Самые огненные комментарии читателей в 2017 году. Часть вторая

За многие годы мы успели убедиться, что читатели «Чемпионата» могут пошутить в любой ситуации и добавить даже в самую унылую новость порцию юмора. Поэтому работа предстояла серьёзная: из моря изречений пользователей выудить золотых рыбок. В итоге получилось аж две части. Сегодня на ваш суд – вторая, посвящённая событиям осенне-зимней части 2017 года.
Главный тренер сборной России Черчесов сфотографировался с Роналду
arshavinnumber1:
— Не замечал раньше нимб над головой Черчесова.
diman19801980:
— Мой Криштюк.
ФИФА заподозрила игроков сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга
goryaschiypukan:
— Скажите ФИФА, что тормозная жидкость — это не допинг.
Мутко: на КК-2017 сборная России сдала ЕГЭ, чтобы принять участие в ЧМ-2018
tzar88:
— С 3 баллами выдают разве что справку об окончании.
«Тосно» объявил об уходе Милевского
babushka-nadvoe:
— Если это нападающий, то где же его голы?
samojlovs:
— Ну, он нападал, а не голы забивал — это совсем разные функции!
arsomazzo:
— Последние лет 10 его амплуа не нападающий, а выпивающий.
waltersob:
— «Тосно»: клуб благодарит Артёма за непрофессиональную работу и желает выполнять её более профессионально.
«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана
thered:
— Удачи обоим.
Роналду вновь готовится стать отцом, его девушка беременна
Blackdillon:
— Marca: Роналду может наштамповать до 90 детей за сезон.
Павлюченко выведет «Арарат» на матч с «Зорким» с капитанской повязкой
Opaiyzdes:
— Павлюченко капитан, ара рад)
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Лескано в «Анжи»
Rok05:
— Хуан Рабона пробил лесканой и перешёл в «Анжи».
Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб
terekbelgium:
— И клуб будет называться «Арират».
«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши
nashville91rebel:
— Опять протекает? Попробуй новые AlwaysUltra «Нормал плюс»! Лучшее впитывание!
КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса
dratva1974:
— Правильный выход из автобуса знает только Бердыев.
Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей
anti-kep:
— Ему теперь будут кричать: «Судья — натурал»?
Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар
lepraem:
— Президент «Зенита» помог аргентинцам покинуть Аргентину.
Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча Кубка Германии
tipson:
— Мастер пикапа)
Фарфан: Сёмин называет меня Форланом, партнёры по «Локомотиву» смеются
zizuizpitera:
— Сёмин: Не понимаю, почему все Форлана называют Фарфаном?
konditer87:
— Сёмин: Фарфан называет меня Симеоне, партнёры по «Локомотиву» смеются.
Фарфан-Форлан и Юрий Сёмин
«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт
nigmatullin:
— «Арарат» — единственный в России клуб, который через три года может смело над эмблемой рисовать три звезды.
«Матч ТВ» продолжает переговоры по трансляциям Ла Лиги
jora-pyantsev:
— Видимо, переговорщики со стороны «Матч ТВ» по Ла Лиге, и со стороны «Спартака» по Луану — одни и те же люди.
darkfaper:
— В результате «Спартак» купит права на Ла Лигу, а «Матч ТВ» — Луана.
Источник: отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»
kokos-89:
11:24. Отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»
12:05. Отец Месси перешёл в «Манчестер Сити»
boroda2611:
— Отец Месси: Чем я хуже отца Неймара?
Lcltr:
— Источник: отец Месси и отец Неймара в сауне мерились, у кого больше стоит младший…
Албин: баклан клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки арены «Зенита»
amkarperm59:
— Муравьи уносят стройматериалы со стадиона.
Неймар выложил фотографию с Пике с подписью «Он остаётся»
denchik21:
— Пойду тоже в «Инсте» выложу фотку со своим животом… Он остаётся.
Кузяев: хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял
marcoreusbvb09:
— Privet, Mammana, kakdela?
