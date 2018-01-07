Как футболисты встречали Рождество-2018

Смолова зовут в «Бешикташ», а Габулов уже тренируется в «Брюгге» — мониторим соцсети футбольных людей.

В том, что Артём Ребров семейный человек, читатели «Чемпионата» могли убедиться несколько месяцев назад после того, как наши корреспонденты побывали в гостях у его семьи. Сейчас чета Ребровых отдыхает в Дубае, откуда и передаёт поздравления.

Юрий Сёмин совсем недавно завёл аккаунт в «Инстаграме» и весьма активно осваивает соцсети. Само собой, праздник тренер «Локомотива» провёл с близкими, чего и всем пожелал.

А вот Смолов передаёт привет с горнолыжного курорта, сопроводив пост загадочным хештегом. Под ним огромное количество комментариев, призывающих его перейти в «Бешикташ».

Похожая фотография от Кокорина. Только уже из куда более тёплых краёв.

Вячеслав Малафеев с женой встречали Рождество в кругу друзей.

А вот Владимир Габулов уже активно тренируется в «Брюгге». Судя по всему, Рождество голкипер встретил уже в городе-сказке.