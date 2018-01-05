«Лилль» хочет вернуть из «Локо» Эдера, «Фенербахче» — купить Кришито

«Лилль» запросил у российского клуба € 20 млн за Амаду



Полузащитник «Лилля» Ибрагим Амаду может продолжить карьеру в России, но вероятность сделки невысока. По информации La Voix du Nord, один из клубов РФПЛ в последнее время проявлял интерес к 24-летнему футболисту, однако запрашиваемая цена отпугивает россиян.

«Лилль» не хочет отпускать одного из своих ведущих футболистов, тем более что клуб, наказанный за несоответствие финансовому регламенту, не сможет приобрести на его место новичка во время зимнего трансферного окна. Руководство «догов» просит за хавбека € 20 млн, но никто такую сумму пока не предлагал. «Бордо» готов отдать только € 10 млн, и, судя по всему, «жирондинцы» откажутся от борьбы за Ибрагима. Если «Лилль» не снизит требования, то и клуб из России также будет вынужден искать альтернативные варианты.

В «Лилле» надеются, что € 20 млн предложат в Англии — в частности «Кристал Пэлас» выходил на связь с «догами» несколько недель назад и предлагал € 14 млн.

В текущем сезоне Лиги 1 Амаду провёл 17 матчей, не отметившись результативными действиями.

Галтье: Эдер — игрок «Лилля», и мы пытаемся вернуть его из «Локомотива»



Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье подтвердил информацию, что его клуб заинтересован в досрочном возвращении нападающего Антонио Эдера, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Локомотив».

«Знаю, что нашему клубу запретили приобретать новичков, но у нас есть право возвращать игроков из аренды. Для этого нужно согласие футболистов и клубов, которые их арендовали. У „Лилля“ есть проблемы в атаке, потому что сейчас в команде только один нападающий — Эсекьель Понсе. Ему 20 лет, и он пока не адаптировался к Лиге 1. Эдер связан с „Лиллем“ контрактом, и клуб пытается решить данный вопрос. У нас простой выбор: либо нам удастся вернуть своих игроков из аренды, либо „Лилль“ останется в том же составе, потому что заявить новичков нам не позволят. Список игроков, которых „Лилль“ может дозаявить, сильно ограничен, и мы также знаем свои проблемные позиции», — приводит слова Галтье RMC.

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«Арсенал» объявил о переходе 20-летнего центрального защитника из Греции



«Арсенал» объявил о переходе 20-летнего центрального защитника Константиноса Мавропаноса, выступавшего за греческий клуб ПАС. Об условиях и сроках сделки не сообщается.

«Мы хотели бы поприветствовать Константиноса в клубе и пожелать ему успехов в будущем», — информирует официальный сайт лондонского клуба.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции Константинос Мавропанос провел 14 матчей (все — с первых минут), забил три мяча и получил шесть желтых карточек. ПАС после 15 туров занимает 11-е место в чемпионате среди 16 команд.

М'Вила договорился с «Сент-Этьеном» о контракте и уйдёт из «Рубина» бесплатно



Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила близок к переходу в «Сент-Этьен». Игрок договорился с французским клубом о подписании контракта. При этом «Сент-Этьену» он достанется бесплатно, утверждает RMC.



СМИ сообщали, что вероятное возвращение футболиста в чемпионат Франции будет зависеть от решения УЕФА. Ранее М'Вила обратился в организацию с просьбой освободить его от контрактных обязательств с «Рубином», который не выплачивал ему зарплату на протяжении нескольких месяцев.



В нынешнем сезоне М'Вила провёл за «Рубин» 19 матчей (все — с первых минут) в российской Премьер-Лиге и забил два гола.

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«Торино» уволил Михайловича после поражения от «Ювентуса»

После поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии руководство «Торино» приняло решение уволить сербского тренера Синишу Михайловича, сообщает Football Italia. «Торино» потерпел поражение в дерби со счётом 0:2, вылетев из Кубка на четвертьфинальной стадии. Авторами голов стали Дуглас Коста и Марио Манджукич.

В последних 17 официальных матчах «Торино» одержал всего 3 победы и идёт 10-м в турнирной таблице Серии A. Михайлович возглавлял клуб с лета 2016 года, придя в него после увольнения из «Милана». Также он работал в «Сампдории», «Фиорентине», «Катании», «Болонье» и в сборной Сербии.

«Валенсия» объявила о переходе Вьетто из «Атлетико»

Нападающий Лусиано Вьетто, права на которого принадлежат «Атлетико», сменил один испанский клуб на другой. Аргентинский футболист перешёл в «Валенсию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний нападающий перешёл в «Валенсию» на правах аренды с возможностью выкупа. Договор рассчитан до 30 июня 2018 года. Вьетто будет представлен общественности после вечерней тренировки.

Ранее сообщалось, что Лусиано Вьетто перейдёт в лиссабонский «Спортинг», а генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Гил Марин даже подтвердил информацию.

Найнгголан будет оштрафован на € 100 тыс. за своё поведение в новогоднюю ночь

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан будет оштрафован за прямой эфир в одной из социальных сетей. В новогоднюю ночь бельгиец употреблял алкоголь, курил и позволял себе нецензурную лексику. Хавбек сам опубликовал в своём «инстаграме» видео, которое затем было удалено. Позже 29-летний футболист принёс извинения.

Несмотря на это, по информации Corriere dello Sport, Найнгголан будет оштрафован на € 100 тыс. Также хавбек пропустит ближайший матч чемпионата Италии с «Аталантой» (6 января).

Видео с вечеринки можно посмотреть на канале Mondo e Sport в YouTube.

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Моуринью о новом контракте



Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в манкунианском клубе по-прежнему остаётся неопределённым. Британское издание Daily Mail сообщило, что португалец недоволен трансферной политикой клуба и летом может покинуть команду.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что руководство «МЮ» провело переговоры с Моуринью о новом контракте. Начало было положено ещё в прошлом месяце. Боссы «Манчестер Юнайтед» хотят подписать с 54-летним специалистом долгосрочное соглашение. Действующий договор истекает летом 2019 года, но в контракте есть пункт, позволяющий продлить его ещё на сезон.

Желание Моуринью обсудить новые условия было воспринято как стремление остаться в клубе, а не покинуть его.

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«Фенербахче» предложил «Зениту» € 2 млн за Кришито



«Фенербахче» продолжает борьбу за защитника и капитана «Зенита» Доменико Кришито. По информации турецкого портала Fanatik, питерцы получили предложение от «жёлтых канареек» в размере € 2 млн. При этом «Зенит» якобы готов продать Кришито минимум за € 3 млн.

Ранее сообщалось об интересе к 31-летнему итальянцу со стороны «Галатасарая», однако «львы» предложили всего € 1 млн. Отметим, что контракт Доменико Кришито с «Зенитом» действует до конца сезона-2017/18.

В текущем сезоне Кришито принял участие в 28 официальных матчах за «Зенит», забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Обамейянг может заменить Алексиса в «Арсенале»

Руководство лондонского «Арсенала» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Представители «Арсенала» следят за габонским футболистом, которого попытаются приобрести в случае ухода Алексиса Санчеса. В услугах 29-летнего чилийца, чей контракт истекает летом этого года, заинтересован «Манчестер Сити». Ожидается, что трансфер состоится уже в январе.

Ранее сообщалось, что 28-летний Обамейянг не продлил контракт с «Боруссией» и не исключает, что перейдёт в «Атлетико».