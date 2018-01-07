Жизнь дана для добрых дел. 10 самых трогательных поступков года

1. Тотти попрощался с «Ромой», в которой провёл 28 лет

В 2017 году карьеру завершили Кака, Лам, Лэмпард, Хави, Хаби Алонсо и Пирло. Каждый из них заслуживает памятника. Но даже на их фоне выделяется уход Тотти. Вопреки всем мировым тенденциям, игрок остался верен одному клубу — который его воспитал. Уникальный случай в наше время. На прощание с легендой пришёл полный стадион. Слёзы лились и на поле, и на трибунах.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Serie A News.

2. Криштиану Роналду приехал в Россию и осчастливил инвалида Полину

Кубок конфедераций 2017 года нужен был не только для того, чтобы протестировать арены. Криштиану Роналду вышел на поле с российской болельщицей-инвалидом Полиной. Несколько секунд сделали ребёнка счастливым. Посмотрите на эти искренние эмоции.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» khaeredinova.

3. Игроки «Атлетика» побрились налысо в поддержку больного раком партнёра

У 22-летнего защитника «Атлетика» Йерая Альвареса в 2017 году повторно диагностировали рак. Футболисту предстоял курс химиотерапии. В поддержку Альвареса выступило множество футболистов и болельщиков. А все партнёры по «Атлетику» в знак солидарности побрились налысо и устроили ему вот такой сюрприз.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Атлетико».

4. Врач сборной России рассказал, как наш футбол становится благородным

«Локомотив» открыл на «РЖД Арене» пункт по сдаче крови. В результате 50 человек поделились 20 литрами крови. «Каждый из клубов РФПЛ может спокойно такие акции устраивать… 800 литров крови в год – это был бы очень весомый вклад российского футбола в спасение жизней», – прокомментировал случившееся врач сборной России Эдуард Безуглов.

5. Игроки «Коло-Коло» вышли на поле с собаками-поводырями

Чилийский «Коло-Коло» обратил внимание на проблему брошенных домашних животных. Клуб вышел на поле в сопровождении собак-поводырей в матче чемпионата. Таким образом, команда помогла собакам найти новых хозяев.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ElDesmarque TV.



6. Ари и Фарфан вытащили из дымящейся машины беременную женщину

Нападающие «Локомотива» Ари и Фарфан совершили мужественный поступок. Возвращаясь с матча в Туле, они увидели аварию и бросились вытаскивать людей из дымящихся машин. Одна из женщин была беременна. Пока футболисты доставали пострадавших, остальные свидетели инцидента просто наблюдали со стороны.

Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины Ари рассказал, как стал свидетелем ДТП на трассе М-2 «Крым» и вместе с Фарфаном помогал пострадавшим выбраться из машины.

7. Защитник заработал пенальти и настоял на его отмене

Бывали случаи, когда футболист просил не зачитывать его гол. Часто это происходило, когда его команда вела в несколько мячей. Фэйр-плей в матче «Дармштадт» – «Бохум» стоит в особом ряду. Защитник Феликс Бастианс заработал пенальти и, решив, что этого не заслужил, попросил его отменить, хотя его «Бохум» проигрывал 0:1! Несмотря на это, его клуб в конце матча вырвал-таки победу.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Bundesliga.



8. В чемпионате Испании футболист отыграл матч с температурой 40

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера сыграл в чемпионате с «Атлетиком» при температуре тела 40 градусов. «Я был практически мёртв. В постели меня охватывала дрожь. Доктор дал мне всё, что он мог, чтобы я поправился», – сказал после матча хавбек.

9. Мальчик нашёл деньги на стадионе и передал их автору гола в ворота «МЮ»

В матче 9-го тура АПЛ «Хаддерсфилд» дома победил «МЮ». После игры мальчик по имени Адам нашёл на стадионе 5 фунтов. Юный поклонник «Хаддерсфилда» отправил эти деньги в клуб с просьбой передать их автору одного из двух мячей в ворота «Манчестер Юнайтед». «Он очень хорошо играл и отметился голом», – объяснил Адам в письме.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Sean Jarvis.

10. Вратарь, выживший после крушения самолёта, забил в футбольном матче

В ноябре 2016 года разбился самолёт с игроками «Шапекоэнсе» из чемпионата Бразилии. Из 23 футболистов выжили лишь трое. Один из них – вратарь Жаксон Фолман. После катастрофы он лишился правой ноги, но это не отвернуло его от футбола. Ему поставили протез, и вот в товарищеском матче в декабре 2017 года с его помощью он смог поразить ворота соперника. Голевую передачу ему отдал Алан Рушел – другой футболист «Шапекоэнсе», выживший после падения самолёта.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» BrazilStat.