Кто придумал «автобус», «рабону» и «сухой лист»? Ответы здесь

Мы часто употребляем эти термины, но мало кто задумывается, откуда они пошли. Мы не стали рассказывать о происхождении слов «хавбек», «корнер» и других, о корнях которых можно догадаться, просто переведя их с английского. Ниже – понятия, об истории которых узнать куда сложнее.

Автобус

До предела оборонительная тактика

Скорее всего, вы уже догадываетесь, кто ввёл в футбольный лексикон этот термин. Всё верно, это Жозе Моуринью. Тренер, команды которого толпились в своей штрафной и не давали форвардам соперника ни метра свободного пространства. Жозе употребил слово «автобус» для описания тактики ещё в 2004 году, будучи тренером «Порту». Но популярным оно стало уже после переезда португальца в Англию. После матча «Челси» с «Тоттенхэмом» (0:0) он сказал:

— Как говорят у нас в Португалии, «Тоттенхэм» привез с собой автобус и поставил его перед воротами. На месте болельщика, выложившего кровные пятьдесят фунтов, я был бы расстроен тем, что «шпоры» приехали сюда только для того, чтобы отбиваться. Только одной команде была нужна победа, а вот другая мечтала лишь не пропустить. Это нечестно.

Кто бы говорил.

Банка

Скамейка запасных

Очень вероятно, термин пришёл из словаря моряков, которые в своё время и были одними из самых активных распространителей футбола по земному шару. Банка – доска в шлюпке, которая служит для сидения, а также подвижное сиденье для гребца в академической гребле.

Парни на «банке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Бисиклета

Удар через себя

Досконально неизвестно, кто первым стал применять этот приём. Большинство считают прародителем удара через себя бразильца Леонидаса. Само понятие зародилось там же, в Бразилии. Бисиклета – велосипед, на которых катались множество людей в Европе и латинской Америке. Удар и правда напоминает кручение педалей, так что аналогия напрашивается сама собой.

Горчичник

Жёлтая карточка

Жёлтый цвет совпадает с цветом горчичника, лечебного кусочка бумаги, спасающего от простуды. К тому же весьма неприятного – горчичник очень печёт, когда его прикладывают к телу. Те же неприятные ощущения должен испытывать и футболист, получающий предупреждение.

Девятка, тройка, шестёрка

Верхний, средний и нижний угол ворот

Деление ворот на зоны начали делать в тренировочных целях, когда тренер давал задание бить в определённые точки. «Девятка» — верхний угол ворот, «шестёрка» — нижний, «тройка» — зона рядом со штангами между «девяткой» и «шестёркой».

Ворота условно делятся на девять квадратов: три ряда по три квадрата. Каждому квадрату присваивается номер от одного до девяти. Чем сложнее зона, тем больше цифра – так легче считать набранные футболистом на тренировке баллы. Помимо известных всем «девятки», «тройки» и «шестёрки» есть ещё «пятёрка» — самый центр ворот, «единица» — квадраты рядом с центром. Но эти обозначения почти не применяются.

Дриблинг

Серия финтов

Происходит от английского «dribble» — вести мяч. Однако в Англии этот термин создали искусственно. Оксфордский словарь утверждает, что слово dribble используется с середины XVI века. Никакого отношения к футболу, оно, само собой, не имело, и переводился как «капля», «капать». В игре с мячом стало употребляться в связи с быстрыми шагами, которые часто использовались при дриблинге – ноги могли так же «капать» с разной скоростью и периодичностью.

Катеначчо

Оборонительная тактика

Главная отличительная особенность итальянского футбола и целая эпоха в истории футбольной тактики. Акцент на оборону и частые тактические фолы – то, благодаря чему царил в Европе 60-х «Интер» Эленио Эрреры. С итальянского «catenaccio» переводится как «дверь, которую невозможно пройти» или дословно «дверной засов».

Кулес

Болельщики в Испании

Происходит от каталанского слова «cul» и испанского «culo» — задница. Чаще всего так называют болельщиков «Барселоны», но в последнее время так в испаноязычных странах обозначают группы фанатов любого клуба. Происхождение рассмешит вас ещё больше. До строительства «Камп Ноу» людям, поддерживающим «Барсу», приходилось смотреть футбол на небольших стадионах, которые не могли вместить всех желающих. Те, кому не хватало места, усаживались на стене над верхними рядами на заборе или стене. Люди, проходящие внизу мимо арены, видели выпирающие пятые точки тех, кто сидел на верхотуре. Так и приклеилось.

