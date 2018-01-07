Кто завершил карьеру в 2017. Часть третья

Кто завершил карьеру в 2017 году. Часть первая От рыжей бороды до пушки страшной. Мы будем по ним скучать.

Томаш Росицки, 37 лет

Начало карьеры: 1998 год

Чех по прозвищу Маленький Моцарт умел влюблять в себя отдельными проблесками гениальности. Но, к сожалению, своему прозвищу Томаш соответствовал в полной мере. Как и Моцарт Росицки имел проблемы со здоровьем и получал повреждения. Как сказал одноклубник чешского футболиста по «Арсеналу» — Эмануэль Адебайор: «Стоило поздороваться с Росицки, он тут же травмировался и выбывал на два месяца». Именно перманентные травмы не позволили Росицки раскрыться в полной мере. Но при этом полузащитник всё равно является одним из лучших футболистов в истории Чехии. Он оставался последним футболистом из играющих, кто снимался в бессмертной рекламе от Nike – «Клетка». Когда Росицки был здоров, он был способен выдать матч-концерт. За это болельщики его ценят и любят до сих пор.

Кто завершил карьеру в 2017 году. Часть вторая От римского императора до русского бомбардира.

Ивица Олич, 38 лет

Начало карьеры: 1996 год

Олич – один из тех футболистов, которого любили болельщики во всех клубах, где он играл. Конечно, российские болельщики помнят его по четырём годам игры за ЦСКА. В армейском клубе хорват трижды выиграл чемпионат России, два Кубка России и Кубок УЕФА. Также Олич является одним из главных героев хорватского чуда на «Уэмбли». После России у нападающего был немецкий вояж, самым знаковым клубом которого стала «Бавария». Свой лучший матч за мюнхенский клуб Олич выдал в полуфинале Лиги чемпионов против «Лиона», где забил все три мяча своей команды. Но Лигу чемпионов ему выиграть так и не удалось. После завершения карьеры Ивица вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии и приедет с ней в Россию. В страну, где его ценили и любили и которую он сам тоже очень любит.

Олич: сам себе говорил, что пора закончить Сегодня Ивице Оличу исполнилось 37 лет. Он до сих пор играет в футбол и вспоминает трогательные моменты из «армейского» прошлого.

Анатолий Тимощук, 38 лет

Начало карьеры: 1995 год

Капитан и ключевой игрок «Зенита» Дика Адвоката. Человек, на котором держалась центральная ось. Кто знает, не рискни тогда Сергей Фурсенко и не отдай он за украинца рекордные для того времени 20 млн евро, выиграл бы питерский клуб Кубок УЕФА? Но футбол не терпит сослагательных наклонений. Главное, что Тимощук моментально начал оправдывать цену своего трансфера. Ведь в «Зените» он провёл всего два года, но кажется, что почти всю карьеру. Настолько он полюбился болельщикам. Повышение не заставило себя ждать, «Бавария» очень хотела заполучить Анатолия, и ей это удалось. В мюнхенском клубе полузащитник выиграл всё, что можно, включая Лигу чемпионов. После завершения блестящей карьеры Тимощук вернулся в «Зенит» на должность ассистента тренера.

Анатолий Тимощук, ФК «Зенит» (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мартин Демикелис, 37 лет

Начало карьеры: 1998 год

Аргентинский центральный защитник начинал карьеру в «Ривер Плейте». Там он работал с Мануэлом Пеллегрини. И эта любовь между тренером и игроком продолжалась на протяжении всей карьеры Демикелиса. Главные годы карьеры Мартин провёл в «Баварии», где провёл семь лет и выиграл четыре титула чемпиона Германии. Но при этом он не являлся оплотом надёжности. К примеру, в финале Лиги чемпионов против «Интера» Диего Милито знатно «отвозил» Мартина. После мюнхенского клуба Пеллегрини пригласил его в «Малагу». Именно ошибка Демикелиса позволила дортмундской «Боруссии» сравнять счёт в сумасшедшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов. После «Малаги» аргентинец поиграл три года в «Манчестер Сити». Как думаете по приглашению кого? Мануэля Пеллегрини. В целом Мартин Демикелис запомнится всем своими ошибками, нежели надёжной игрой в обороне.

