Хотите увидеть, как Гвардиола ставит игру слабой команде?

«Я был официантом, ювелиром, работал на собачьей ферме, собирал хлопок и оливки. Горжусь тем, откуда я, и считаю, что любая работа – достойная», – лишь одна из мощных цитат Пако Хемеса. Самый безумный испанский тренер – очень сильный человек: в Вальекасе он помог старушке Кармен Мартинес, потерявшей квартиру из-за банковских проволочек, в Мексике – привозил гуманитарную помощь жертвам землетрясения. Невозможно быть тренером «Райо Вальекано» и не контактировать с людьми – в маленьком криминальном районе на окраине Мадрида многие знают многих. В «Райо» рассказывали, что Хемес помогал деньгами или вещами всем, кому только мог.

Пако Хемес – сильнейший оратор испанского футбола. Только он мог наехать на руководство «Райо Вальекано» из-за приобретения китайского игрока по соглашению со спонсором, сравнить Чжана Чендуна с дыркой в голове, поставить яйца на матч с «Реалом» (и проиграть его 2:10). Испанский тренер категории UEFA B и журналист Мигель Анхель Монтойя готовил видеоинтервью с Хемесом, когда Пако тренировал «Райо», и заметил на стене раздевалки плакат с мотивирующей цитатой Майкла Джордана.

«Я промахнулся более 9000 раз в своей карьере. Я проиграл почти 300 матчей. 26 раз на меня полагались, чтобы я сделал победный бросок, а я ошибался. Я терпел неудачу снова и снова в своей жизни, и это то, почему я успешен».

И эта цитата, и стиль игры команд Хемеса рисует важную картину: Хемес – главный двигатель смелости в тренерской профессии. Он прививает смелость игрокам, считая ошибки обычным делом, не давая сворачивать с выбранной дороги. Он делает смелость гимном каждой своей команды. В сезон, когда «Райо Вальекано» покинул Примеру, Хемес поставил третий по высоте и интенсивности прессинг в чемпионате Испании, активнее давили только «Барселона» и «Сельта». За сезон до вылета «Райо» был вторым. Куча забитых мячей, масса пропущенных, яркие моменты на обеих сторонах поля, громадные свободные зоны. Футбол с искренностью двора, где остались главные впечатления от общения с мячом. С гимном смелости.

***

Тактическая расстановка – формальность для Пако Хемеса. Через пробы 3-3-3-1 в стиле Марсело Бьельсы и 3-4-2-1 (тех самых, которыми через три года всех удивит в «Челси» Антонио Конте) Хемес дошёл до 4-3-3, но важнее для тренера контроль мяча, прессинг по всей ширине поля и создание численного преимущества. «Когда мяч у нас, мы стараемся владеть им как можно дольше, выискивая ошибки противника. Когда мы теряем владение, то поджимаем соперника как можно сильнее, чтобы получить мяч как можно быстрее, максимально близко к чужим воротам», – говорит Хемес. Сам он подчёркивает серию ключевых тактических моментов игры – здесь Хемес объясняет на примере «Райо Вальекано», а я разбавлю его мысли порцией скриншотов и личных мыслей. Важно понимать: всё это касается любой команды Хемеса. Не только «Райо».

Оборона. «Когда у нас нет мяча, главное для нас – интенсивность и прессинг. На тренировках мы много тренируем рондо – это ситуация, часто повторяющаяся в матче. Когда мы теряем мяч, у нас много игроков рядом, чтобы быстро вернуть его. Мы никогда не останавливаем давление, очень высоко поднимаем защитников. Мы прессингуем за центральной линией – да, это оставляет много пространства сзади, но вратаря мы просим действовать в качестве ещё одного полевого».

Здесь как раз нужно отступление. Хемес, как и Бьельса – фанат персонально ориентированного прессинга. Каждый играет по сопернику, все защитники перекрыты четвёркой атакующих игроков команды Пако, на одного – владеющего мячом – соперник налетает на рывке. Всё это хорошо, пока соперник не избавляет от начала атаки одного игрока. Вот абсолютно типичный пример, как проваливался прессинг «Райо».

