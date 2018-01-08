Куда пойти Смолову: 5 вариантов для нападающего

Этой зимой Сергею Галицкому будет невероятно сложно удержать Фёдора Смолова в «Краснодаре». Сразу по окончании первой части сезона на клуб обрушились слухи и реальные предложения, наличие которых не скрывает ни сам нападающий, ни тренерский штаб команды. В итоге к концу январских праздников Смолов может выбирать из целых пяти вариантов продолжения карьеры.

Путь разочаровывающий: «Зенит»

Петербургский суперклуб хотел заполучить Смолова ещё перед началом сезона. О том, почему этот трансфер не состоялся, мы писали здесь. Теперь «Зенит» возобновил переговоры с краснодарцами, которые хотят получить за своего лучшего игрока минимум € 10 млн плюс € 2 млн в виде бонусов, в случае если покупатель попадёт в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, а также Юрия Жиркова. Кстати, не спадает интерес «Краснодара» и к другому зенитовцу Олегу Шатову.

Задание на зиму. Кого нужно купить «Краснодару» Загадаем краснодарскому Деду Морозу подарить команде Олега Шатова.

Похоже, этот вариант устроит оба российских клуба. Ключевое слово — «российских». «Готов ехать в Европу, надо выходить из зоны комфорта», — громко заявлял Фёдор в недавнем интервью. Вряд ли болельщики поймут нападающего, который променяет западные перспективы на большую зарплата. Признайтесь, вы тоже разочаруетесь.

Путь фантастический: «Реал» Мадрид

Самая популярная газета Испании Marca, кажется, очень любит русский футбол. Пару месяцев назад она писала об интересе «Барселоны» к Александру Головину, а в конце ноября один из инсайдеров заявил, что Смолов входит в шорт-лист «Реала» вместе с Мауро Икарди из «Интера» и Алексисом Санчесом из «Арсенала». Позже агентство ProSports Management, представляющие интересы российского нападающего, выложило в свой инстаграм фото главы компании Германа Ткаченко вместе с гендиром «Королевского клуба».

При всём уважении к Смолову, в такой трансфер пока верится с трудом. Все слухи в СМИ больше похожи на качественную пиар-кампанию футболиста, нежели на реальный интерес «Реала». При этом сам Фёдор заявил: «Согласился бы играть за «Реал» бесплатно, даже сам бы доплатил».

Путь правильный: «Вест Хэм Юнайтед»

«Лондонцы прислали в „Краснодар“ предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, её увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но у меня ещё продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении „Вест Хэма“. Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А „Вест Хэм“ идёт внизу таблицы. Я смотрел их игру против „Сити“. Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль», — так Смолов подтвердил информацию о переезде в Англию в интервью СЭ.



Инсайдер Нобель Арустамян даже назвал конкретную сумму, предлагаемую «Вест Хэмом» — £ 11 млн (позже агентство ProSports Management эту информацию опровергло). Ещё в декабре главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов был уверен, что Смолов согласится на этот трансфер. Судя по всему, Галицкого предложение лондонцев устраивает, так что решающее слово осталось за самим игроком. Сомнения Фёдора понятны, но очевидно одно — это лучший трансфер, который случится с российским футболистом со времён Андрея Аршавина. Перед домашним чемпионатом мира сборной России как раз не хватает хотя бы одного футболиста из топовой лиги.

Седьмым будешь? Потенциальные конкуренты Смолова в «Вест Хэме» У «молотобойцев» целых шесть нападающих, но к каждому из них у Дэвида Мойеса есть претензии.

Путь странный: «Бешикташ»

Совсем недавно турецкий клуб продал своего лучшего нападающего Дженка Тосуна в «Эвертон», а теперь ищет ему замену. Неудивительно, что выбор пал именно на Фёдора Смолова. «Слышал об интересе «Бешикташа», но не всё зависит от меня», — процитировало российского нападающего турецкое издание Goalbien. Оказалось, что на самом деле ничего подобного Фёдор не говорил, о чём и написал в своём «твиттере».

Да и в принципе трансфер в Турцию будет нелогичным для развития карьеры Смолова. «Бешикташ» неплохо выглядит в Лиге чемпионов, но в Суперлиге идёт лишь четвёртым и, скорее всего, не сможет попасть в главный турнир Европы в следующем сезоне. Чемпионат Турции вряд ли можно назвать более сильным, чем родная РФПЛ, так что пятый путь Фёдора выглядит даже более перспективным, чем турецкий.

Путь обычный: «Краснодар»

На зимние каникулы РФПЛ ушло в невероятной плотности. «Краснодар», отставая на очко от «Спартака» и «Зенита» и опережая ЦСКА, совсем не потерял шансов на чемпионство. Мотивация у Смолова ещё остаётся: в третий раз стать лучшим бомбардиром лиги, в первые в истории вывести «Краснодар» в Лигу чемпионов, а уехать из России уже после чемпионата мира. Галицкий и Шалимов точно не будут против, если Смолов так и не согласится на переезд в «Вест Хэм», «Бешикташ» или «Зенит».