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Михаил Шац и Василий Уткин
Фото: twitter.com/radioutkin

«Трон Арбелоа не остаётся свободным». Лучшие перлы комментаторов в 2017-м

Возвращение Василия Уткина, воспитание болбоев и ночи в стиле Иско – в избранных перлах комментаторов за 2017 год.
Футбол

В минувшем году в эфире с участием российских футбольных комментаторов стало веселее – вместе с Ла Лигой к нам вернулся Василий Уткин. К сожалению, пока трансляции испанского первенства с его комментариями можно увидеть лишь в Интернете, но и помимо этого в телеэфире удовольствия для любителей словесного мастерства хватает. Вспоминаем самые яркие, на наш взгляд, изречения комментаторов 2017 года.

Константин Генич

«Тосно» — «СКА-Хабаровск»
— Напрашивается игра слов с название команд в углу трансляции ТОС – СКА.

«Атлетико» — «Реал»
— А здесь была игра рукой, но рука у арбитра Чакыра находилась в естественном положении.

«Лестер» — «Ливерпуль»
— Матипу бы сейчас полежать на лежаке у океана, но не даёт Ихеаначо полежать даже за пределами поля.

Роман Гутцайт

«Барселона» — «ПСЖ»
— Бускетс сейчас как человек, который зашёл в ночной клуб: направо посмотрел, налево посмотрел, словно поискал знакомых, покрутился — и в итоге совершил ошибку.

«Лацио» — «Ювентус»
— Лейва срубает Куадрадо. В голливудских фильмах бывает нечто подобное, когда поезд на полном ходу сбивает автомобиль.

Тимур Журавель

«Крылья Советов» — «Локомотив»
— Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения.
— Денисов пасует на Денисова. Оказавшиеся между ними могут загадать желание.

Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения

Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денис Казанский

«Тоттенхэм» — «Челси»
— В последних шести играх дома «Тоттенхэм» не проигрывал, когда пропускал первым. А теперь и дом другой – обои новые, соседи поменялись.

«Кубань» – «Спартак»
— Промес целует Джано в щечку. Ласково. За такой пас можно и поблагодарить. Мимими.

«Боруссия» — «Тоттенхэм»
— И вот Загаду расставил свои ноги, и в эту «загадушечку» Кейн и попал.

Филипп Кудрявцев

«Спартак» — «Оренбург»
— Георгиев на газоне. Будто постелил себе простынку, а потом на неё аккуратно лёг.

Фёдор Погорелов

ЦСКА – «Зенит»
— Александр Кокорин в штрафной замер, как олень в свете фар.

«Амкар» — «Зенит»
— Плед – важный атрибут весеннего футбола в России.
— Хомич прыгнул для фотографии в журнале «Огонёк».

Плед – важный атрибут весеннего футбола в России

Плед – важный атрибут весеннего футбола в России

Фото: fc-zenit.ru

Михаил Поленов

«Зенит» — «Урал»
— Если Тарханову дать команду манекенов, уже через месяц они будут уверенно держать мяч.

Черногория — Дания
— Вешовичнавешович, чересчурович — за воротович.

Юрий Розанов

«Локомотив» — «Ростов»
— «Ростов» ищет моменты, как грибы: нашёл один — другой где-то рядом должен произрастать.

Роман Трушечкин

«Амкар» — «Спартак»
— Передаю своему коллеге Моссаковскому микрофон, но хочется передать ещё и зонтик: кажется, накрапывает дождь!

«Амкар» — «Зенит»
— Подкат от Зайцева, не добавляющий ему славы.

«Арсенал» — ЦСКА
— Нужно быстро разыграть мяч! Нужно быстро бросить мальчику! А мальчика нужно Божовичу быстро воспитать!

Василий Уткин

Василий Уткин

Фото: twitter.com/radioutkin

Василий Уткин

«Реал» — «Валенсия»
— Касемиро как в «тетрисе» – провалился на одну позицию. На его позицию провалился Кроос, на место Крооса провалился Иско, и из запаса выскочил Асенсио.

В диалоге с Кириллом Дементьевым

Дементьев: Недавно увидел в Интернете милую картинку. Празднующие гол Бэйл, Модрич и Павлюченко в форме «Тоттенхэма». Первые двое сейчас в «Реале», а третий в «Арарате».

