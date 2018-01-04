Гинер поставил под сомнение лидерство «Локомотива». Обзор дня

Гинер: провёл бы анализ, сколько пенальти пробил «Локо», сколько сыграл 11 на 10



Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями об успешном выступлении «Локомотива» в нынешнем сезоне под руководством главного тренера Юрия Сёмина.



«Юрий Павлович — хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет. Но я бы провел анализ, сколько 11-метровых ударил „Локомотив“, сколько он сыграл 11 на 10. Ведь 11 на 11 как-то не устраивает (улыбается. — Прим. источника). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как», — цитирует Гинера ТАСС.

Также владелец ЦСКА выразил мнение, что на пост главы комитета судейства и инспектирования РФС необходимо найти независимого человека.



«Работа Андрея Будогосского на посту руководителя судейского корпуса? Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет.



На самом деле не важно, Будогосский, Николай Левников или кто-то ещё. Надо найти максимально независимого человека, который возьмётся за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча", — отметил Гинер.

Геркус: за Фарфана отдаю все лавры тренерскому штабу Президент «Локомотива» — о Сёмине, Фарфане, первом месте в таблице и даже немного об Олимпиаде.

Будогосский предложил Гинеру встретиться и поговорить о работе в судействе



Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил, что на пост руководителя комитета судейства и инспектирования нужно найти независимого человека.

«Ничего нового в содержании интервью Евгения Ленноровича я для себя не увидел. Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени. В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома, я и руководитель судейского комитета Андрей Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период.



Не могу не позволить себе замечания Гинера о том, что я руковожу школой судейства и контролирую выпускников. В РФС есть независимая контрольно-квалификационная комиссия, куда я не входил и не вхожу, и которая принимает решения по качеству судейства. Наша задача – выполнять эти решения в соответствии с теми нормативными документами, которые сейчас действуют. Я не оцениваю работу людей, которых обучал, это делает контрольно-квалификационная комиссия. И я не возглавляю судейский комитет, департамент судейства инспектирования – это совершенно другое. Сказанное Евгением Ленноровичем свидетельствует о том, что он до конца не владеет информацией о работе этих органов. Предлагаю ему как члену исполкома с многолетним стажем встретиться и в процессе беседы рассказать о работе в судействе, чтобы Евгений Леннорович был всесторонне вооружён информацией о работе судейских органов за последние полтора года», — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».

«Господин Будогосский ничем не управляет, ему недосуг» ЦСКА воюет против судейства. Если кто не видел этой пикировки, найдет её в этом тексте.

Экс-форвард «Арсенала» и «Шахтёра» Эдуардо прибыл в «Легию» на медосмотр



Нападающий Эдуардо да Силва сегодня прибыл в «Легию» на медицинский осмотр, после чего должен заключить контракт с польским клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Легии».



Эдуардо известен по выступлениям за «Шахтёр», загребское «Динамо» и лондонский «Арсенал». В составе донецкого клуба хорват четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка Украины, а в Хорватии по три раза выигрывал чемпионат и Кубок страны.



Последним клубом 34-летнего футболиста был «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал с февраля по декабрь 2017 года.

Глушаков показал сервант с трофеями

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков опубликовал в социальной сети видеоролик, в котором продемонстрировал сервант со всеми трофеями и медалями, которые капитан красно-белых завоевал на протяжении карьеры.



«А сервант за год-то пополнился», — написал Глушаков в «Инстаграме», при этом задавая вопрос подписчикам: «Следующий год будет удачнее 2017-го?».

Это видео можно посмотреть в «твиттере» «Фратрии».

В прошлом сезоне хавбек завоевал вместе со «Спартаком» золотые медали чемпионата России, а затем завоевал Суперкубок России.

Пейчинович близок к подписанию контракта с «Сент-Этьеном»



«Сент-Этьен» достиг принципиальной договорённости о переходе защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича, утверждает Le Progres.



Спортивный директор французского клуба Доминик Рошто недавно заявил, что зелёные ведут активные переговоры с потенциальным новичком и сделка близка к завершению. Он не стал называть имени, но, как выяснила французская пресса, речь идёт о Пейчиновиче, чей контракт с «железнодорожниками» истекает летом. 30-летний игрок уже сейчас имеет право свободно контактировать с любыми командами.



В текущем сезоне РФПЛ Пейчинович провёл 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Аджоев: Габулов лично просил отпустить его в «Брюгге»



Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова в «Брюгге».



«Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков — это неправильно. Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведённый в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень много и стал одним из творцов нынешних побед «оружейников» в Премьер-Лиге. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене», — приводит слова Аджоева пресс-служба «Арсенала».

Дембеле готов вернуться на поле в матче «Барселоны» с «Сельтой»



Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил от медицинского штаба клуба разрешение на участие в официальных играх. Таким образом, 20-летний француз готов помочь сине-гранатовым в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой», который состоится завтра, 4 января.



Напомним, Дембеле не играл с середины сентября 2017 года, когда получил разрыв сухожилий левого бедра. Новичок каталонцев, перешедший в команду прошлым летом из дортмундской «Боруссии», успел сыграть за «Барселону» лишь чуть больше 120 минут.

Экс-нападающий ЦСКА Жо подписал контракт с клубом из Японии



Бывший нападающий ЦСКА Жо, в последнее время выступавший за «Коринтианс», перешёл в японский клуб «Нагоя Грампус». По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 11 млн.



«Очень рад принять новый вызов. Буду стараться работать на максимуме, чтобы помочь команде выиграть титул», — приводит слова 30-летнего футболиста пресс-служба его нового клуба.



Недавно Жо был включён в символическую сборную бразильской Серии А и назван лучшим игроком сезона. Форвард забил 18 голов, поделив первое место в списке бомбардиров с нападающим «Флуминенсе» Энрике Дурадо.