«Барселона» осуществила мечту Коутиньо. Главное — в обзоре дня

«Барселона» объявила о переходе Коутиньо из «Ливерпуля»

«Барселона» официально объявила о договорённости с «Ливерпулем» по трансферу полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.



25-летний футболист подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет. Сумма отступных составит € 400 млн.

Ранее различные СМИ сообщали, что сумма трансфера составит € 120 млн плюс € 40 млн в качестве бонусов.



Коутиньо перешёл в «Ливерпуль» в 2013 году из «Интера». В составе английской команды бразилец провёл 201 матч, забил 54 гола и отдал 46 голевых передач.

В «Боке Хуниорс» официально подтвердили возвращение Тевеса

В «Боке Хуниорс» подтвердили, что нападающий Карлос Тевес расторг контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа» и вернулся в аргентинский клуб. 33-летний футболист прибыл в Лос-Кардалес, где проводит тренировки «Бока Хуниорс», и уже присоединился к занятиям с командой, сообщается на странице аргентинского клуба в «Твиттере».



Договор между Тевесом и «Шанхай Шэньхуа» был рассчитан ещё на один год, и опытный аргентинец являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. За «Боку Хуниорс» Карлос выступал с 2001 по 2005 год.

Джаккерини, которым интересуется «Спартак», покинет «Наполи» этой зимой

Полузащитник «Наполи» Эмануэле Джаккерини покинет клуб этой зимой. Об этом сообщил агент игрока Фульвио Валькареджи.



«В январе он на 99 процентов покинет «Наполи». Мы больше не можем оставаться там. Клуб тоже это понимает. 29 августа «Фиорентина» сделала предложение, но «Наполи» сказал, что он не продаётся. Я был в ярости. Я полагаю, он больше не может считаться не продающимся.



У моего клиента остался один год до истечения срока действия контракта, поэтому речь идёт как об аренде, так и трансфере. Нет никаких ограничений», — сказал агент в интервью TMW Radio.



Ранее сообщалось, что 32-летний итальянский футболист входит в сферу интересов московского «Спартака».

Защитник «Эвертона» обвинил Фирмино в расизме

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может быть наказан за проявления расизма в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (2:1), сообщает Mirror.



Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт утверждает, что бразилец оскорбил его во время поединка. В конце первого тайма Фирмино после единоборства с Холгейтом влетел в рекламный щит, а затем накричал на темнокожего англичанина. Главный судья встречи Роберт Мэдли подтвердил, что Мэйсон сразу сообщил ему о недопустимых словах в свой адрес. Арбитр не стал наказывать бразильца, но указал этот эпизод в рапорте.



Телевизионщики попробовали прочитать по губам, что говорил в тот момент игрок «Ливерпуля». Они полагают, что Фирмино действительно использовал грубые слова, но в них не было признаков расизма.

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс попросил футбольные власти Англии расследовать данный инцидент. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча подчеркнул, что узнал об обвинениях Холгейта только от журналистов.

Карпин определился со своим тренерским штабом в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который возглавил команду в декабре, определился со штабом. Старший тренер молодёжного состава дончан Александр Маслов перейдёт на должность старшего тренера основной команды, сообщается на официальном сайте «Ростова».



Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.



После 20 туров «Ростов», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице российской Премьер-Лиги 10-е место.