Уткин: Непонятно, кто счастливее. В «Реале», конечно, хорошо, но в положении Павлюченко получить такое предложение… от клуба, которого ещё совсем недавно не было… Все знают пословицу, что раз в год и палка стреляет. А вот так, чтобы ты поднял палку с земли, прицелился ей и в этот момент она выстрелила… Вот так и «Арарат» появился для Павлюченко. Каждый может открыть бутылку коньяка, поднести ко рту и сделать несколько глотков. А вот просто открыть рот и чтобы на тебя из ниоткуда полился коньяк (я говорю об «Арарате») – вот это над суметь. Вот это счастье. Вот это везение.

«Барселона» – «Бетис»
— С мячом Нарваес. У него такая фамилия, как будто он нарывается. И имя Хуан – как будто ругательство в глотке застряло.
— Семеду и Видаль на одном фланге. У Семеду 2-й номер, у Видаля – 22-й. А в сумме они напоминают, за сколько у «Барселоны» спёрли Неймара.
— Денис Суарес выходит. Может, у болельщиков «Барселоны» возникнет дополнительный комфорт от того, что Суарес какой-никакой, а всё-таки на поле?

«Депортиво» – «Реал»
— Зряче отдавал. Это было настолько зряче, что все разглядели. Можно было уже давать объявление в газете: будет подача.
— Нарушение правил. Нет? Ну, судье видней. Он, в конце концов, Гонсалес Гонсалес. У него четыре глаза, как и два имени.
— Перефразируя слова Сергея Шнурова, могу сказать, что нас ждёт осень в стиле Иско.
— «Реал» не купил де Хеа, но таких вратарей, как де Хеа, в мире не де хеа (с ударением на последний слог.Прим. «Чемпионата»)».
— Чего-то у нас какой-то комплиментарный получается репортаж. Давай какую-нибудь гадость про «Реал» скажем!

«Атлетико» — «Барселона»
— Вы видели, что сделал сейчас Годин? Вы знали, что он так умеет? Трон Арбелоа не остаётся свободным!

В диалоге с Денисом Алхазовым

Алхазов: Гризманн и Корреа обрезаны – почему бы сейчас не подойти к воротам соперника?
Уткин: Как много вы знаете о Гризманне и Корреа, коллега.

«Валенсия» — «Барселона»
— Есть ощущение, что Суарес в этом сезоне прибавил в весе. Это один из тех вопросов, в которых я большой профессионал.

«Барселона» – «Сельта»
— Месси кружит перед собой защитника, как кусок сахара размешивает в стакане.
— Бриллианты не растут, бриллианты находят. Это на самом деле большая футбольная дискуссия, где растут бриллианты. Растут на самом деле кораллы. Чуть позже продолжим эту странную мысль.
— Что происходит с «Сельтой»? У «Сельты» полузащита оторвалась от обороны. Торчит беззащитный пупок у неё такой между линиями.
— Замечательный игрок Хави Эрандес, у которого возникала ситуация, что в какой-то момент в чемпионате фолов было меньше, чем жёлтых карточек. Потому что он собирал их языком. Такое вот было в ходу язычество.
— Бускетс падает в моём стиле. (Отсылка к падению со стула во время эфира на радио «Спорт FM». — Прим. «Чемпионата»)

«Расти, Крауч, расти!» Василию Уткину – 45!
Василию Уткину исполняется 45 лет. Ко дню рождения одного из любимых голосов российского футбола вспоминаем лучшие перлы Уткина.

Георгий Черданцев

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
— Просят меня ещё полторы минутки поработать. Ха! Попросите футболистов ещё полтора тайма побегать.

«Ювентус» — «Монако»
— Массимилиано Аллегри с этим клубом и с этими футболистами стоит оценить очень и очень хорошо. Ну что ж, «Ювентус» — как… Нобель! Там же Нобель Арустамян мелькнул! Вы видели? Всё, я заканчиваю на этом.

«Зенит» — «Утрехт»
— На стадионе в Питере уютно, тепло и хорошо, кто бы там что ни клевал.

«Спартак» — «Зенит»
— Сейчас у меня просто голоса не хватит на всю эту атаку! Михаил, на помощь!!!

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Александр Шмурнов

«Анжи» — «Зенит»
— Вот это футбол сегодня в Махачкале на «Анжи-Арене» в Каспийске!

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»
— Идёт Симон, несёт лимон. Даже на исходе тайма Миньоле успел для соперника что-то придумать.

Дмитрий Шнякин

«Крылья Советов» — «Амкар»
— Двойные роды в «Амкаре» — дочь у Комолова и сын у Зайцева родились в один день. И команда рано разродилась этим голом.
— В конце концов, эти «Крылья» даны не для того, чтобы вылетать из Премьер-Лиги.

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