Самые огненные комментарии читателей 2017 года. Часть первая

Вспоминаем самые забавные комментарии 2017 года: китайские трансферы, Моуринью в раздевалке «Ростова», сборная России и многое другое.

За многие годы мы успели убедиться, что читатели «Чемпионата» могут пошутить в любой ситуации и добавить даже в самую унылую новость порцию юмора. Поэтому работа предстояла серьёзная: из моря изречений пользователей выудить золотых рыбок. В итоге получилось аж две части. Представляем первую, посвящённую событиям первой половины 2017 года.

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»

logika:

— Просто «Сент-Этьену» принадлежала не лучшая половина Молло.

Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии

kolokola:

— Источник: Витсель купил себе Ориса в качестве слуги.

Карпин может возглавить сборную Беларуси

havbec:

— Ну i?

Только один клуб из топ-5 лиг ещё не проигрывал в своём чемпионате в этом сезоне

ropsyadapsya:

— Довольно любопытная статистика всплыла воскресной ночью. Но как её применить на практике, я не знаю. Сказал жене, она промолчала.

В Китае приняли решение ужесточить лимит на легионеров

kpmed:

— Боаш: опять?

moses2803:

— Чемпионат Мут Ко)

«Боаш: опять лимит? Это чемпионат Мут Ко» Трансферы «Спартака», Кокорин и Эскобар, китайские миллионеры и Слуцкий в Англии – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».

Гид по Китаю для Дзюбы, если он решит туда переехать

amkarperm59:

— Песня Дзюбы

Мы не знали китайцев

До этого лета,

Мы болтались в «Зените»,

«Спартаке» и «Томи»

И совершенно случайно

Они позвонили,

На китайском сказали:

«Артём, приходи»

И моё сердце остановилось,

Моё сердце замерло.

Моё сердце остановилось,

Моё сердце замерло.

Повар ЦСКА: с приходом Гончаренко сузились временные рамки приёма пищи

quorthonseth:

— Повар ЦСКА: мы потеряли лучшего клиента…

Семак ввёл в «Уфе» штрафы за мат

casper82:

— Сбербанк начал выдачу кредитов футболистам «Уфы».

Игроки «Кубани» попросили Мутко найти средства для функционирования команды

panchovilla:

— Я ни на что не намекаю, но в стране не хватает слесарей, токарей и прочих вспомогательных профессий.

Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Гуйчжоу Чжичэн»

elven:

— «Если долго следить за девушкой, можно увидеть, как она выходит замуж».

Карп: переход в «Уфу» — шаг вперёд для меня

danicis:

— Семак: я во-о-о-от такого игрока поймал.

geo.vitalii:

— Подписали в 4 утра на перловку.

Черевченко: Прудников — средний нападающий, уровень Фарфана — загадка

ural15:

— Сёмин не хочет понижать градус: Самедову — 32 и Фарфану 32.

Роналду: Криштиану — это Криштиану, а Месси — это Месси

satrap:

— Теперь всё понятно! Раньше путался, кто есть кто. Спасибо.

Геркус: И. Денисов – профессионал с большой буквы «П»

getman90:

— Главное, чтобы у клуба было Б.

p-p:

— Игорь Денисов — профессионал с большой буквы $ или €.

baggio174:

— «П» значит ПРИБЫЛЬ.

У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в сезоне-2017/18

netherland:

— Где-то в Китае Аксель Витсель зарабатывает две «Томи» в год)

Капелло: возможно, я совершил ошибку, не уйдя из сборной России в «ПСЖ» в 2013-м

ronaldissi:

— Кто-то учится на своих ошибках, а Фабио на них зарабатывает.

Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»

varan-lizardman:

Фэшн Сакала: «Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы».

Леонид Федун: «Не знаю, как этот малый играет, но то, как он меня называет, мне нравится».

«ПСЖ» победил «Барселону» со счётом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

4izhik:

— Заходит Месси в раздевалку и говорит: «Тренер, мы г@вно».

Игрок в прямом эфире одновременно поблагодарил за поддержку свою жену и подругу

fritzz:

— Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу.

Моуринью принёс подарок в раздевалку «Ростова»

dcdrum:

— Господа знатоки! Внимание, вопрос! Что находится в чёрном ящике?

adekvatniybolela:

— В чёрном ящике записка: «Бекиич, прошу, подари чётки».

gavgazoid:

— Там предложение по Калачёву.

Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого в Москве

rivelino13:

— Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Бывшего тренера нашей страны.

«Мхитаряну во время матча надо передавать коньяк» Моуринью, «Ростов» и банан для Рохо, неуловимый Слуцкий и Санта-Барбара в жизни Пике – в комментариях читателей «Чемпионата».

Нескольких болельщиков вывели с матча Россия — Бельгия из-за поддельных билетов

chenotguewarra:

— Ещё несколько ушли с настоящими билетами, заявив, что сборная России — поддельная.

Тимати планирует создать в Москве футбольный клуб

grandhustle:

— Где есть капитализация и интересный футбол? — У нас в клубе.

Где нет лишних надежд и напыщенности? — У нас в клубе.

Где люди живут футболом? — У нас в клубе.

Если я нужен тебе, ищи меня в «Строгино».

В Интернете высмеяли странный бюст Криштиану Роналду

kennymccormick:

— Такое ощущение, что Месси слепил этот бюст.

pagucm:

— Похоже, что для бюста позировал Черышев.

А. Березуцкий прочитал стих «Берёза» в рамках проекта «Лирика футбола»

sialexdlyasbornoy:

— Молодец, зачёт. Пусть Кокорин прочтёт Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Селюк: Гафар ничем не уступает португальским спартаковцам, купленным за миллион

kolokola:

— А в конце добавил: «Он хороший».

Офицеры ФИФА проверят всю сборную России на допинг

hartsm:

— Что они там нашли? Препараты — уныний, нудний, полений, ноу эмоушен?

Фанаты «Чикаго» вывесили баннер о ЧМ-2018 на матче MLS, высмеяв ошибку репортёра

kardenal:

— Надпись писал сценарист «Идентификации Борна».

Gloryhole2:

— Или переводчик с «Алиэкспресс».

kokorinavdinamo:

— Узнаю парня справа! Это же АщьфЛштшфум.

Красота дня. Самый сексуальный арбитр Бразилии Денис Буэно

glorpishhevika:

— Кошмар. С такой судьёй в офсайд можно попасть самым неожиданным местом.

Ярмоленко: я не знаю, как девочкам объяснить, что такое офсайд

nixon61:

— Держи: «Оффсайд — это когда распродажа начинается в 8.00, а ты в 7.50 в магазин ворвалась. И тебя охрана выводит, и больше не пускает»)))

У хавбека «Эвертона» Леннона подозрение на психические отклонения

petrovich13:

— Леннон в Ливерпуле в депрессии, где-то это уже было.

Исследование: 48% девушек утверждают, что футбол сделал их менее стеснительными

man-go:

— 98% девушек утверждают, что зарплаты футболистов делают их менее стеснительными.

Солисту «Би-2», задержанному на «Открытие Арене», грозит арест на 15 суток

cac2s34:

— Би-228.

Blackjoker:

— «Что это у вас в кармане?»

— «Всего лишь мой рок-н-ролл».

vadimati:

— Он пытался объяснить, что это «не цель и даже не средство», но его не поняли.

Ребров: кто знает, где штанги с «Открытие Арены», — скажите мне, найти не могу

amkarperm59:

— Чужие губы их ласкают.

Кто знает, где штанги с «Открытие Арены»? Фото: РИА Новости

Ассу-Экотто: после слов Реднаппа на меня вышли реальные порностудии

paranoik1:

— Ари: после слов Павлюченко на меня вышли производители .......!

Павлюченко обматерил Ари, назвав его г***ном

Селюк: если Манчини возглавит «Зенит», то он пригласит в команду Яя Туре

niksilver63:

— Селюк: я даже не был уверен, что Роберто Манчини согласится работать в «Зените», но байка про бабушкины сокровища, спрятанные подо львом в Питере, сделала своё дело…

Уилкшир: в «Динамо» меня постоянно приветствовали фразой «Люк, я твой отец»

armi-777:

— Это’О: Керимов меня постоянно приветствовал фразой «Это’О, я твой отец».

В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве

seniorbart:

— Может, он утюг дома забыл выключить, и все мысли были только об этом.

Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?

rondon-and-carioca:

— Центральный Санкционный Комитет Америки.