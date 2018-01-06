10 самых дорогих зимних трансферов в истории

Зимнее трансферное окно – хороший способ срочно исправить свои ошибки, если что-то идёт не так. Или плохой способ – ведь существует устойчивое мнение, что зимние трансферы не окупаются (помните Энди Кэрролла? Или вам больше нравится пример Фернандо Торреса?). В любом случае, пока январское окно открыто, находятся клубы, готовые отдать мешок денег посреди сезона за футболиста, которого согласны отпустить из другой команды. Некоторые – два мешка.

10. Эдин Джеко, 37 млн евро

«Вольфсбург» — «Манчестер Сити», январь 2011



У Роберто Манчини в атаке тогда могли выходить на поле только Адебайор, Санта-Крус, Тевес, Балотелли и Жо. С такой недоукомплектованной командой играть трудно, поэтому итальянцу понадобилось больше форвардов. Был куплен Джеко из чемпионата Германии. Там он всех разрывал в связке с бразильцем Графите. Правда, в Англии остаток сезона у Джеко ушёл на адаптацию — в 15 матчах АПЛ он забил всего дважды.

Эммануэль Адебайор вспоминает: «Ему понадобилось иметь пять топ-форвардов в команде. Я был готов уйти, но он сказал, что рассчитывает на меня. Когда Моуринью сменил его в «Интере», он нашёл в команде 40 игроков сборных. Как это?». Но уже в следующем сезоне, который закончился победой в АПЛ, Джеко составил неплохую связку с Агуэро, вдвоём они забили 49 голов во всех турнирах.

Тест. Угадай мешок. «ПСЖ» или «Манчестер Сити»? У кого больше?

9. Лукас Моура, 40 млн евро

«Сан-Паулу» — «ПСЖ», январь 2013



Это небольшая хитрость: Моура был подписан ещё летом, но присоединился к «ПСЖ» через полгода. Это было сделано в попытке обойти финансовый фэйр-плей: парижане летом уже потратили больше 100 млн на Лавесси, Златана, Тьяго Силву и Верратти, а трансфер Моуры был зачислен в расходы следующего года. Забавно, что прошло пять лет, а проблемы «ПСЖ» не меняются: самое трудное – обойти ФФП и потратить запланированную сумму.

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Да и результаты пока примерно те же. В 2013 году команда Карло Анчелотти добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где встретила «Барселону». Две ничьи – и по разнице голов «Барса» прошла дальше. В 2017 году встреча повторилась с тем же итогом, но не факт, что болельщикам «ПСЖ» этот размен пришёлся по душе.



Что касается Моуры, он был игроком ротации у Анчелотти, потом на некоторое время стал основным у Лорана Блана, а сейчас Унаи Эмери не нуждается в услугах бразильца и готов его отпустить. Когда Моура выходил на поле, он неплохо делал свою работу – раздавал голевые передачи Ибрагимовичу и Кавани. За пять лет их набралось 50 во всех турнирах. Ну и голов около 50.

8. Юлиан Дракслер, 40 млн евро

«Вольфсбург» — «ПСЖ», январь 2017



Ещё один трансфер, без которого «ПСЖ» мог бы обойтись. Полгода Юлиан ссорился с «Вольфсбургом», требуя у руководства отпустить его. В Париже он до конца сезона играл на левом краю атаки (иногда в центре), а летом туда купили Неймара. Сейчас Дракслер чаще играет полузащитника, впрочем, на поле выходит регулярно. Летом его агент заявил, что футболиста всё устраивает и он не планирует менять команду.

Юлиан Дракслер Фото: Reuters

7. Энди Кэрролл, 41 млн евро

«Ньюкасл» — «Ливерпуль», январь 2011



Кажется, главной причиной этого трансфера было желание «Ливерпуля» попасть во все топы неудачных трансферов. С 2011 года Кэрролла принято вспоминать не самого по себе, а только в комплекте с 41 млн, которые не окупились. В «Ливерпуле» он некоторое время адаптировался и получил место в старте только в начале следующего сезона. И выдал: 35 матчей, четыре гола в АПЛ. Кстати, одновременно с ним пришёл Луис Суарес из «Аякса». Он обошёлся почти в два раза дешевле. Сейчас Кэрролл в относительном порядке: в 2013 году «Вест Хэм» выкупил его за 17 млн, с тех пор он проводит в среднем по 15-20 матчей за сезон, забивая в них по 5-10 голов.

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6. Джексон Мартинес, 42 млн евро

«Атлетико» — «Гуанчжоу Эвергранд», февраль 2016



Китай, зима, безумные трансферы. Эта история пока не экранизована Чжаном Имоу. Этот дракон, так сказать, затаился. Вы, наверное, знаете: чемпионат Китая разыгрывается по системе «весна-осень», так что зимнее трансферное окно для их клубов – основное. Поэтому самые дорогие покупки китайских клубов пришлись как раз на зиму.

