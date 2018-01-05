Как футболисты РФПЛ проводят первые дни нового года

У Паредеса медовый месяц, а Промес отпраздновал после Нового года день рождения.

Как футболисты РФПЛ встречали Новый год Подарки под ёлкой, праздничные танцы и немного волшебства.

Пробуждение после Нового года многим даётся тяжело. Но футболисты всегда должны контролировать своё состояние и даже в отпуске не слишком увлекаться. Тем более в январе открылось трансферное окно. В любой момент Дед Мороз может подбросить под ёлку неожиданный приятный подарок – например приглашение из Европы. Так что теперь голкиперу сборной России Владимиру Габулову некогда расслабляться: он готов приступить к тренировкам в составе своей новой команды «Брюгге» и побороться за звание лучшего вратаря чемпионата Бельгии.

А вот Леандро Паредес вроде бы не собирается менять команду в ближайшее время. Аргентинский полузащитник всего полгода назад перешёл в «Зенит». Ничто не мешает Паредесу наслаждаться медовым месяцем после свадьбы.

У Квинси Промеса тоже двойной праздник. Нападающему «Спартака» накануне исполнилось 26 лет. Промес от скромности не страдает: поздравил в «Инстаграме» сам себя.

Джефферсон Фарфан – хороший сын. Нападающий «Локомотива» отпраздновал дома день рождения матери. Чувствуется, что Фарфан с нетерпением ждёт старта ЧМ-2018 в России, он выкладывает снимки и на эту тему.

Старые друзья Роман Шишкин и Денис Глушаков предпочитают встречать Новый год дома, с банькой и раками.

Александру Кокорину хорошо в Дубае. Нападающий «Зенита» и сборной России чувствует себя весёлой пандой.

Капитан «Зенита» Доменико Кришито завершил отдых с семьёй на Мальдивах. Следующая остановка – Петербург или Турция? По слухам, «Фенербахче» не оставляет попыток выкупить итальянского защитника у сине-бело-голубых.

На Мальдивах мог бы быть проведён футбольный матч семей Кришито и полузащитника «Ахмата» Олега Иванова.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич и главный тренер «Уфы» Сергей Семак отправились вместе в Японию, чтобы встретить Новый год в компании «вежливых и улыбающихся людей».

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун не прибыл на медосмотр. В голову сразу лезут мысли о забастовке некоторых игроков казанцев из-за финансовой ситуации в клубе. Но, может, иранец ещё в дороге и просто не успел прискакать в Казань на собственной лошади?

Нападающий «Ахмата» Лео тоже любит жаркий Новый год и животных. Активно выкладывает фотографии на своей странице в «инстаграме». Однако бразильцу хватает солнца и на родине, а позирует он с собаками, а не лошадьми.

Где отдыхает и психологически восстанавливается после тяжёлой травмы защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, несложно догадаться из подписи к его фотографии «Jamaican sunset».