От Коутиньо до Подберёзкина. Трансферы первой недели 2018 года

Рассказываем о самых важных трансферах первой недели 2018 года, которые вы могли пропустить, увлекшись остатками оливье.
Филиппе Коутиньо
Вы ещё помните, как футбольный мир сходил с ума по трансферу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который обошёлся парижскому клубу в € 222 млн? Сага о переходе Коутиньо, которая тянулась ещё с лета, завершилась так же удачно.
Бразильский полузащитник покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Барселоной» на пять с половиной лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 160 млн, что сделало переход Коутиньо рекордным в английской Премьер-лиге и вторым во всей истории мирового футбола.
Марко Пьяца
В марте Пьяца порвал крестообразные связки, и врачи предупредили его, что вероятность вернуться на прежний уровень крайне мала. До травмы хорват принял участие всего в четырёх матчах за «Ювентус», поэтому после восстановления остро встал вопрос об игровой практике.
По данным СМИ, помимо «Шальке» в аренде Пьяцы были заинтересованы «Вольфсбург» и «Монако». Часто среди претендентов на футболиста называли и «Зенит», однако его агент исключил такую вероятность. Арендное соглашение между «Ювентусом» и «Шальке» рассчитано до 30 июня 2018 года, а сумма, в которую хорват обошёлся немецкому клубу, составляет € 800 тысяч.
Росс Баркли
«Хочу выигрывать трофеи, все трофеи, бороться за высочайшие награды, как это каждый год делает клуб. Я хочу стать победителем», – сказал Баркли в своём первом интервью после перехода из «Эвертона» в «Челси». О завершении сделки могло было быть объявлено ещё в конце августа, но в последний момент Баркли тогда отказался от перехода.
Трансфер обошёлся «Челси» в £ 15 млн, тогда как летом фигурировала сумма в £ 35 млн. Такая разница в цене тут же привлекла внимание мэра Ливерпуля. «Переход Баркли из «Эвертона» в «Челси» за £ 15 млн после того, как он не сыграл ни минуты в этом сезоне, а его агент сорвал сделку на £ 35 млн, – плевок в лицо болельщикам «Эвертона», которые всегда его поддерживали. Я обращусь к руководству Премьер-лиги и в Футбольную ассоциацию Англии, чтобы начать расследование», – заявил мэр в своём «твиттере».
Найджел де Йонг
За последние два года де Йонг успел поиграть в США за «Лос-Анджелес Гэлакси» и уехать выступать за «Галатасарай». Не проведя ни одного матча в составе турецкой команды в этом сезоне, голландский полузащитник досрочно расторг контракт по обоюдному соглашению сторон.
Информация о возможном уходе де Йонга появлялась в СМИ время от времени, однако мало кто мог предположить, что 33-летний футболист окажется в Бундеслиге. «Майнц», идущий сейчас в шаге от зоны вылета, предложил де Йонгу контракт до конца сезона.
Маркус Вендел
Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Вендел принял решение продолжить карьеру в «Спортинге». Своей игрой он сумел привлечь внимание «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но даже это не вызвало такой ажиотаж вокруг его фигуры, как интерес со стороны московского ЦСКА.
«Что касается Вендела, когда среди прочих вариантов появляются такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», то конкурировать достаточно сложно. Так что не всё получается, как хотелось бы», – прокомментировал ситуацию с Венделом генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
РФПЛ
Вячеслав Подберёзкин
«Рубин» первым из клубов РФПЛ вышел из отпуска и в первый же день медицинского осмотра объявил об аренде полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберёзкина. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
В этом сезоне футболист принимал участие в 10 матчах чемпионата России и провёл на поле всего 636 минут. В заявку на Лигу Европы он вообще включён не был. Так что не удивительно, что Подберёзкин этой зимой решил сменить команду в поисках игровой практики. Полузащитник и сам признался, что долго над предложением «Рубина» не думал.
Бьорн Сигурдарсон
Нападающий «Мольде» Сигурдарсон мог оказаться в России ещё летом, но тогда исландский клуб отклонил предложение «Ростова». С приходом нового главного тренера Валерия Карпина интерес к футболисту возобновился. В итоге Сигурдарсон подписал с «Ростовом» контракт на 3,5 года с возможностью продления ещё на год.