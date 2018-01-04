«Трон Арбелоа не остаётся свободным». Лучшие перлы комментаторов в 2017-м

Возвращение Василия Уткина, воспитание болбоев и ночи в стиле Иско – в избранных перлах комментаторов за 2017 год.

В минувшем году в эфире с участием российских футбольных комментаторов стало веселее – вместе с Ла Лигой к нам вернулся Василий Уткин. К сожалению, пока трансляции испанского первенства с его комментариями можно увидеть лишь в Интернете, но и помимо этого в телеэфире удовольствия для любителей словесного мастерства хватает. Вспоминаем самые яркие, на наш взгляд, изречения комментаторов 2017 года.

Константин Генич

«Тосно» — «СКА-Хабаровск»

— Напрашивается игра слов с название команд в углу трансляции ТОС – СКА.

«Атлетико» — «Реал»

— А здесь была игра рукой, но рука у арбитра Чакыра находилась в естественном положении.

«Лестер» — «Ливерпуль»

— Матипу бы сейчас полежать на лежаке у океана, но не даёт Ихеаначо полежать даже за пределами поля.

Роман Гутцайт

«Барселона» — «ПСЖ»

— Бускетс сейчас как человек, который зашёл в ночной клуб: направо посмотрел, налево посмотрел, словно поискал знакомых, покрутился — и в итоге совершил ошибку.

«Лацио» — «Ювентус»

— Лейва срубает Куадрадо. В голливудских фильмах бывает нечто подобное, когда поезд на полном ходу сбивает автомобиль.

Тимур Журавель

«Крылья Советов» — «Локомотив»

— Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения.

— Денисов пасует на Денисова. Оказавшиеся между ними могут загадать желание.

Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денис Казанский

«Тоттенхэм» — «Челси»

— В последних шести играх дома «Тоттенхэм» не проигрывал, когда пропускал первым. А теперь и дом другой – обои новые, соседи поменялись.

«Кубань» – «Спартак»

— Промес целует Джано в щечку. Ласково. За такой пас можно и поблагодарить. Мимими.

«Боруссия» — «Тоттенхэм»

— И вот Загаду расставил свои ноги, и в эту «загадушечку» Кейн и попал.

Филипп Кудрявцев

«Спартак» — «Оренбург»

— Георгиев на газоне. Будто постелил себе простынку, а потом на неё аккуратно лёг.

Фёдор Погорелов

ЦСКА – «Зенит»

— Александр Кокорин в штрафной замер, как олень в свете фар.

«Амкар» — «Зенит»

— Плед – важный атрибут весеннего футбола в России.

— Хомич прыгнул для фотографии в журнале «Огонёк».

Плед – важный атрибут весеннего футбола в России Фото: fc-zenit.ru

Михаил Поленов

«Зенит» — «Урал»

— Если Тарханову дать команду манекенов, уже через месяц они будут уверенно держать мяч.

Черногория — Дания

— Вешовичнавешович, чересчурович — за воротович.

Юрий Розанов

«Локомотив» — «Ростов»

— «Ростов» ищет моменты, как грибы: нашёл один — другой где-то рядом должен произрастать.

Роман Трушечкин

«Амкар» — «Спартак»

— Передаю своему коллеге Моссаковскому микрофон, но хочется передать ещё и зонтик: кажется, накрапывает дождь!

«Амкар» — «Зенит»

— Подкат от Зайцева, не добавляющий ему славы.

«Арсенал» — ЦСКА

— Нужно быстро разыграть мяч! Нужно быстро бросить мальчику! А мальчика нужно Божовичу быстро воспитать!

«Реал» — «Валенсия»

— Касемиро как в «тетрисе» – провалился на одну позицию. На его позицию провалился Кроос, на место Крооса провалился Иско, и из запаса выскочил Асенсио.

В диалоге с Кириллом Дементьевым

Дементьев: Недавно увидел в Интернете милую картинку. Празднующие гол Бэйл, Модрич и Павлюченко в форме «Тоттенхэма». Первые двое сейчас в «Реале», а третий в «Арарате».

Уткин: Непонятно, кто счастливее. В «Реале», конечно, хорошо, но в положении Павлюченко получить такое предложение… от клуба, которого ещё совсем недавно не было… Все знают пословицу, что раз в год и палка стреляет. А вот так, чтобы ты поднял палку с земли, прицелился ей и в этот момент она выстрелила… Вот так и «Арарат» появился для Павлюченко. Каждый может открыть бутылку коньяка, поднести ко рту и сделать несколько глотков. А вот просто открыть рот и чтобы на тебя из ниоткуда полился коньяк (я говорю об «Арарате») – вот это над суметь. Вот это счастье. Вот это везение.