Здесь достаточно бывает выманивать игроков за собой, растягивать зоны и насыщать их другим игроком, свободным. На скриншоте это Матео Ковачич. Эта идея явно должна остаться в «Райо Вальекано» – в современном футболе она уже практически перестала работать.

Атака. «Мы команда, которая всегда старается контролировать мяч. Многократно мы несём риски, но так я вижу нашу игроку. В «Райо» не увидишь бразильский принцип, с обилием финтов, и не увидишь прямолинейного стиля. Если мы играем в короткий пас, мяч принадлежит нам. В момент длинной передачи мяч уже не принадлежит нам – напротив, мы даём возможность отобрать его». В атаках команды Хемеса многократно продвигают мяч по принципу «вперёд – назад/поперёк – вперёд», расшатывая зоны соперника. Вот один из примеров. Три паса, грамотное движение – и весь фланг «Реала» отрезан.

Система прессинга. «У нас нет триггеров и человека, начинающего прессинг. Это было бы невозможно в наших условиях. Всё зависит от того, кто ближе к мячу. Многие наши игроки делают длинные рывки, но для нас это даже хорошо – они остаются на своих позициях и продолжают прессинг. Независимо от того, кто начнёт давление, идея одна: большое давление в зонах, где находится мяч, и провоцирование паса в пустую зону».

Обеспечивать работу стиля Хемесу помогал мощный аналитический штаб. Видеоаналитик «Райо Вальекано» Диего Перес рассказывал, как это работало: команда получала 8-минутный тактический разбор прошедшего матча, Хемес – 50-страничный отчёт по следующему сопернику, игроки – по айпаду с видео по ближайшему персональному сопернику. Перес записывал на видео тренировки, анализировал их и нагружал игроков дополнительными заданиями на их основе. Во время матча Перес тоже смотрел видео и отправлял Хемесу скриншоты моментов, где что-то шло не так. Все эти данные ложились в громадную базу данных, доступную для Хемеса в любой момент. Это уже полноценная лаборатория.

***

«Я люблю позиционную игру, люблю, когда моя команда закрывает соперника в штрафной и не позволяет ему оттуда выйти. Таких команд мало. Это философия «Барселоны», «Баварии» и тренера «Райо Вальекано» Пако Хемеса. И, пожалуй, всё. Большинство предпочитает ждать шанс для контратаки», – для книги «Пеп. Конфиденциально» Хосеп Гвардиола отделил от остального футбольного мира всего три команды, включая свою. Сейчас туда добавятся «Манчестер Сити», «Наполи» Сарри и, возможно, «Бетис» Кике Сетьена, но стиль Хемеса в списке останется.

Пако и Гвардиола работали вместе на Евро-2000, в составе сборной Испании. Забавно, что оба двигателя современного атакующего футбола играли в испанской «нижней» пятёрке, но Гвардиола уже в молодёжной команде «Барселоны» развивал качества мегамозга. Хемес был центральным защитником, но тоже дорожил мячом, ненавидя традиционную игру на отбой. Они сдружились из-за одинаковых взглядов на футбол, а Гвардиола стал для Хемеса не только проводником тактических идей – Пеп подсадил Пако на гольф.

Хемес – популярная персона у идеологов традиционного футбола «Барселоны». Гвардиола льёт елей, когда говорит о Хемесе, как и о любом тренере с похожим стилем игры (поищите осенние новости, где Гвардиола оценивает футбол «Наполи» и «Шахтёра» Паулу Фонсеки – тоже найдёте много хвалебных слов). Пеп считает такой стиль вырождающимся, а демонстрацию стиля в скромных условиях «Райо Вальекано» – тренерским подвигом. Хави, пока играющий в Катаре, тоже хвалит Пако Хемеса за верность тактическому стилю – а ведь для Хави перестала существовать даже нынешняя «Барселона».

Они не играли друг против друга, зато Хемес и его штаб долго обсуждали матч «Райо Вальекано» против «Барселоны», проводившей последний сезон с Гвардиолой. «Когда мы анализировали игру по видео, мы увидели, как Гвардиола всего за 10 минут сделал три тактических решения, чтобы противостоять игре «Райо», – вспоминает аналитик «Вальекано» Диего Перес. – Увидев наше давление, он перешёл на тройку защитников, перевёл Дани Алвеса в полузащиту, а Лео Месси опустил ниже, чтобы он получал мяч при меньшем давлении. За 10 минут он убил всю свою работу до матча». Это была реакция на стартовый прессинг «Райо»: вся шестёрка игроков, готовых начинать атаки «Барселоны», была разобрана.