С Джексоном Мартинесом получилось довольно грустно. Суперфорвард, который в «Порту» в 132 официальных матчах забил 92 гола, не прижился у Диего Симеоне в «Атлетико». Через полгода выходов на замену он отправился в Китай, причём мадридцы умудрились заработать на его перепродаже. Дальше – хуже. Мартинес не заиграл в «Гуанчжоу», и после одного неудачного сезона, когда лимит на легионеров в Китае был ужесточён, суровый Луис Фелипе Сколари отправил его в дубль. Чемпионат Китая 2017 года снова выиграл «Гуанчжоу Эвергранд», но Мартинес к это непричастен: он провёл сезон в резерве и даже не был заявлен за основную команду. 42 млн евро.

5. Хуан Мата, 45 млн евро

«Челси» — «Манчестер Юнайтед», январь 2014



Один из героев победы «Челси» в Лиге чемпионов, признанный болельщиками лучшим игроком сезона в первый же год в команде, на второй год (при Рафе Бенитесе) окончательно закрепился в качестве одного из лидеров. Но когда пришёл Жозе Моуринью, всё изменилось. Мата держался полгода, а потом тренер сказал ему искать себе новую команду. И Мата нашёл – и отправился к Луи ван Галу в «Манчестер Юнайтед». Тот сезон «Юнайтед» провалил, хотя Мата в 15 матчах успел набрать 11 голов и голевых передач. В общем, «Юнайтед» не пожалел о трансфере. А Хуан – возможно, когда в клубе поменялся тренер. Но видимо, конфликт исчерпан, потому что в «МЮ» Моуринью регулярно ставит испанца в старт.

Жозе Моуринью и Хуан Мата Фото: Reuters

4. Алекс Тейшейра, 50 млн евро

«Шахтёр» — «Цзянсу Сунин», февраль 2016

Частая смена тренеров и оптовая скупка звёзд в 2016 году не помогла «Цзянсу Сунин» подвинуть «Гуанчжоу» с первого места. Вместе со звездой «Шахтёра» были куплены Рамирес и Жо, но команда осталась на втором месте. А в нынешнем сезоне вообще боролась за выживание. Позвали Фабио Капелло – стало лучше, но ненамного. Хотя бы сохранить место в высшем дивизионе удалось. А Тейшейра, который в «Шахтёре» набрал больше 100 голов и голевых передач, в 2017 году потерял место в основе.

3. Фернандо Торрес, 58 млн евро

«Ливерпуль» — «Челси», январь 2011



Человек, который сделал фразу «зимние трансферы» мемом. И стал обязательной частью любого текста о трансферах. Который забил в новом клубе один гол за полгода. А лучшим бомбардиром «Челси» в том сезоне стал Флоран Малуда.

Снова герой или опять неудачник? Фернандо Торрес: гол + удаление Фернандо Торрес напомнил себя в лучшие годы, забив на «Камп Ноу». И вскоре удалился, напомнив себя сегодняшнего и подставив «Атлетико».

2. Оскар, 60 млн евро

«Челси» — «Шанхай СИПГ», январь 2017



25-летний бразилец сорвался с летящего к чемпионству «Челси» Антонио Конте и укатил в Шанхай. Или его заставили уйти? Нет, так не бывает. На самом деле, Оскар просто перестал проходить в состав, когда Конте перестроил команду на 3-4-3. Вариантов что-то изменить зимой хватало и в Европе, но Оскар выбрал Китай. Как он сам сказал, «чтобы помочь футболистам по всему миру узнать об этом чемпионате».



В Китае Оскар в 18 матчах сделал девять голевых передач и забил два гола. Как вы догадываетесь, это меньше, чем у Халка (17+11). И чем у другого бразильца – Элкесона (11+4). И даже меньше, чем у Ву Лэя (20+8).

Оскар за худшую роль. Как вундеркинд из «Челси» дошёл до Китая В 25 лет Оскар перечеркнул свои шансы построить большую карьеру в Европе. Однако винить его в этом не стоит.

1. Диего Коста, 66 млн евро

«Челси» — «Атлетико»



Тот случай, когда время осуществления трансфера – условность. Коста мог уйти из «Челси» прошлой зимой, когда он хотел в Китай. Мог уйти летом, когда его были готовы отдать куда угодно, а сам он хотел только в «Атлетико». И надевал футболку «Атлетико», являясь игроком «Челси». Он и перешёл бы летом, если бы не запрет на трансферы. Но официально оформить переход можно только зимой – поэтому в ожидании перехода Коста четыре месяца тренировался у Диего Симеоне.