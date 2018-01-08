Юбилейный матч Месси принёс ему новый рекорд

«Сантос» отказал «Спартаку», Месси сыграл 400-й матч в Примере и повторил рекорд Мюллера, а фанат сжёг футболку Коутиньо — в обзоре дня.

«Сантос» не отпустит Вериссимо в «Спартак» за € 6 млн

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес провёл встречу с комитетом по управлению клубом, обсудив с коллегиальным органом возможность трансфера защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак», сообщает Globo.

Правление клуба пришло к выводу, что условия, которые предлагают красно-белые, неприемлемы, и на сделку было наложено вето. Московский клуб был готов отдать за Вериссимо € 6 млн с обязательством выплатить «Сантосу» 10 % от суммы с последующей продажи игрока.

В «Сантосе» приняли решение требовать за Лукаса € 8 млн либо € 7 млн и 10 % от суммы с последующей продажи. «Спартак» стремится как можно скорее совершить трансфер, но об отказе от последнего предложения бразильцы сообщат ему только в понедельник, 8 января. 6 января защитник тренировался наравне с партнёрами по нынешней команде.

«Сантос» хочет 20 % от будущей продажи Вериссимо из «Спартака» в другой клуб

Месси, забив свой 365-й гол в Примере, повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счёт на 12-й минуте домашнего матча 18-го тура испанской Примеры с «Леванте».



Для Месси, который провёл 400-й матч в Примере, этот гол стал 365-м в испанском чемпионате. 30-летний аргентинец повторил рекорд нападающего «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов в отдельно взятом национальном первенстве «Большой пятёрки». Мюллер забил за мюнхенский клуб 365 голов (427 матчей) в немецком чемпионате.

Месси, забив в «эль класико», побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера

«Брайтон» может предложить «Спартаку» около £ 20 млн за Зе Луиша

«Брайтон энд Хоув Альбион» планирует сделать «Спартаку» новое предложение о трансфере нападающего красно-белых Зе Луиша. Английский клуб может предложить около £ 20 млн (примерно € 22,5 млн), утверждает Mirror.

В текущем сезоне АПЛ «чайки» забили только 17 голов в 22 матчах, и им необходим новый нападающий. Главный тренер Крис Хьютон считает, что Зе Луиш способен помочь команде сохранить прописку в элите.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в Премьер-Лиге 10 матчей, забил два мяча и сделал четыре передачи.

«Ноттингем Форест» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» принимал на своём поле «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Эрик Лихай, а ещё по голу на свой счёт записали Бен Бреретон и Киран Довелл, которые реализовали пенальти. За «Арсенал» голы забили Пер Мертезакер и Дэнни Уэлбек. На 89-й минуте хозяева остались вдесятером после того, как красную карточку получил защитник Джо Уорролл.

Таким образом, клуб английской Премьер-лиги своё участие в Кубке Англии завершил, а «Ноттингем Форест», который выступает в Чемпионшипе, вышел в 1/16 финала.

С другими результатами 1/32 финала Кубка Англии можно ознакомиться на «Чемпионате».

Фанат «Ливерпуля» сжёг футболку Коутиньо после перехода бразильца в «Барселону»

Фанат «Ливерпуля» из Ирака эмоционально отреагировал на переход полузащитника Филиппе Коутиньо из стана красных в «Барселону», о котором было официально объявлено 6 января.

Болельщик снял видео, на котором сжёг футболку бразильского футболиста. Видео можно посмотреть в «Твиттере».

По данным английских СМИ, сумма трансфера Коутиньо составила € 160 млн. Ранее «Ливерпуль» объявил, что все болельщики, которые приобрели футболки Коутиньо образца текущего сезона в официальных магазинах клуба, получат в подарок ваучеры на £ 50 (€ 56).