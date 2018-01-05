Кто завершил карьеру в 2017 году. Часть вторая

Кто завершил карьеру в 2017 году. Часть первая От рыжей бороды до пушки страшной. Мы будем по ним скучать.

Франческо Тотти, 41 год

Начало карьеры: 1992 год



Император Рима заслуживает даже не отдельной статьи, а отдельного сочинения в трёх томах. Но попробуем уложиться в абзац. Всем казалось, что Франческо не уйдёт из футбола никогда. Начав карьеру в «Роме» в 1992 году в возрасте 16 лет, Тотти остался предан клубу навсегда. За это время ему удалось выиграть скудетто, дважды стать обладателем кубка Италии. 786 матчей за «Рому», 307 забитых мячей. Второй бомбардир итальянского чемпиона в истории. Единственный игрок Серии А, который забивал 23 сезона подряд. Чемпион мира 2006 года в составе национальной сборной. Фантастическая карьера, частичка которой не так давно вышла за пределы нашей планеты. Футболка Тотти с его прощального матча была запущена в космос. Именно так надо провожать легенд.

Прощание Императора. Как «Рома» проводила Франческо Тотти: видео Тотти сыграл последний матч. Смотрим, как его проводили болельщики и команда, а также вспоминаем лучшие моменты его карьеры.

Андреа Пирло, 38 лет

Начало карьеры: 1996 год



Ещё один гениальный полузащитник, после ухода которого футбол осиротел. Маэстро, гений паса, король штрафных, настоящий джентльмен – всё это Пирло. Полузащитник играл за три великих клуба Италии — «Ювентус», «Интер» и «Милан». Болельщики этих клубов не считают его врагом или предателем. И в этом тоже величие Пирло. Гений итальянца проявлялся во всём: от штрафных ударов до пенальти в стиле Паненки в 1/4 финала чемпионата Европы. Чемпион мира, обладатель двух титулов Лиги чемпионов и шестикратный победитель Серии А. Пирло говорил, что после футбола его страстью будет вино. Рядом с Брешией у Андреа имеется виноградник, которому теперь итальянец будет отдаваться всем сердцем. И будьте уверены, вино Пирло будет таким же гениальным, как его игра.

Андреа Пирло Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Антонио Кассано, 35 лет

Начало карьеры: 1999 год



Один из самых скандальных футболистов современного футбола. За плечами итальянца огромное количество конфликтов в «Роме», в которую он перешёл за € 28 млн. После серии скандалов в римском клубе Антонио был продан в мадридский «Реал», где он уже не сошёлся характерами с Фабио Капелло. Тяжёлый характер итальянца не обошёл стороной и национальную команду. На чемпионат мира 2010 года Кассано не поехал из-за разногласий с Липпи. Но самый свой главный фокус Антонио выкинул летом 2017 года. 10 июля Кассано прошёл медосмотр для «Вероны», а ровно через неделю разорвал контракт с клубом. Но буквально через несколько часов на специальной пресс-конференции итальянец объявил, что передумал и его контракт с «Вероной» продолжает действовать. Вы думаете, на этом всё закончилось? Только не с нашим героем. 24 июля Антонио Кассано второй раз объявил о завершении карьеры и принёс извинения «Вероне». Согласитесь, такого футболиста будет не хватать.

Кевин Кураньи, 35 лет

Начало карьеры: 2001 год



Любимец динамовских болельщиков — Кураньи оказался в России в 2010 году. Он перешёл из «Шальке» на правах свободного агента. Немец быстро стал любимцем болельщиков московского клуба и в первом же сезоне был признан лучшим игроком команды. А через два года вступил в очередной сезон в роли капитана. В «Динамо» Кураньи провёл пять лет. Дважды продлевал контракт с клубом. За эти пять лет он сыграл 123 матча в РФПЛ и забил 50 голов. Солидные показатели, с учётом того, что немец довольно часто травмировался. Но Кевин обладал смелостью не только на поле. Зимой 2014 года во время отдыха он спас девушку, которая тонула. Кевин Кураньи надолго запомнится динамовским болельщикам. Ведь Кураньи был не только отличным форвардом, но и очень жизнерадостным человеком, который располагал к себе людей.

Кураньи: в Европе плохо думают о России, но ЧМ-2018 всё изменит Один из самых уважаемых легионеров в истории РФПЛ и «Динамо» считает, что футбол способен разрушить взаимную антипропаганду.

Ким Чельстрём, 35 лет

Начало карьеры: 1999 год



Свои лучшие годы шведский полузащитник провёл во французском «Лионе». Именно из «Лиона» Чельстрём перебрался в московский «Спартак» в 2012 году. При Унаи Эмери Ким быстро стал игроком стартового состава красно-белых. Фанаты любили Чельстрёма за то, что тот играл сердцем, и за его умную игру в центре поля. Зимой 2014 года последовала очень странная аренда из «Спартака» в «Арсенал», за который полузащитник так толком и не сыграл из-за травм. После «Спартака» Чельстрём поиграл в Швейцарии и на родине, после чего решил завершить карьеру. Хавбек входит в пятёрку лидеров в истории национальной сборной по количеству проведённых матчей. Но запомнится Ким не только как футболист, но и как замечательный человек. Однажды перед отборочным матчем между Швецией и Германией он успокоил мальчика, страдающего аутизмом. У ребёнка начался стресс, а Чельстрём сумел привести мальчика в чувство.

Александр Кержаков, 35 лет

Начало карьеры: 1999 год



Главный бомбардир отечественного футбола. Рекордсмен по количеству голов в истории сборной России, «Зенита» и всего российского футбола. Человек, который очаровал всех ещё в далеком 2001 году в паре с Андреем Аршавиным, и продолжал очаровывать на протяжении всей карьеры. Керж всю свою карьеру отдавал себя на футбольном поле без остатка. Он не побоялся вызова и уехал в «Севилью», с которой выиграл Кубок УЕФА. Не побоялся уехать в «Цюрих» уже на закате своей карьеры, чтобы доказать, что он ещё может играть и забивать. А про его игру за «Зенит» и писать нечего. Все и так прекрасно помнят его страсть и заряженность на победу, которым сопутствовал его главный слоган «Бил, бью и буду бить». И герой Питера следовал ему всю жизнь. Безусловно, Кержаков заполнил одну из главных страниц в летописи российского футбола.

Александр Кержаков Фото: РИА Новости