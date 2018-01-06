Лучшие карикатуры «Чемпионата» 2017-го

Вспоминаем самые яркие события года в картинках.

Благодаря Дмитрию Шевцову ни одно громкое спортивное событие не прошло мимо нашего «Инстаграма». Подводя итоги, вспоминаем самые смешные карикатуры за 2017 год.



В матче Лиги 1 против «Лиона» между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани произошёл конфликт. Бразилец и уругваец просто не поделили, кто будет бить пенальти.

Неймару не дают бить пенальти. Почему это важно Бразилец обживается в Париже. Не без проблем.

Сборная Аргентины была близка к тому, чтобы пролететь мимо чемпионата мира. Предотвратить этот провал помог нападающий Лионель Месси, забив три мяча в ворота Эквадора.

Бог не подыгрывает руками. Аргентина снова молится на Месси Интересно, что скажет Марадона?

После долгожданного отбора на чемпионат мира, Аргентина со спокойной душой приехала в Москву на товарищеский матч со сборной России. Эта встреча запомнилась не яркой игрой, а тем, что в перерыве полузащитник Денис Глушаков обменялся майками с Месси.

Худший матч сборной России за год? Нет, но проблем много Главная беда – игра в атаке.

После матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подарил одному из фанатов свои шорты и разгуливал по полю в одних трусах.

2 декабря прошла жеребьёвка финального раунда чемпионата мира. По её итогам сборной России досталась группа с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом Опасная группа для сборной России, новая встреча Аргентины с Нигерией и другие мысли по жребию ЧМ-2018.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пообещал прийти на пресс-конференции в костюме Зорро, если его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Своё обещание он выполнил после победы над «Манчестер Сити».

На матче «Спартак» — ЦСКА «армейские» болельщики устроили настоящее пирошоу, из-за чего судья был вынужден несколько раз останавливать игру. Дым так сильно заволок поле, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев напоминал персонажа из мультфильма «Ёжик в тумане».

Индульгенция за Ливерпуль. Качели «Спартака»: от 0:7 до 3:0 7 главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года.

В последнем матче года нападающий «Зенита» Александр Кокорин с метра не попал в ворота «Ахмата», а через неделю выложил видео, где стрелял в воздух на осетинской свадьбе.

25 декабря на Исполкоме РФС Виталий Мутко объявил о временном приостановлении своих полномочий в связи с судебными разбирательствами. На полгода его место президента РФС занял Александр Алаев.

Он улетел, но обещал вернуться. Мутко временно сложил полномочия Репортаж из Дома футбола, где Мутко объявил об отлучке из РФС и подаче иска в CAS.

27 декабря «Ливерпуль» объявил о подписании голландского защитника Вирджила ван Дейка. Этот трансфер стал шестой за три года сделкой между английскими клубами.