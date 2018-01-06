Баркли перешёл в «Челси». Главный трансфер недели АПЛ

«Челси» объявил о переходе Баркли из «Эвертона»

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Эвертона» полузащитника Росса Баркли. 24-летний англичанин подписал с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет и будет выступать под восьмым номером.



«С нетерпением жду начала работы в „Челси“. Получить новый старт в таком клубе — невероятная возможность. Надеюсь, буду прогрессировать и забивать голы», — сказал Баркли после подписания контракта.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера Баркли составит около £ 15 млн (€ 17 млн). Контракт хавбека с «Эвертоном» истекал по окончании нынешнего сезона.

Форвард сборной Исландии перешёл в «Ростов»

Нападающий «Мольде» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон подписал долгосрочный контракт с «Ростовом». Соглашение будет рассчитано на 3,5 года с опцией продления на один год, сообщает официальный сайт российского клуба.



«Я счастлив подписать контракт с «Ростовом». У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством «Ростова». Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю президента и спортивного директора «Ростова» за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю всё, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой», — сказал Сигурдарсон.



В минувшем сезоне чемпионата Норвегии Сигурдарсон забил 16 голов и отметился двумя результативными передачами в 27 матчах. В активе 26-летнего форварда девять матчей, шесть из которых в отборочном турнире ЧМ-2018, и один гол за сборную Исландии.

Подберёзкин проходит медобследование вместе с игроками «Рубина»

Футболисты казанского «Рубина» вышли из отпуска. Как сообщает пресс-служба клуба, в эти минуты игроки проходят медицинское обследование в Казани. Информация опубликована на официальной странице «Рубина» в «Твиттере». Медосмотр проходит и полузащитник Вячеслав Подберёзкин, арендованный у «Краснодара».



Отметим, что уже завтра, 6 января, «Рубин» вылетит на сборы в ОАЭ, где пройдёт первый учебно-тренировочный сбор. В Объединённых Арабских Эмиратах команда будет готовиться до 19 января.

Венгер дисквалифицирован на 3 игры за общение с судьями и неподобающее поведение

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на три матча за неподобающее поведение и резкое общение с судьями в раздевалке после гостевой ничьей с «Вест Бромвич Альбион» (1:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.



Венгер в трёх следующих матчах (с «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмутом») не сможет руководить командой с тренерского мостика, но ему будет разрешено находиться на стадионе. Французский специалист согласился с обвинениями FA и заплатит штраф в размере £ 40 тыс.

Гендиректор «Црвены Звезды»: матч с ЦСКА в Сербии пройдёт без зрителей

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с московским ЦСКА команда проведёт без зрителей. Такое решение вынес дисциплинарный комитет УЕФА в качестве наказания за поведение болельщиков в гостевом матче группового этапа с БАТЭ (0:0). Сербский клуб был также оштрафован на € 50 тыс.

«Честно говоря, мы удивлены таким решением УЕФА. Думаю, осенью нам удалось продемонстрировать, что мы берём на себя максимальную ответственность в каждом матче и всегда делаем всё, что в наших силах по организационной части. Очевидно, это решение не идёт на пользу развития футбола в Сербии. Особенно принимая во внимание тот факт, что матчи нашего клуба стали самыми просматриваемыми среди всех на групповом этапе Лиги Европы», — цитирует Терзича B92.



По словам Терзича, «Црвена Звезда» собирается обжаловать данное решение УЕФА.



«Верю, что у нас достаточно аргументов для того, чтобы обжаловать это решение УЕФА, поскольку «Црвена Звезда» не заслуживает играть на пустом стадионе. Одним из наших аргументов является тот факт, что в декабре нас не уведомили о том, что не нужно было начинать продажу билетов на игру. Мы продали уже около 28 тыс. билетов – это больше половины стадиона. Дождёмся ответа по нашей апелляции, после чего уже будем принимать какие-то конкретные решения и информировать общественность», — добавил функционер.



Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится 13 февраля. Ответную игру команды проведут 22 февраля в Москве.