Кто завершил карьеру в 2017 году. Часть первая

Филипп Лам, 34 года

Начало карьеры: 2001 год

Бессменный капитан «Баварии» с 2010 года Филипп Лам – обладатель уникального достижения. За 765 матчей в карьере он не получил ни одной красной карточки. Этот человек по словам Хосепа Гвардиолы играл в пас лучше всех в мире. И это при том, что под его руководством несколько лет играл сам Хави! Лам восемь раз выигрывал чемпионат Германии, один раз Лигу чемпионов. Входил во все символические сборные турниров национальных команд с чемпионата мира 2006 года. Кстати, в 2006 году Лам забил первый гол домашнего для немцев турнира в ворота Коста-Рики. Да ещё какой! А вишенкой на торте стала победа на мундиале в Бразилии, на котором Лам был капитаном бундестим.

Филипп Лам Фото: Reuters

Лам взял интервью у Ангелы Меркель. Чем сейчас живёт легенда «Баварии» В Германии уже идут разговоры, что спустя несколько лет Филипп будет претендовать на должность канцлера.

Хаби Алонсо, 36 лет

Начало карьеры: 1999

Обладатель главной рыжей бороды мирового футбола завершил свою карьеру одновременно с Ламом в «Баварии». Алонсо за свою карьеру поиграл в трёх величайших клубах разных стран. Помимо фанатов мюнхенского клуба Хаби радовал своей игрой болельщиков «Ливерпуля» и мадридского «Реала». Он выиграл всё, что только можно – кроме АПЛ. Но начинал карьеру он, как и положено баску, в «Реале Сосьедад». Кстати, играл там с Валерием Карпиным. Хаби Алонсо запомнится голами с дальних дистанций, невероятным мастерством паса и видением поля. Именно испанец сравнял счёт в великом стамбульском финале Лиги чемпионов. К тому же Алонсо являлся опорой той сборной Испании, которая выиграла три крупнейших турнира подряд. Ну и знаменитая фраза «Вы посмотрите, что творится, гол какой!» — навсегда останется в сердцах тех, кто видел его удар с центра поля в матче с «Ньюкаслом».

Хаби Алонсо Фото: Reuters

7 причин, почему мы будем скучать по Хаби Алонсо Последний настоящий скаузер завершит карьеру летом. Но скучать по нему будут не только в Ливерпуле, Мадриде или Мюнхене.

Зе Роберто, 43 года

Начало карьеры: 1994 год

43. Именно на этой отметке Зе Роберто всё-таки решил остановиться. Возможно, бразилец дал себе обещание играть ровно до стольких лет, сколько матчей подряд будет пропускать Игорь Акинфеев в Лиге чемпионов. Лучшие годы Роберто провёл в «Байере», где стал звездой мирового класса. Вызов в «Баварию» не заставил себя долго ждать. Зе отыграл несколько мощных сезонов, а потом транзитом через Катар вернулся на родину, где в 42 завоевал чемпионство вместе с «Палмейрасом». Всего хавбек выиграл 19 трофеев, стал чемпионом Испании и Германии, а также выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. К тому же Зе Роберто стал самым возрастным автором гола в истории Кубка Либертадорес. Солидный послужной список.

Эйдур Гудьонсен, 39 лет

Начало карьеры: 1993 год

Самый известный и титулованный исландский футболист вошёл в историю уже в 17 лет. 24 апреля 1996 года сборная Исландии играла товарищеский матч с командой Эстонии. Во втором тайме Эйдур вышел на замену, заменив своего отца Арнора Гудьонсена. Давняя мечта Гудьонсена-старшего исполнилась. Лучшие годы своей карьеры Эйдур провёл в «Челси» — за шесть лет он забил много красивых голов, получил от Жозе Моуринью прозвище «белокурый Марадона» и дважды выиграл АПЛ. Потом были три года в «Барселоне», где исландец подменял основных форвардов команды. После испанского вояжа Гудьонсен поиграл в Греции, Бельгии, Китае и Норвегии. Съездил на триумфальный для Исландии чемпионат Европы 2016 года в качестве ментального лидера сборной и со спокойной душой завершил карьеру.

Эйдур Гудьонсен Фото: Reuters

Эстебан Камбьяссо, 37 лет

Начало карьеры: 1998 год

Один из главных оплотов великолепного «Интера» эпохи Жозе Моуринью. Камбьяссо появился в итальянском клубе после шести лет не очень успешной игры в мадридском «Реале». В «Интере» же Эстебан выиграл Лигу чемпионов, пять раз взял Серию А и дважды признавался лучшим игроком команды по итогам сезона. Всего аргентинец провёл в Италии 10 лет. После «Интера» был один год игры в «Лестере», после которого английский клуб предложил игроку продлить соглашение. Но аргентинец отказался и упустил шанс поучаствовать в самом сенсационном событии мирового футбола XXI века. Последним же клубом в карьере Эстебана стал «Олимпиакос». Интересный факт: за всю карьеру Камбьяссо ни разу не принёс командам денег за свой трансфер. Все переходы аргентинец осуществлял в качестве свободного агента.

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Денис Колодин, 35 лет

Денис Колодин запомнится всем как человек, который породил один из главных российских мемов – «пушка страшная». С приходом Гуса Хиддинка Денис ворвался в основу сборной России, и на Евро 2008 года именно Колодин с Игнашевичем являлись центральными защитниками сборной. В Австрии и Швейцарии он ложился грудью на голландскую амбразуру и заставлял Эдвина ван дер Сара творить чудеса на ленточке своих ворот. Однако после турнира на Дениса одна за одной посыпались травмы, и карьера его пошла по наклонной. Именно из-за постоянных травм Россия потеряла, возможно, своего самого перспективного центрального защитника. Завершал карьеру обладатель пушечного удара в казахстанском «Алтае». Не самое престижное место для финальной главы футбольной жизни. Но игра Колодина на чемпионате Европы и в РФПЛ запомнится российским болельщикам навсегда.

Фото: РИА «Новости»

Константин Зырянов, 40 лет

Начало карьеры: 1994 год

История Зырянова – это готовый сюжет для книги о преодолении себя. В 2001 году отец Константина погиб в автокатастрофе, а брат скончался от ножевых ранений через несколько месяцев. В 2002 году жена Константина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросилась в окно вместе с четырёхлетней дочкой. Но Зырянов не сломался, он продолжил играть в футбол, что его и спасло. Подумайте только, в марте 2007 года Зырянов перешёл в «Зенит» из вылетевшего в первый дивизион «Торпедо» в возрасте 30 лет. Это не помешало полузащитнику стать лучшим футболистом России 2007 года и помочь «Зениту» выиграть чемпионат. Так же стремительно Зырянов ворвался и в основу сборной России и железно застолбил за собой одну из позиций в центре поля на последующие пять лет. Хавбек не мог остановиться играть в футбол, три последних года он был играющим тренером во второй команде «Зенита». Но в возрасте 40 лет всё-таки решил закончить футбольную карьеру. О Зырянове никогда не будут говорить, как о Кержакове или Аршавине. Но его характер, воля и страсть к футболу — это что-то невероятное.