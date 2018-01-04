«Трон Арбелоа не остаётся свободным». Лучшие перлы комментаторов в 2017-м

В минувшем году в эфире с участием российских футбольных комментаторов стало веселее – вместе с Ла Лигой к нам вернулся Василий Уткин. К сожалению, пока трансляции испанского первенства с его комментариями можно увидеть лишь в Интернете, но и помимо этого в телеэфире удовольствия для любителей словесного мастерства хватает. Вспоминаем самые яркие, на наш взгляд, изречения комментаторов 2017 года.
Константин Генич
«Тосно» — «СКА-Хабаровск»
— Напрашивается игра слов с название команд в углу трансляции ТОС – СКА.
«Атлетико» — «Реал»
— А здесь была игра рукой, но рука у арбитра Чакыра находилась в естественном положении.
«Лестер» — «Ливерпуль»
— Матипу бы сейчас полежать на лежаке у океана, но не даёт Ихеаначо полежать даже за пределами поля.
Роман Гутцайт
«Барселона» — «ПСЖ»
— Бускетс сейчас как человек, который зашёл в ночной клуб: направо посмотрел, налево посмотрел, словно поискал знакомых, покрутился — и в итоге совершил ошибку.
«Лацио» — «Ювентус»
— Лейва срубает Куадрадо. В голливудских фильмах бывает нечто подобное, когда поезд на полном ходу сбивает автомобиль.
Тимур Журавель
«Крылья Советов» — «Локомотив»
— Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения.
— Денисов пасует на Денисова. Оказавшиеся между ними могут загадать желание.
Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения
Денис Казанский
«Тоттенхэм» — «Челси»
— В последних шести играх дома «Тоттенхэм» не проигрывал, когда пропускал первым. А теперь и дом другой – обои новые, соседи поменялись.
«Кубань» – «Спартак»
— Промес целует Джано в щечку. Ласково. За такой пас можно и поблагодарить. Мимими.
«Боруссия» — «Тоттенхэм»
— И вот Загаду расставил свои ноги, и в эту «загадушечку» Кейн и попал.
Филипп Кудрявцев
«Спартак» — «Оренбург»
— Георгиев на газоне. Будто постелил себе простынку, а потом на неё аккуратно лёг.
Фёдор Погорелов
ЦСКА – «Зенит»
— Александр Кокорин в штрафной замер, как олень в свете фар.
«Амкар» — «Зенит»
— Плед – важный атрибут весеннего футбола в России.
— Хомич прыгнул для фотографии в журнале «Огонёк».
Плед – важный атрибут весеннего футбола в России
Михаил Поленов
«Зенит» — «Урал»
— Если Тарханову дать команду манекенов, уже через месяц они будут уверенно держать мяч.
Черногория — Дания
— Вешовичнавешович, чересчурович — за воротович.
Юрий Розанов
«Локомотив» — «Ростов»
— «Ростов» ищет моменты, как грибы: нашёл один — другой где-то рядом должен произрастать.
Роман Трушечкин
«Амкар» — «Спартак»
— Передаю своему коллеге Моссаковскому микрофон, но хочется передать ещё и зонтик: кажется, накрапывает дождь!
«Амкар» — «Зенит»
— Подкат от Зайцева, не добавляющий ему славы.
«Арсенал» — ЦСКА
— Нужно быстро разыграть мяч! Нужно быстро бросить мальчику! А мальчика нужно Божовичу быстро воспитать!
Василий Уткин
«Реал» — «Валенсия»
— Касемиро как в «тетрисе» – провалился на одну позицию. На его позицию провалился Кроос, на место Крооса провалился Иско, и из запаса выскочил Асенсио.
В диалоге с Кириллом Дементьевым
Дементьев: Недавно увидел в Интернете милую картинку. Празднующие гол Бэйл, Модрич и Павлюченко в форме «Тоттенхэма». Первые двое сейчас в «Реале», а третий в «Арарате».