Отличает ли такая реакция на ход матча топ-тренера? Конечно. Здесь Хемес тоже скосплеил Гвардиолу: Пако добавил «Райо Вальекано» и необычные тактические перестановки на 20-й минуте матча, и тройные замены в перерыве, и реакцию на счёт матча. Так было в последней большой игре «Райо» Хемеса: «пчёлы» быстро сделали 2:0 с «Реалом», после чего поставили четвёрку защитников намного уже, чуть сбили настройки прессинга, а вингерам доверили персонально следить за подключениями Марсело и Данило.

Легко выйти на вывод, что Пако Хемес – это мини-Гвардиола, но такой вывод немножко ложный. Пако Хемес – это Гвардиола, которому жёстко ограничили бюджет, дали на обкатку молодняк и оставили минимальную возможность усиления состава. Хемес – это реалити-шоу в прямом эфире на любимую тему Пеп-хейтеров: «Дайте Гвардиоле «Райо Вальекано»/«Нумансию»/«Томь» и посмотрите, как он будет строить команду». Да процесс постройки никак не изменится, разница будет только в качествах исполнителей. Гвардиола после успеха в «Барселоне» может требовать новичков, подходящих под его видение футбола, и выбивает бюджет под стиль. Хемес работает с теми, кто есть, и прокачивает таких, как Альберто Буэно или Сауль Ньигес.

***

Прошлый год Пако Хемес отработал в Мексике и быстро стал для мексиканских журналистов ненавистной персоной. Раздражению Хемеса не было предела – неважно, выиграл «Крус Асуль» или проиграл, сколько владел мячом, как двигался в атаке, еженедельно его доставали мексиканские журналисты, выделявшие в его команде что-то плохое. Он продолжил бросать вызов всем, кто считает его стиль футбола неэффективным, но к финишу мексиканской карьеры уже лениво реагировал на потоки всевозможной критики.

Хорхе Вальдано, приезжавший в Мексику, вправлял мозги местным журналистам: «В Испании я был одним из многих, кто еженедельно включал телевизор ради «Райо Вальекано». Не понимаю, почему вы так реагируете на Хемеса – вашей лиге нужны разные идеи, чтобы она не была однородной». Последнее замечание очень важно на фоне того, что происходит, например, с Бундеслигой: прессинг стал главной фишкой более-менее всех немецких команд – все стали интенсивнее играть без мяча и лучше двигаться без мяча – все утратили понимание, что делать с мячом. Теперь и Йоги Лёв отмечает, что превращение Бундеслиги в прессинг-лигу не пошло на пользу никому.

Вальдано никто не услышал.

Важно понимать, что мексиканский футбол – очень специфическая среда. Мексиканские игроки, как и русские, варятся в своей лиге, денежные контракты отговаривают их от переезда в Европу, а европейская экспансия в чемпионат настолько слаба, что за звезду здесь принимают Тимоти Колодзейчака. С тренерами та же история. В специфической среде сложен стереотип: можно сколько угодно критиковать мексиканцев, но мексиканцу; европейцу – нельзя. Когда Хемес назвал мексиканских игроков недисциплинированными, его сразу же обвинили в ненависти к Лиге МХ, всей стране и своим подопечным. Когда назвал «Крус Асуль» маленьким клубом – получил обструкцию от фанатов. Правда, попутно Пако расписал и преимущества мексиканцев, и проблемы «Крус Асуль» в иерархии местного футбола (6 подряд невыходов в плей-офф чемпионата, Лигилью – это не результат маленького клуба?). Но все сконцентрировались на негативе.

Сам Хемес вообще не изменился. У него не было игрока, круто продвигающего мяч вперёд – но Пако сохранил схему 4-3-3, а в треугольник в середине поставил трёх опорников. За год «Крус Асуль» установил планку в 54% владения мячом, лишь трижды контролировал мяч меньше соперников по Лиге МХ в равных составах, а заодно выдал свой сильнейший сезон в отработке стандартных положений. «Я должен был придать команде узнаваемый стиль, нам стоило изменить стиль игры и тренировочный процесс», – честно говорил Хемес.

