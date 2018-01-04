Самые огненные комментарии читателей в 2017 году. Часть вторая

Вспоминаем самые крутые комментарии в 2017 году: «Арарат», крыша «Крестовского», Кокорин, сборная и многое другое.

Самые огненные комментарии читателей 2017 года. Часть первая Вспоминаем самые забавные комментарии 2017 года: китайские трансферы, Моуринью в раздевалке «Ростова», сборная России и многое другое.

За многие годы мы успели убедиться, что читатели «Чемпионата» могут пошутить в любой ситуации и добавить даже в самую унылую новость порцию юмора. Поэтому работа предстояла серьёзная: из моря изречений пользователей выудить золотых рыбок. В итоге получилось аж две части. Сегодня на ваш суд – вторая, посвящённая событиям осенне-зимней части 2017 года.



Главный тренер сборной России Черчесов сфотографировался с Роналду

arshavinnumber1:

— Не замечал раньше нимб над головой Черчесова.

diman19801980:

— Мой Криштюк.

ФИФА заподозрила игроков сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга

goryaschiypukan:

— Скажите ФИФА, что тормозная жидкость — это не допинг.

Мутко: на КК-2017 сборная России сдала ЕГЭ, чтобы принять участие в ЧМ-2018

tzar88:

— С 3 баллами выдают разве что справку об окончании.

«Тосно» объявил об уходе Милевского

babushka-nadvoe:

— Если это нападающий, то где же его голы?

samojlovs:

— Ну, он нападал, а не голы забивал — это совсем разные функции!

arsomazzo:

— Последние лет 10 его амплуа не нападающий, а выпивающий.

waltersob:

— «Тосно»: клуб благодарит Артёма за непрофессиональную работу и желает выполнять её более профессионально.

«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана

thered:

— Удачи обоим.

Роналду вновь готовится стать отцом, его девушка беременна

Blackdillon:

— Marca: Роналду может наштамповать до 90 детей за сезон.

Павлюченко выведет «Арарат» на матч с «Зорким» с капитанской повязкой

Opaiyzdes:

— Павлюченко капитан, ара рад)

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Лескано в «Анжи»

Rok05:

— Хуан Рабона пробил лесканой и перешёл в «Анжи».

Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб

terekbelgium:

— И клуб будет называться «Арират».

«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши

nashville91rebel:

— Опять протекает? Попробуй новые AlwaysUltra «Нормал плюс»! Лучшее впитывание!

КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса

dratva1974:

— Правильный выход из автобуса знает только Бердыев.

Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей

anti-kep:

— Ему теперь будут кричать: «Судья — натурал»?

Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар

lepraem:

— Президент «Зенита» помог аргентинцам покинуть Аргентину.

Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча Кубка Германии

tipson:

— Мастер пикапа)

Фарфан: Сёмин называет меня Форланом, партнёры по «Локомотиву» смеются

zizuizpitera:

— Сёмин: Не понимаю, почему все Форлана называют Фарфаном?

konditer87:

— Сёмин: Фарфан называет меня Симеоне, партнёры по «Локомотиву» смеются.

Фарфан-Форлан и Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт

nigmatullin:

— «Арарат» — единственный в России клуб, который через три года может смело над эмблемой рисовать три звезды.

«Матч ТВ» продолжает переговоры по трансляциям Ла Лиги

jora-pyantsev:

— Видимо, переговорщики со стороны «Матч ТВ» по Ла Лиге, и со стороны «Спартака» по Луану — одни и те же люди.

darkfaper:

— В результате «Спартак» купит права на Ла Лигу, а «Матч ТВ» — Луана.

Источник: отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»

kokos-89:

11:24. Отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»

12:05. Отец Месси перешёл в «Манчестер Сити»

boroda2611:

— Отец Месси: Чем я хуже отца Неймара?

Lcltr:

— Источник: отец Месси и отец Неймара в сауне мерились, у кого больше стоит младший…

Албин: баклан клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки арены «Зенита»

amkarperm59:

— Муравьи уносят стройматериалы со стадиона.

Неймар выложил фотографию с Пике с подписью «Он остаётся»

denchik21:

— Пойду тоже в «Инсте» выложу фотку со своим животом… Он остаётся.