Кака Фото: Reuters

Кака, 35 лет

Начало карьеры: 2001 год

Кака является последним обладателем «Золотого мяча» среди людей. То есть до эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Хотя кто-то может сказать, что бразилец и был первым инопланетянином. Такое утверждение будет недалеко от истины. То, что творил Кака в «Милане», запомнится навсегда. В звёздном «Милане» он был главной скрипкой и в итоге очень сильно помог итальянскому клубу выиграть Лигу чемпионов. У полузащитника потрясающая карьера. Помимо Лиги чемпионов он выиграл чемпионат мира, национальные чемпионаты Испании и Италии. Но главное в Кака не его достижения, а его игра сердцем. Он был до последнего предан футболу. И даже последние несколько лет в Америке он выходил на поле, несмотря на боли, преследующие его вследствие старых травм. Кака своей игрой показывал, что футбол это в первую очередь удовольствие и наслаждение, а уже потом титулы, деньги и слава.

После него «Золотой мяч» получали только Роналду и Месси Кака официально объявил, что повесил бутсы на гвоздь. Каким мы его запомним.

Дирк Кюйт, 37 лет

Начало карьеры: 1998

Футболист с самым большим вариантом произношения и написания фамилии. Дирк Кюйт начинал свою карьеру в голландском «Утрехте», а в 2006-м транзитом через «Фейеноорд», в котором быстро стал любимцем болельщиков и капитаном, перебрался в «Ливерпуль». Шесть лет Дирка на «Энфилде» были насыщенными и достойными по качеству игры. Но главный спортивный подвиг голландца пришёлся на конец карьеры. В 2015 году он возвращается в «Фейеноорд», получает капитанскую повязку и становится лидером команды. Итогом воссоединения становится победа в Эредивизии. «Фейеноорд» завоевал золотые медали впервые за 18 лет, сам же Кюйт в решающем матче сезона оформил хет-трик, что и принесло клубу долгожданную победу. Через три дня Дирк Кюйт объявил о завершении игровой карьеры. Ушёл на пике.

«Только и слышал: Утрехт – его потолок». Дирк Кюйт «жжёт» в 35 Главное правило жизни Дирка Кюйта – пахать до седьмого пота. Оно работает даже в 35 лет, когда он лидирует в гонке бомбардиров Эредивизии.

Фрэнк Лэмпард, 39 лет

Начало карьеры: 1995 год

Сердце «Челси», диспетчер «Челси». Когда слышат эти слова, всем становится понятно, о ком идёт речь. Фрэнк Лэмпард – один из главных полузащитников в истории английского футбола и всего мира. Лучший игрок первого десятилетия XXI века по версии АПЛ. Первый бомбардир «Челси» за всю историю – 211 голов. Мы все запомним его радиоуправляемые передачи, великолепные дальние удары. Запомним тот сезон, когда бессменный лидер лондонского клуба вёл команду к первому в истории «Челси» титулу Лиги чемпионов. А один из самых драматичных моментов в истории АПЛ случился тогда, когда Фрэнк забил в ворота «Челси» в своём первом же матче за «Манчестер Сити». И, конечно же, он не праздновал. Драмы случались у англичанина и в жизни. Перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов сезона-2007/08 против «Ливерпуля» у Лэмпарда умерла мать. Но он не только сыграл в матче, но и забил гол на 98-й минуте, который посвятил матери. По итогу того матча «Челси» вышел в финал. 2 февраля 2017 года самый интеллектуальный футболист в истории (IQ Лэмпарда превышает 150 баллов) объявил о завершении игровой карьеры.