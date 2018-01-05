Кейн против Кавани: битва за «Золотую бутсу» продолжается

Новогодний обзор борьбы за «Золотую бутсу» включает в себя период с 7 декабря 2017 года по 4 января 2018 года включительно. За это время в ведущих европейских лигах было сыграно неравное количество туров (от 3 до 7), что привело к немалым изменениям в топ-30.



Лидерство сохранил форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани. За период после прошлого обзора на его счету 2 гола в 3 играх. Всего у уругвайца 19 мячей (38 очков) после 18 сыгранных матчей.

После бурного старта уже второй месяц забивает только «по праздникам» форвард «Монако» Радамель Фалькао. В 3 играх он провёл 1 гол и с 15 мячами (30 очков) уже на 4 гола уступает лидеру. Сравнялись показатели футболистов «Лиона» Набиля Фекира и Мариано Диаса. Первый отличился дважды, а второй – однажды в 3 матчах. На их счету по 13 мячей (26 очков). Новым представителем Лиги 1 в топ-30 стал одноклубник Кавани Неймар (11 голов; 22 очка; 14 игр).



В английской Премьер-лиге после 7 декабря было сыграно 7 туров. Думалось, что основные перемещения в таблице должны были быть здесь. Но прогнозы оправдались лишь наполовину. Топ-30 пополнили всего 2 футболиста, зато у лидеров бомбардирской гонки чемпионата Англии получилось почти всё.



Обладатель двух последних «Золотых бутс» АПЛ Гарри Кейн («Тоттенхэм») в 5 последних декабрьских играх отличился 8 раз (дубль и 2 хет-трика) и стал обладателем нескольких рекордов за календарный 2017 год. В двух январских играх он не забивал и тем самым не смог догнать и перегнать Кавани. Тем не менее Кейн с 18 голами (36 очков) в 21 матче переместился с 23-го на 2-е место в борьбе за «Золотую бутсу».



На 1 мяч от Кейна отстал новичок «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин в 6 играх забил 5 голов и с 17 мячами (34 очка) делит 3-4 места. Среди новых лиц в топ-30 нынешнего розыгрыша представители лидера АПЛ «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (14 голов; 28 очков; 20 игр) и Серхио Агуэро (13 голов; 26 очков; 17 игр). Мог оказаться в нашей таблице и форвард «Челси» Альваро Мората, но в последней игре с «Арсеналом» он не использовал несколько отличных голевых моментов.

Всего по одному голу забили лидеры бомбардирской гонки Серии А Мауро Икарди (за 4 игры) и Чиро Иммобиле (за 3 игры) и уступили 2-е и 3-е места в общем зачёте «Золотой бутсы». После 1-го круга чемпионата Италии у форвардов миланского «Интера» и римского «Лацио» 17 мячей (34 очка) и 16 мячей (32 очка) соответственно.



Пауло Дибала в первых трёх матчах туринского «Ювентуса» после нашего предыдущего обзора лишь дважды выходил на замену в конце игр и только в последнем на сегодня матче с «Вероной» попал в основу и оформил дубль. У аргентинца 14 голов (28 очков) за 18 игр.



Безголевая серия Дриса Мертенса из «Наполи» достигла уже 8 матчей, и он покинул топ-30. Зато там оказался ветеран итальянского футбола Фабио Квальярелла из «Сампдории». В последних 4 играх генуэзец забил 5 голов и в сумме имеет на счету 12 мячей (24 очка).



В прошлом обзоре мы отмечали, что в топ-30 всего один бомбардир из испанской Примеры. Через месяц, за который было сыграно 3 тура, их стало двое. К Лионелю Месси («Барселона») присоединился нападающий «Сельты» Яго Аспас. На сегодня у него 11 голов (22 очка) за 16 сыгранных матчей. Интересно, что Яго в первых 7 играх не забивал, а все мячи пришлись на последующие 9.



В прошлом сезоне Аспас с 19 голами занял 4-е место в бомбардирской гонке чемпионата Испании вслед за обладателями всех «Золотых бутс» последних 8 розыгрышей (Месси, Луис Суарес, Криштиану Роналду), а в топ-30 «Золотой бутсы» разделил 22-23 места с 38 очками. Карьера 30-летнего форварда в «Ливерпуле» и «Севилье» не сложилась, и он вернулся в родные пенаты и даже привлекается в сборную Испании.



Что касается аргентинца, то за 3 игры у него 2 гола и в итоге 15 мячей (30 очков) за 17 матчей. Надо учесть, что в Примере сыграно всего 17 туров из 38, тогда как в Италии и Франции по 19, а в Англии и вовсе 22.



3 тура было сыграно и в германской Бундеслиге 1. За этот период Роберт Левандовски (мюнхенская «Бавария») отличился однажды и довёл количество голов до 15 (30 очков) за 17 игр. К нему на мяч приблизился Пьер-Эмерик Обамейянг из дортмундской «Боруссии». У габонца по итогам первого круга чемпионата Германии в активе 13 забитых мячей (26 очков).

Третьим представителем Бундеслиги в топ-30 стал Альфред Финнбогасон («Аугсбург»). Благодаря хет-трику в ворота «Фрайбурга» в последнем на сегодня туре у исландца набралось 11 голов (22 очка). В своё время Финнбогасон отличался высокой результативностью. Так, в составе «Херенвена» он забил 24 мяча в сезоне-2012/13, а на следующий год стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов с 29 голами. В дальнейшем он играл за испанский «Реал Сосьедад» и греческий «Олимпиакос», но только на третий сезон после перехода в «Аугсбург» «вспомнил» свои бомбардирские навыки.



Завидную стабильность продолжает демонстрировать форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас. В 3 играх он забил 4 мяча. Таким образом, в 16 матчах бразилец отличился 19 раз, но это всего 28,5 очка, так как с нынешнего сезона у Португалии коэффициент повышения 1,5. Без учёта коэффициентов Жонас впереди всех по показателю «гол в среднем за матч».



Лидер бомбардирской гонки чемпионата Польши Игор Ангуло («Гурник» Забже) за 3 игры ни разу не забил и с 19 голами (28,5 очков) с 4-го места опустился на 10-е. В топ-30 из Экстраклассы входят также Якуб Шверчок («Заглембе» Любин) и Карлос Лопес («Висла» Краков). У них соответственно 16 и 15 мячей (24 и 22,5 очка).



Так как в топ-30 пока находятся 6 футболистов, уже завершивших сезон, имеет смысл привести список бомбардиров из лиг с коэффициентом 2, имеющих в активе по 10 мячей (20 очков):



Англия: А. Мората, Р. Лукаку, У. Руни.

Испания: С. Дзадза, Л. Суарес.

Италия: Д. Мертенс.

Франция: М. Балотелли.



Также на пороге топ-30 и ряд игроков из лиг с коэффициентом 1,5, забивших по 14 голов (21 очко).