От ван Дейка до Габулова. Трансферы первых двух дней 2018 года

В первые двое суток нового года более 300 футболистов поменяли клуб. Среди этих трансферов есть и такие, которые трудно не заметить.

Жертва санкций «Атлетико» не мог регистрировать футболистов до 1 января 2018 года. Но мог покупать! Поэтому мадридцы приобрели Витоло у «Севильи» за 36 млн евро и отдали в аренду в «Лас-Пальмас». С открытием зимнего трансферного окна и снятием санкций «Атлетико» сразу вернул игрока. Правда, сезон у него не задался. Всего один гол в первой половине чемпионата. Но президент «Атлетико» Энрике Сересо уверен, что испанец усилит его команду.

Что касается Диего Косты, тут не может быть сомнений. Он совершенно необходим Симеоне, и был необходим ещё осенью, когда «Атлетико» бодался в Лиге чемпионов с «Карабахом». Коста давно тренируется с мадридцами, но из-за того же запрета на санкции, играть может только сейчас. Он попал в заявку на матч Кубка Испании.

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Сандро Вагнер

«Ещё один игрок сборной Германии пополнил состав «Баварии». С ним уровень нашей команды станет ещё выше», — прокомментировал трансфер спортивный директор Хасан Салихамиджич. Попробуйте прочитать фразу с меланхоличной интонацией. В конце концов, это уже рутина: игрок сборной Германии, «Бавария» — привычная схема. Но в случае с Вагнером всё интереснее. Это воспитанник «Баварии», который провёл за основу несколько матчей и даже забил один гол. В 2008 году покинул команду, а сейчас вернулся, чтобы подменять Роберта Левандовского. «Хоффенхайм» заработал на этом 13 млн евро.

Ещё один немецкий футболист вернулся в родную команду. Воспитанник «Штутгарта», Гомес в 2009 году перешёл в «Баварию», и с тех пор много путешествовал. Забивал по 30 голов за сезон в Мюнхене, скучал во Флоренции, оживал в Стамбуле. В «Вольсфбурге» он неплохо провёл первый сезон, но в этом перестал забивать. К соседям по турнирной таблицы Гомеса отпустили всего за три млн евро. «Штутгарт» в 17 матчах Бундеслиги забил 13 голов, так что даже 32-летний Гомес должен серьёзно усилить атаку.

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80 млн евро. Это не всё, что нужно знать о трансфере защитника в «Ливерпуль», но долгое время именно сумма перехода будет основным фоном. Юрген Клопп просил не обращать на неё внимания: «Это просто рынок, игрок не имеет отношения к этому». Жозе Моуринью напомнил Клоппу, как тот комментировал трансфер Поля Погба. Хосеп Гвардиола, как обычно, демонстрировал дипломатичность: «Когда «Сити» купил Стоунса, тоже говорили, что трансфер слишком дорогой. Но цены меняются. Всё зависит от значимости игрока». Учитывая, что гол от «Лестера» в последнем матче «Ливерпуль» пропустил из-за очередной ошибки центрального защитника – на этот раз Жоэля Матипа – у ван Дейка хорошие шансы стать по-настоящему важным игроком в команде.

Отличный первый пас и умение играть под прессингом должны помочь голландцу стать центральной фигурой в организации атак «Ливерпуля». Вероятно, именно он будет выдвигаться с мячом, чтобы отдать пас между линиями.

Ван Дейк – шестой футболист, который перешёл из «Сатугемптона» в «Ливерпуль» за последние три с половиной года. До него были Рики Ламберт, Деян Ловерн, Адам Лаллана, Натаниэл Клайн и Садио Мане. В общей сложности «Саутгемптон» за эти несколько лет заработал на «Ливерпуле» 200 млн евро.

Бонус: Адриен Силва

Трансфер Силвы из «Спортинга» в «Лестер» был осуществлён 31 августа поздним вечером. Настолько поздним, что «Лестер» не успел передать документы на игрока в ФИФА. Это было сделано с опозданием на 14 секунд – и эти 14 секунд стоили Силве нескольких месяцев без футбола. Он жил в Лестере, тренировался с командой, но ФИФА не считала трансфер завершённым. Все апелляции игрока и клуба (включая апелляцию в Спортивный арбитражный суд) были отклонены. Только с открытием зимнего трансферного окна «Лестеру» удалось зарегистрировать игрока и формально закончить трансфер. Адриен Силва выбрал себе 14 номер.

РФПЛ

Паул Антон

О трансфере румынского полузащитника в «Анжи» было известно ещё в конце декабря. Антон пару раз вызывался в сборную Румынии и считает, что переход в чемпионат России позволит ему привлечь внимание тренеров сборной. «РФПЛ сильнее чемпионата Румынии, так что тренеры точно будут за мной следить». Впрочем, он не отрицает, что не это было главной причиной для трансфера: «Предложение было выгодным во всех смыслах». В чемпионате Румынии за «Динамо» Бухарест Антон в этом сезоне забил шесть голов.

Тимофей Маргасов

Бывший защитник бердыевского «Ростова» ни разу не вышел на поле в этом сезоне. Он даже на скамейке появлялся не всегда. Бровку оккупировал Владислав Игнатьев. Поэтому аренда в «Тосно» — логичное решение как для клуба, так и для игрока.

Пока молодые российские футболисты рассуждают о том, что хорошо было бы поиграть в Европе, 34-летний Габулов уехал в «Брюгге». Наверное, всем интересно знать, что у «Брюгге» с вратарями?

Так вот, с вратарями в этом сезоне не ладится. В 21 туре чемпионата на поле выходили уже три голкипера. 19-летний Итан Хорват начал сезон, но к 15 туру переместился в запас. На несколько матчей его заменил Гийом Убер, но к декабрю тренер Иван Леко сделал ещё одну перестановку. Убер сел на скамейку, а в основе появился 34-летний Людовик Бутель. Именно он провёл последние матчи 2017 года. Судя по этим метаниям, как минимум шанс на место в старте у Габулова должен быть. Интересно, что неопределённость с вратарём не помешала «Брюгге» набрать 53 очка в 21 туре и на 11 очков оторваться от второго места.