Латераль

Игрок фланга

Тут всё просто – термин пошёл от португальского слова «lateral» — боковой.

Легионер

Игрок из другой страны

Отношения к римским легионерам это понятие не имеет никакого. Наоборот, в легионах чаще всего служили римские граждане. Термин был создан по аналогии со знаменитым «Французским легионом». В 1831 году во Франции поселилось много иностранцев, и король Луи-Филипп I для увеличения численности армии стал создавать отряды из иноземцев. Офицеры для нового подразделения были набраны из армии Наполеона, а в солдаты вербовались уроженцы Италии, Испании, Швейцарии, и ряда других европейских стран. Само собой, первым термин стал употребляться во французском футболе.

Либеро

Последний защитник

Первоначально игроков уже умершей позиции называли «свиперами», однако позже название заменили итальянским «libero», — дословно «свободный». Свободный, он же последний защитник или чистильщик, был очень популярен в тактических расстановках 80-х.

Покер

Четыре мяча футболиста в одной игре

Есть несколько версий, откуда пошёл этот термин. Одна из самых популярных звучит так: в 1976 году в СССР появился в прокате фильм «Блеф» с Адриано Челентано. После просмотра картины многие в стране увлеклись покером. В карточной игре раньше были другие правила, и самой сильной комбинацией являлась комбинация из четырех тузов разной масти. Оттуда и пошло название четырёх забитых голов.

Рабона

Удар, который наносится по мячу позади опорной ноги

Такой приём был изобретён и впервые применён в 1978-м году игроком итальянского «Асколи» Джованни Рокотелли в матче с «Моденой». Изначально приём называли crossing kick, перекрёстный удар, но в Аргентине придумали свой термин. Рабона – термин из танго, обозначающий похожее движение в танце, когда одна нога заходит за другую. Выглядит точно так же, как финт. Да и звучит красивее.

Сухарь

Матч на «ноль»

Выражение пошло из советских газет, в которых как-то применили понятие, что вратарь вышел сухим из воды, умудрившись не пропустить в матче, где по его воротам очень часто били. В каком точно матче это было, сейчас почти никто не скажет. Но с лёгкой подачи выражение закрепилось как в футболе, так и в хоккее.

«Сухарь». Игорь Акинфеев в действии Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сухой лист

Гол с углового

Раньше «сухим листом» называли любой кручёный удар – по аналогии с закруткой листа. Однако во времена игровой карьеры Валерия Лобановского это понятие стало обозначать фирменный приём полузащитника – прямой удар с углового. Приём назвали «сухим листом» за тонкость и закрученность.

Удар пыром

Удар носком

Этимология слова «пыр» точно не определена, потому сказать точно, когда и почему начали употреблять выражение «удар с пыра», очень сложно. Распространена версия, что пошло это с часто используемого в ещё дореволюционные времена выражения «тыр-пыр», делать что-то быстро, но безуспешно. Аналогия неочевидна, но она есть – удар пыром в профессиональном футболе применяется редко, чаще всего – когда нет времени подстроиться под нормальный удар. К тому же, мячи после «пырца» достигают цели редко, предсказать полёт мяча практически невозможно.

Финт

Ложное движение

Обозначение яркого красивого приёма идёт от итальянского слова finta – притворство, обман, выдумка. Что сказать, идеальное название.

Хет-трик

Три мяча одного футболиста за игру

С цифрой 3 название не связано никак. Здесь и правда любопытная история. В 1858 году в Англии намного более популярен был крикет. Известный игрок Хитфилд Стивенсон однажды прошёл три калитки подряд. Зрители настолько впечатлились этим приёмом, что собрали деньги и купили Стивенсону новую шляпу. С тех пор название «хет-трик», в переводе «трюк со шляпой», закрепилось в обиходе.

Шведка

Удар внешней стороной стопы

Появление термина «шведка» на территории СССР связывают с чемпионатом мира 1958 года в Швеции. Тогда этот приём первым начал использовать бразилец Диди, который в итоге вместе с Пеле привёл «селесао» к победе на мундиале.

Щёчка

Удар внутренней стороной стопы

Здесь аналогия простая – внутренняя сторона стопы по аналогии с щекой дала название самому распространённому удару в футболе. Более мягкий удар, как щека, тоже находится сбоку… Ну, вы поняли.