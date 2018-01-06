Лучшие карикатуры «Чемпионата» 2017-го

Благодаря Дмитрию Шевцову ни одно громкое спортивное событие не прошло мимо нашего «Инстаграма». Подводя итоги, вспоминаем самые смешные карикатуры за 2017 год.
В матче Лиги 1 против «Лиона» между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани произошёл конфликт. Бразилец и уругваец просто не поделили, кто будет бить пенальти.
Сборная Аргентины была близка к тому, чтобы пролететь мимо чемпионата мира. Предотвратить этот провал помог нападающий Лионель Месси, забив три мяча в ворота Эквадора.
После долгожданного отбора на чемпионат мира, Аргентина со спокойной душой приехала в Москву на товарищеский матч со сборной России. Эта встреча запомнилась не яркой игрой, а тем, что в перерыве полузащитник Денис Глушаков обменялся майками с Месси.
После матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подарил одному из фанатов свои шорты и разгуливал по полю в одних трусах.
2 декабря прошла жеребьёвка финального раунда чемпионата мира. По её итогам сборной России досталась группа с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пообещал прийти на пресс-конференции в костюме Зорро, если его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Своё обещание он выполнил после победы над «Манчестер Сити».
На матче «Спартак» — ЦСКА «армейские» болельщики устроили настоящее пирошоу, из-за чего судья был вынужден несколько раз останавливать игру. Дым так сильно заволок поле, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев напоминал персонажа из мультфильма «Ёжик в тумане».
В последнем матче года нападающий «Зенита» Александр Кокорин с метра не попал в ворота «Ахмата», а через неделю выложил видео, где стрелял в воздух на осетинской свадьбе.
25 декабря на Исполкоме РФС Виталий Мутко объявил о временном приостановлении своих полномочий в связи с судебными разбирательствами. На полгода его место президента РФС занял Александр Алаев.
27 декабря «Ливерпуль» объявил о подписании голландского защитника Вирджила ван Дейка. Этот трансфер стал шестой за три года сделкой между английскими клубами.