Уткин: Непонятно, кто счастливее. В «Реале», конечно, хорошо, но в положении Павлюченко получить такое предложение… от клуба, которого ещё совсем недавно не было… Все знают пословицу, что раз в год и палка стреляет. А вот так, чтобы ты поднял палку с земли, прицелился ей и в этот момент она выстрелила… Вот так и «Арарат» появился для Павлюченко. Каждый может открыть бутылку коньяка, поднести ко рту и сделать несколько глотков. А вот просто открыть рот и чтобы на тебя из ниоткуда полился коньяк (я говорю об «Арарате») – вот это над суметь. Вот это счастье. Вот это везение.
«Барселона» – «Бетис»
— С мячом Нарваес. У него такая фамилия, как будто он нарывается. И имя Хуан – как будто ругательство в глотке застряло.
— Семеду и Видаль на одном фланге. У Семеду 2-й номер, у Видаля – 22-й. А в сумме они напоминают, за сколько у «Барселоны» спёрли Неймара.
— Денис Суарес выходит. Может, у болельщиков «Барселоны» возникнет дополнительный комфорт от того, что Суарес какой-никакой, а всё-таки на поле?
«Депортиво» – «Реал»
— Зряче отдавал. Это было настолько зряче, что все разглядели. Можно было уже давать объявление в газете: будет подача.
— Нарушение правил. Нет? Ну, судье видней. Он, в конце концов, Гонсалес Гонсалес. У него четыре глаза, как и два имени.
— Перефразируя слова Сергея Шнурова, могу сказать, что нас ждёт осень в стиле Иско.
— «Реал» не купил де Хеа, но таких вратарей, как де Хеа, в мире не де хеа (с ударением на последний слог. – Прим. «Чемпионата»)».
— Чего-то у нас какой-то комплиментарный получается репортаж. Давай какую-нибудь гадость про «Реал» скажем!
«Атлетико» — «Барселона»
— Вы видели, что сделал сейчас Годин? Вы знали, что он так умеет? Трон Арбелоа не остаётся свободным!
В диалоге с Денисом Алхазовым
Алхазов: Гризманн и Корреа обрезаны – почему бы сейчас не подойти к воротам соперника?
Уткин: Как много вы знаете о Гризманне и Корреа, коллега.
«Валенсия» — «Барселона»
— Есть ощущение, что Суарес в этом сезоне прибавил в весе. Это один из тех вопросов, в которых я большой профессионал.
«Барселона» – «Сельта»
— Месси кружит перед собой защитника, как кусок сахара размешивает в стакане.
— Бриллианты не растут, бриллианты находят. Это на самом деле большая футбольная дискуссия, где растут бриллианты. Растут на самом деле кораллы. Чуть позже продолжим эту странную мысль.
— Что происходит с «Сельтой»? У «Сельты» полузащита оторвалась от обороны. Торчит беззащитный пупок у неё такой между линиями.
— Замечательный игрок Хави Эрандес, у которого возникала ситуация, что в какой-то момент в чемпионате фолов было меньше, чем жёлтых карточек. Потому что он собирал их языком. Такое вот было в ходу язычество.
— Бускетс падает в моём стиле. (Отсылка к падению со стула во время эфира на радио «Спорт FM». — Прим. «Чемпионата»)
Георгий Черданцев
«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
— Просят меня ещё полторы минутки поработать. Ха! Попросите футболистов ещё полтора тайма побегать.
«Ювентус» — «Монако»
— Массимилиано Аллегри с этим клубом и с этими футболистами стоит оценить очень и очень хорошо. Ну что ж, «Ювентус» — как… Нобель! Там же Нобель Арустамян мелькнул! Вы видели? Всё, я заканчиваю на этом.
«Зенит» — «Утрехт»
— На стадионе в Питере уютно, тепло и хорошо, кто бы там что ни клевал.
«Спартак» — «Зенит»
— Сейчас у меня просто голоса не хватит на всю эту атаку! Михаил, на помощь!!!
«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Александр Шмурнов
«Анжи» — «Зенит»
— Вот это футбол сегодня в Махачкале на «Анжи-Арене» в Каспийске!
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»
— Идёт Симон, несёт лимон. Даже на исходе тайма Миньоле успел для соперника что-то придумать.
Дмитрий Шнякин
«Крылья Советов» — «Амкар»
— Двойные роды в «Амкаре» — дочь у Комолова и сын у Зайцева родились в один день. И команда рано разродилась этим голом.
— В конце концов, эти «Крылья» даны не для того, чтобы вылетать из Премьер-Лиги.