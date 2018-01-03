Самые огненные комментарии читателей 2017 года. Часть первая

За многие годы мы успели убедиться, что читатели «Чемпионата» могут пошутить в любой ситуации и добавить даже в самую унылую новость порцию юмора. Поэтому работа предстояла серьёзная: из моря изречений пользователей выудить золотых рыбок. В итоге получилось аж две части. Представляем первую, посвящённую событиям первой половины 2017 года.
«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»
logika:
— Просто «Сент-Этьену» принадлежала не лучшая половина Молло.
Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии
kolokola:
— Источник: Витсель купил себе Ориса в качестве слуги.
Карпин может возглавить сборную Беларуси
havbec:
— Ну i?
Только один клуб из топ-5 лиг ещё не проигрывал в своём чемпионате в этом сезоне
ropsyadapsya:
— Довольно любопытная статистика всплыла воскресной ночью. Но как её применить на практике, я не знаю. Сказал жене, она промолчала.
В Китае приняли решение ужесточить лимит на легионеров
kpmed:
— Боаш: опять?
moses2803:
— Чемпионат Мут Ко)
Гид по Китаю для Дзюбы, если он решит туда переехать
amkarperm59:
— Песня Дзюбы
Мы не знали китайцев
До этого лета,
Мы болтались в «Зените»,
«Спартаке» и «Томи»
И совершенно случайно
Они позвонили,
На китайском сказали:
«Артём, приходи»
И моё сердце остановилось,
Моё сердце замерло.
Моё сердце остановилось,
Моё сердце замерло.
Повар ЦСКА: с приходом Гончаренко сузились временные рамки приёма пищи
quorthonseth:
— Повар ЦСКА: мы потеряли лучшего клиента…
Семак ввёл в «Уфе» штрафы за мат
casper82:
— Сбербанк начал выдачу кредитов футболистам «Уфы».
Игроки «Кубани» попросили Мутко найти средства для функционирования команды
panchovilla:
— Я ни на что не намекаю, но в стране не хватает слесарей, токарей и прочих вспомогательных профессий.
Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Гуйчжоу Чжичэн»
elven:
— «Если долго следить за девушкой, можно увидеть, как она выходит замуж».
Карп: переход в «Уфу» — шаг вперёд для меня
danicis:
— Семак: я во-о-о-от такого игрока поймал.
geo.vitalii:
— Подписали в 4 утра на перловку.
Черевченко: Прудников — средний нападающий, уровень Фарфана — загадка
ural15:
— Сёмин не хочет понижать градус: Самедову — 32 и Фарфану 32.
Роналду: Криштиану — это Криштиану, а Месси — это Месси
satrap:
— Теперь всё понятно! Раньше путался, кто есть кто. Спасибо.
Геркус: И. Денисов – профессионал с большой буквы «П»
getman90:
— Главное, чтобы у клуба было Б.
p-p:
— Игорь Денисов — профессионал с большой буквы $ или €.
baggio174:
— «П» значит ПРИБЫЛЬ.
У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в сезоне-2017/18
netherland:
— Где-то в Китае Аксель Витсель зарабатывает две «Томи» в год)
Капелло: возможно, я совершил ошибку, не уйдя из сборной России в «ПСЖ» в 2013-м
ronaldissi:
— Кто-то учится на своих ошибках, а Фабио на них зарабатывает.
Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»
varan-lizardman:
Фэшн Сакала: «Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы».
Леонид Федун: «Не знаю, как этот малый играет, но то, как он меня называет, мне нравится».
«ПСЖ» победил «Барселону» со счётом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
4izhik:
— Заходит Месси в раздевалку и говорит: «Тренер, мы г@вно».
Игрок в прямом эфире одновременно поблагодарил за поддержку свою жену и подругу
fritzz:
— Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Моуринью принёс подарок в раздевалку «Ростова»
dcdrum:
— Господа знатоки! Внимание, вопрос! Что находится в чёрном ящике?
adekvatniybolela:
— В чёрном ящике записка: «Бекиич, прошу, подари чётки».
gavgazoid:
— Там предложение по Калачёву.
Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого в Москве
rivelino13:
— Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Бывшего тренера нашей страны.
Нескольких болельщиков вывели с матча Россия — Бельгия из-за поддельных билетов
chenotguewarra:
— Ещё несколько ушли с настоящими билетами, заявив, что сборная России — поддельная.
Тимати планирует создать в Москве футбольный клуб
grandhustle:
— Где есть капитализация и интересный футбол? — У нас в клубе.
Где нет лишних надежд и напыщенности? — У нас в клубе.
Где люди живут футболом? — У нас в клубе.
Если я нужен тебе, ищи меня в «Строгино».
В Интернете высмеяли странный бюст Криштиану Роналду
kennymccormick:
— Такое ощущение, что Месси слепил этот бюст.
pagucm:
— Похоже, что для бюста позировал Черышев.
А. Березуцкий прочитал стих «Берёза» в рамках проекта «Лирика футбола»
sialexdlyasbornoy:
— Молодец, зачёт. Пусть Кокорин прочтёт Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Селюк: Гафар ничем не уступает португальским спартаковцам, купленным за миллион
kolokola:
— А в конце добавил: «Он хороший».
Офицеры ФИФА проверят всю сборную России на допинг
hartsm:
— Что они там нашли? Препараты — уныний, нудний, полений, ноу эмоушен?
Фанаты «Чикаго» вывесили баннер о ЧМ-2018 на матче MLS, высмеяв ошибку репортёра
kardenal:
— Надпись писал сценарист «Идентификации Борна».
Gloryhole2:
— Или переводчик с «Алиэкспресс».
kokorinavdinamo:
— Узнаю парня справа! Это же АщьфЛштшфум.
Красота дня. Самый сексуальный арбитр Бразилии Денис Буэно
glorpishhevika:
— Кошмар. С такой судьёй в офсайд можно попасть самым неожиданным местом.
Ярмоленко: я не знаю, как девочкам объяснить, что такое офсайд
nixon61:
— Держи: «Оффсайд — это когда распродажа начинается в 8.00, а ты в 7.50 в магазин ворвалась. И тебя охрана выводит, и больше не пускает»)))
У хавбека «Эвертона» Леннона подозрение на психические отклонения
petrovich13:
— Леннон в Ливерпуле в депрессии, где-то это уже было.
Исследование: 48% девушек утверждают, что футбол сделал их менее стеснительными
man-go:
— 98% девушек утверждают, что зарплаты футболистов делают их менее стеснительными.
Солисту «Би-2», задержанному на «Открытие Арене», грозит арест на 15 суток
cac2s34:
— Би-228.
Blackjoker:
— «Что это у вас в кармане?»
— «Всего лишь мой рок-н-ролл».
vadimati:
— Он пытался объяснить, что это «не цель и даже не средство», но его не поняли.
Ребров: кто знает, где штанги с «Открытие Арены», — скажите мне, найти не могу
amkarperm59:
— Чужие губы их ласкают.
Кто знает, где штанги с «Открытие Арены»?
Ассу-Экотто: после слов Реднаппа на меня вышли реальные порностудии
paranoik1:
— Ари: после слов Павлюченко на меня вышли производители .......!
Селюк: если Манчини возглавит «Зенит», то он пригласит в команду Яя Туре
niksilver63:
— Селюк: я даже не был уверен, что Роберто Манчини согласится работать в «Зените», но байка про бабушкины сокровища, спрятанные подо львом в Питере, сделала своё дело…
Уилкшир: в «Динамо» меня постоянно приветствовали фразой «Люк, я твой отец»
armi-777:
— Это’О: Керимов меня постоянно приветствовал фразой «Это’О, я твой отец».
В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве
seniorbart:
— Может, он утюг дома забыл выключить, и все мысли были только об этом.
Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?
rondon-and-carioca:
— Центральный Санкционный Комитет Америки.
Может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?