «Лестер» за 24,5 млн евро

Да-да, тот самый, для оформления перехода которого не хватило 13 секунд. Суровая Федерация футбола Англии не пошла «Лестеру» навстречу и заставила полузащитника полгода появляться на поле лишь для тренировок. А ведь Адриен Силва мог серьёзно повлиять на успехи команды, которой жутко недостаёт креатива в центре поля. Вполне вероятно, что уже во второй части сезона Силва покажет, насколько он хорош. Но пока премия за самый комичный трансфер года достаётся именно ему и двум клубам, не успевшим вовремя оформить бумаги.

Из «Боруссии» Д в «Сельту» за 13 млн евро

На Евро-2016 Эмре Мор ехал в статусе самого дешёвого игрока турнира – юный полузащитник «Норшелланна» стоил всего 100 тыс. евро. Здорово показав себя на полях Франции, Мор уже под лейблом «один из самых талантливых молодых игроков Европы» отправился в дортмундскую «Боруссию». Проиграв конкуренцию матёрым волкам, переехал в «Сельту» и осел на скамейке запасных. Минимум игрового времени, минимум результативных действий – Мор рискует пойти по пути Эдегора и Мастура.

Из «Порту» в «Милан» за 38 млн евро

Криштиану Роналду говорил, что не опасается за будущее сборной Португалии после своего ухода – мол, есть Андре Силва, который с гордостью подхватит его знамя. «Милан» поверил словам великого португальца и выложил за его соотечественника солидную сумму, во всех СМИ раструбив, что вокруг него будет строиться игра в атаке. Всё это оказалось просто громкой хлопушкой. Андре Силва время от времени забивает в Лиге Европы, но в Серии А так и не смог открыть счёт забитым мячам. И вообще трансферная кампания «Милана» пока провальная почти поголовно – ни Калинич, ни Родригес, ни Билья так и не заиграли. Возможно, всё изменится после того, как у руля «россонери» встанет настоящий тренер.

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3. Дэнни Дринкуотер

Из «Лестера» в «Челси» за 38 млн евро

Если вы топ-футболист и интересуетесь, как упустить шанс поехать на крупный турнир – посоветуйтесь с Дэниэлом Дринкуотером. Он приезжал в «Челси» как один из самых перспективных полузащитников АПЛ и как один из творцов чемпионства «Лестера». Сейчас он – игрок «скамейки», который не просто потерял место в основе сборной Англии, а вообще перестал в неё вызываться.

Дэнни Дринкоутер Фото: Reuters

2. Гильфи Сигурдссон

Из «Суонси» в «Эвертон» — 50 млн евро

Покупка Сигурдссона за такие деньги изначально выглядела как какая-то несуразица. Нет, Гильфи – прекрасный футболист и большой талант. Но 50 (!) млн евро? Роль лидера в рушащемся «Эвертоне» он так и не потянул. Абсолютно провальная и блёклая статистика в первое полугодие. Если бы за Сигурдссона не заплатили такие деньжищи, то мало бы кто обратил на это внимание. Но… 50 млн евро.

Из «Ювентуса» в «Милан» за 42 млн евро

«Милан» заболел шопоголизмом – размашистым и бессмысленным. Но главный просчёт красно-чёрной селекции – Леонардо Бонуччи, роскошное кольцо с бриллиантом, которое просто не налезло на миланский палец. Бонуччи по праву считается одним из сильнейших центральных защитников мира, но, как показала практика, прекрасную игру он демонстрирует только в связке с Кьеллини и Барцальи. И только в модуле с тремя центральными защитниками. При 4-4-2 все достоинства Леонардо нивелировались – он теряет позицию, проигрывает борьбу и не может в полной мере использовать свой роскошный первый пас. Опять же, вполне вероятно, что всё изменится, когда китайские боссы «Милана» осознают, что даже самый роскошный «Феррари» не выиграет гонку без умелого пилота за рулём.