«Барселона» – «Бетис»

— С мячом Нарваес. У него такая фамилия, как будто он нарывается. И имя Хуан – как будто ругательство в глотке застряло.

— Семеду и Видаль на одном фланге. У Семеду 2-й номер, у Видаля – 22-й. А в сумме они напоминают, за сколько у «Барселоны» спёрли Неймара.

— Денис Суарес выходит. Может, у болельщиков «Барселоны» возникнет дополнительный комфорт от того, что Суарес какой-никакой, а всё-таки на поле?

«Депортиво» – «Реал»

— Зряче отдавал. Это было настолько зряче, что все разглядели. Можно было уже давать объявление в газете: будет подача.

— Нарушение правил. Нет? Ну, судье видней. Он, в конце концов, Гонсалес Гонсалес. У него четыре глаза, как и два имени.

— Перефразируя слова Сергея Шнурова, могу сказать, что нас ждёт осень в стиле Иско.

— «Реал» не купил де Хеа, но таких вратарей, как де Хеа, в мире не де хеа (с ударением на последний слог. – Прим. «Чемпионата»)».

— Чего-то у нас какой-то комплиментарный получается репортаж. Давай какую-нибудь гадость про «Реал» скажем!

«Атлетико» — «Барселона»

— Вы видели, что сделал сейчас Годин? Вы знали, что он так умеет? Трон Арбелоа не остаётся свободным!

В диалоге с Денисом Алхазовым

Алхазов: Гризманн и Корреа обрезаны – почему бы сейчас не подойти к воротам соперника?

Уткин: Как много вы знаете о Гризманне и Корреа, коллега.

«Валенсия» — «Барселона»

— Есть ощущение, что Суарес в этом сезоне прибавил в весе. Это один из тех вопросов, в которых я большой профессионал.

«Барселона» – «Сельта»

— Месси кружит перед собой защитника, как кусок сахара размешивает в стакане.

— Бриллианты не растут, бриллианты находят. Это на самом деле большая футбольная дискуссия, где растут бриллианты. Растут на самом деле кораллы. Чуть позже продолжим эту странную мысль.

— Что происходит с «Сельтой»? У «Сельты» полузащита оторвалась от обороны. Торчит беззащитный пупок у неё такой между линиями.

— Замечательный игрок Хави Эрандес, у которого возникала ситуация, что в какой-то момент в чемпионате фолов было меньше, чем жёлтых карточек. Потому что он собирал их языком. Такое вот было в ходу язычество.

— Бускетс падает в моём стиле. (Отсылка к падению со стула во время эфира на радио «Спорт FM». — Прим. «Чемпионата»)

«Расти, Крауч, расти!» Василию Уткину – 45! Василию Уткину исполняется 45 лет. Ко дню рождения одного из любимых голосов российского футбола вспоминаем лучшие перлы Уткина.

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»

— Просят меня ещё полторы минутки поработать. Ха! Попросите футболистов ещё полтора тайма побегать.

«Ювентус» — «Монако»

— Массимилиано Аллегри с этим клубом и с этими футболистами стоит оценить очень и очень хорошо. Ну что ж, «Ювентус» — как… Нобель! Там же Нобель Арустамян мелькнул! Вы видели? Всё, я заканчиваю на этом.

«Зенит» — «Утрехт»

— На стадионе в Питере уютно, тепло и хорошо, кто бы там что ни клевал.

«Спартак» — «Зенит»

— Сейчас у меня просто голоса не хватит на всю эту атаку! Михаил, на помощь!!!

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Александр Шмурнов

«Анжи» — «Зенит»

— Вот это футбол сегодня в Махачкале на «Анжи-Арене» в Каспийске!

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»

— Идёт Симон, несёт лимон. Даже на исходе тайма Миньоле успел для соперника что-то придумать.

Дмитрий Шнякин

«Крылья Советов» — «Амкар»

— Двойные роды в «Амкаре» — дочь у Комолова и сын у Зайцева родились в один день. И команда рано разродилась этим голом.

— В конце концов, эти «Крылья» даны не для того, чтобы вылетать из Премьер-Лиги.