Хемес вывел «Крус Асуль» в Лигилью, привёз в команду нового лидера, Эдгара Мендеса. В матчах плей-офф с «Америкой» владел мячом 75% и 63% времени. И всё равно отхватил увесистую порцию критики – за то, что «Крус Асуль» проиграл вечному конкуренту. Мексиканцы его так и не оценили.

***

Под Рождество Пако Хемес получил лучший подарок – контракт от тонущей, но играющей команды. Идеально. «Лас-Пальмас» заигрался в пятнашки с тренерскими перестановками, пытаясь найти замену главному шахматисту Ла Лиги Кике Сетьену. Хемес устал от Мексики. Как и в «Райо Вальекано», Пако уже попал в команду, умеющую владеть мячом и прессинговать – важно понимать это и для оценки его «Райо». Просто теперь все атакующие качества «Лас-Пальмаса» будут гиперболизированы, а команда с ещё большим наслаждением и отчаянием будет лететь в давление, атаковать и открывать свободные зоны.

Хемес уже отработал первый матч в «Лас-Пальмасе» – в Кубке Испании против «Валенсии». Философия Пако уже на месте: для оценки хватит даже 10 секунд. Стартовый прессинг – так в шесть человек, чтобы накрывать центрального защитника, всех его адресатов и заставлять делать длинную передачу. Что, «Валенсия» любит играть длинными передачами, а за спиной единственного опорника, Альберто Аквилани, громадное пространство, не поджимаемое линией защиты? Так это не важно.

«Лас-Пальмас» уже немножко похож на типичную горячую команду Пако Хемеса. Красноречивая статистика матча с «Валенсией»: при 56% владения мячом «Лас-Пальмас» всего дважды пробил по воротам. «Валенсия» первой, даже без главного тренера, попавшего в нелепую историю с кабаном на автодороге, обнажила недостатки Хемеса. Они никуда не делись: Пако продолжит прессинговать в 6-8 человек, оставлять центральных защитников высоко и без подстраховки. Алехандро Гальвес, основной деф «Лас-Пальмаса», после «Райо» Хемеса избавился от волос на голове – и теперь полысеет окончательно.

Атаки 3v3, 3v2, 2v2 станут привычными, а «Валенсия» успевала организовывать ещё и 1v0. Достаточно было глубоко сесть, перехватить мяч и вспороть защиту передачей вразрез. Если бы не маниакальное желание всех атакующих игроков «Валенсии» бить издали и не невезение Дзадзы, граничащее с глупостью, «Лас-Пальмас» получил бы домашний разгром.

Осенью в чемпионате Франции с похожей проблемой столкнулся Марсело Бьельса. Его идеи перестали быть откровением, игроки «Лилля» не до конца их усвоили, а соперники ловили «Лилль» на традиционных слабостях европейских команд Бьельсы. Если Эль Локо играет в персоналку без мяча – надо выманивать игроков и врываться в свободные зоны, если использует высокого форварда для длинных передач – перекрывать весь подбор. Не давать главному игроку в схеме 3-3-3-1, Яссину Бензия, высоко принимать мяч. И так далее. Бьельса провалился, а его идеи уже не являются откровением.

Проблемы стиля Пако Хемеса на поверхности. Но Хемес, даже тренируя команду из подвала турнирной таблицы, отказывается от автобусов, контратакующего стиля, плюёт на результат… и добивается всеобщего признания, жертвуя результатами в пользу смелости. Гибкость – не про Хемеса, нет. Феномен его популярности отчасти объясняют слова Йохана Круиффа: «Все говорят мне, какая великолепная команда была у нас в 1974-м. Что-то подсказывает, что нашу команду не любили бы так, если бы она выиграла чемпионат мира». Хемеса тоже не любили бы так, если бы он отказался от своего стиля в пользу тактической гибкости.

Он терпел неудачи, и это то, из-за чего он так любим. Только, в отличие от Майкла Джордана, он ничего не выиграет. Зато заставит снова еженедельно включать трансляции испанского середняка и смотреть смелый футбол «Лас-Пальмаса» с восхищением.

Готовьте попкорн.