Кузяев: хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял

marcoreusbvb09:

— Privet, Mammana, kakdela?

— I don't understand you!!!

— Pochemutimenya ne ponimaesh? Ti ne znaeshangliyskiy?

Роналду приобрёл Ferrari базовой стоимостью в $ 550 тыс.

alex-zenit-1984:

— Картошку в ней возить неудобно… И удочки не влезут… барахло...)))

Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам

eno-t:

— А чтобы наигрывать молодёжь, понадобится спиннер и вейп, Станислав Саламович)

Станислав Саламович теперь стал ближе к футболистам Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Пономарёв: по сравнению с европейским футболом мы просто черепахи!

andartan21:

— Комбаров: чур, я Донателло!

Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами

sokratlokomotivskiy:

— А предсказания будут начинаться со слов ''жопой чую, выиграет Бразилия''.

Черчесов: сборной России Дибала не нужен

ravel69:

— Своих дибалов полно.

Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение

derynbog:

— Даже бакланы с крыши видели, что мяч 2 раза ушел за линию, а вот баклан на линии ничего не видел.

«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем»

knyazboltconskiy:

— Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти.

Болельщик лондонского «Арсенала» из Косово назвал сына Арсеналом

Nidzhad07:

— Четвёртый ребёнок в семье.

В сборную Перу U15 был вызван футболист по имени Усама Винладен

paradral:

— Если Перу попадет на ЧМ, то это будет бомба!

«Локомотив» разгромил «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка

buffi87:

— Банк ВТБ — уверенность в завтрашнем ДНЕ.

Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове

kasta61:

— По ходу матча мышечную травму языка получил Генич, из последних сил выговаривая фамилии корейцев. Восстановление займёт от 3 до 6 недель.

Обладатель «Золотого мяча»-1995 Веа избран президентом Либерии

spartak3895745:

— Министр здравоохранения – Дзагоев, министр иностранных дел – Гамула, министр образования — жена Жиркова.

empty-street:

— Васин — министр обороны, Тихоновецкий — руководитель отдела по борьбе с наркооборотом (Еременко — первый зам).

tihonovetsk:

— Широков — министр культуры.

Сборная России сыграет товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге

kpmed:

— С Аргентиной в Питере было бы забавнее)

baidinskiy:

— И Манчини как на рынок пришёл бы: «Хочу этого и ещё вон того))))))

Денис Колодин завершил игровую карьеру

empty-netter:

— Шатал сб. Голландии до того, как это стало мейнстримом…

amkarperm59:

— Окончен бал,

Погасли свечи,

Денис Колодин,

Добрый вечер…

(Г.Черданцев «Неизданное»)

В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость

marty-mcfly:

— Такого за пивом посылать хорошо)

«Зенит» — пресс-службе УЕФА: Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой

amkarperm59:

— Ригони уже выучил фразу «А компот?»))

Орлов: «Зенит» опустился на дно, только Кокорин гарцует, как лань

robertlokamp:

— Гарцуй как лань, жаль как баклан!

Месси и Маскерано прилетели в Москву

fclm52:

— На маршрутке, класс!!!

chori10:

— Это не шутка

Месси на маршрутке.

Приехал не один —

Хавьер её водил!)

Обезьяна передала мяч судье перед матчем чемпионата Японии

barmohito

— Если она за Японию не заиграна, то есть шанс нашей сборной усилиться, главное чтобы большие деньги ей голову не вскружили.

amkarperm59

— А если ей с трибун банан кинут, будет ли штраф?

Кокорин в Северной Осетии на свадьбе друга стрелял из пистолета в воздух

traur43:

— Зарплата позволяет из «Тополя-М» поздравить.

wilt:

— ЧМ-2018. Матч Россия — Уругвай. Кокорин выходит один на один!.. И в упор расстреливает вратаря. Гол! Вот так осетинские футбольные традиции помогают нашей сборной впервые в истории выйти из группы!

Торбинский подписал контракт с кипрским клубом «Пафос»

almeyda666:

— Торбинский перешёл в оффшор.