— I don't understand you!!!
— Pochemutimenya ne ponimaesh? Ti ne znaeshangliyskiy?
Роналду приобрёл Ferrari базовой стоимостью в $ 550 тыс.
alex-zenit-1984:
— Картошку в ней возить неудобно… И удочки не влезут… барахло...)))
Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам
eno-t:
— А чтобы наигрывать молодёжь, понадобится спиннер и вейп, Станислав Саламович)
Станислав Саламович теперь стал ближе к футболистам
Пономарёв: по сравнению с европейским футболом мы просто черепахи!
andartan21:
— Комбаров: чур, я Донателло!
Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами
sokratlokomotivskiy:
— А предсказания будут начинаться со слов ''жопой чую, выиграет Бразилия''.
Черчесов: сборной России Дибала не нужен
ravel69:
— Своих дибалов полно.
Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение
derynbog:
— Даже бакланы с крыши видели, что мяч 2 раза ушел за линию, а вот баклан на линии ничего не видел.
«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем»
knyazboltconskiy:
— Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти.
Болельщик лондонского «Арсенала» из Косово назвал сына Арсеналом
Nidzhad07:
— Четвёртый ребёнок в семье.
В сборную Перу U15 был вызван футболист по имени Усама Винладен
paradral:
— Если Перу попадет на ЧМ, то это будет бомба!
«Локомотив» разгромил «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка
buffi87:
— Банк ВТБ — уверенность в завтрашнем ДНЕ.
Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове
kasta61:
— По ходу матча мышечную травму языка получил Генич, из последних сил выговаривая фамилии корейцев. Восстановление займёт от 3 до 6 недель.
Обладатель «Золотого мяча»-1995 Веа избран президентом Либерии
spartak3895745:
— Министр здравоохранения – Дзагоев, министр иностранных дел – Гамула, министр образования — жена Жиркова.
empty-street:
— Васин — министр обороны, Тихоновецкий — руководитель отдела по борьбе с наркооборотом (Еременко — первый зам).
tihonovetsk:
— Широков — министр культуры.
Сборная России сыграет товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге
kpmed:
— С Аргентиной в Питере было бы забавнее)
baidinskiy:
— И Манчини как на рынок пришёл бы: «Хочу этого и ещё вон того))))))
Денис Колодин завершил игровую карьеру
empty-netter:
— Шатал сб. Голландии до того, как это стало мейнстримом…
amkarperm59:
— Окончен бал,
Погасли свечи,
Денис Колодин,
Добрый вечер…
(Г.Черданцев «Неизданное»)
В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость
marty-mcfly:
— Такого за пивом посылать хорошо)
«Зенит» — пресс-службе УЕФА: Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой
amkarperm59:
— Ригони уже выучил фразу «А компот?»))
Орлов: «Зенит» опустился на дно, только Кокорин гарцует, как лань
robertlokamp:
— Гарцуй как лань, жаль как баклан!
Месси и Маскерано прилетели в Москву
fclm52:
— На маршрутке, класс!!!
chori10:
— Это не шутка
Месси на маршрутке.
Приехал не один —
Хавьер её водил!)
Обезьяна передала мяч судье перед матчем чемпионата Японии
barmohito
— Если она за Японию не заиграна, то есть шанс нашей сборной усилиться, главное чтобы большие деньги ей голову не вскружили.
amkarperm59
— А если ей с трибун банан кинут, будет ли штраф?
Кокорин в Северной Осетии на свадьбе друга стрелял из пистолета в воздух
traur43:
— Зарплата позволяет из «Тополя-М» поздравить.
wilt:
— ЧМ-2018. Матч Россия — Уругвай. Кокорин выходит один на один!.. И в упор расстреливает вратаря. Гол! Вот так осетинские футбольные традиции помогают нашей сборной впервые в истории выйти из группы!
Торбинский подписал контракт с кипрским клубом «Пафос»
almeyda666:
— Торбинский перешёл в оффшор.