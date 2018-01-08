От Коутиньо до Подберёзкина. Трансферы первой недели 2018 года

Рассказываем о самых важных трансферах первой недели 2018 года, которые вы могли пропустить, увлекшись остатками оливье.

От ван Дейка до Габулова. Трансферы первых двух дней 2018 года Защитник за 85 млн евро, самый невезучий игрок сезона и другие трансферы, которые вас взбодрят.

Вы ещё помните, как футбольный мир сходил с ума по трансферу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который обошёлся парижскому клубу в € 222 млн? Сага о переходе Коутиньо, которая тянулась ещё с лета, завершилась так же удачно.

Бразильский полузащитник покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Барселоной» на пять с половиной лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 160 млн, что сделало переход Коутиньо рекордным в английской Премьер-лиге и вторым во всей истории мирового футбола.

Марко Пьяца

В марте Пьяца порвал крестообразные связки, и врачи предупредили его, что вероятность вернуться на прежний уровень крайне мала. До травмы хорват принял участие всего в четырёх матчах за «Ювентус», поэтому после восстановления остро встал вопрос об игровой практике.

По данным СМИ, помимо «Шальке» в аренде Пьяцы были заинтересованы «Вольфсбург» и «Монако». Часто среди претендентов на футболиста называли и «Зенит», однако его агент исключил такую вероятность. Арендное соглашение между «Ювентусом» и «Шальке» рассчитано до 30 июня 2018 года, а сумма, в которую хорват обошёлся немецкому клубу, составляет € 800 тысяч.

Росс Баркли

«Хочу выигрывать трофеи, все трофеи, бороться за высочайшие награды, как это каждый год делает клуб. Я хочу стать победителем», – сказал Баркли в своём первом интервью после перехода из «Эвертона» в «Челси». О завершении сделки могло было быть объявлено ещё в конце августа, но в последний момент Баркли тогда отказался от перехода.

Трансфер обошёлся «Челси» в £ 15 млн, тогда как летом фигурировала сумма в £ 35 млн. Такая разница в цене тут же привлекла внимание мэра Ливерпуля. «Переход Баркли из «Эвертона» в «Челси» за £ 15 млн после того, как он не сыграл ни минуты в этом сезоне, а его агент сорвал сделку на £ 35 млн, – плевок в лицо болельщикам «Эвертона», которые всегда его поддерживали. Я обращусь к руководству Премьер-лиги и в Футбольную ассоциацию Англии, чтобы начать расследование», – заявил мэр в своём «твиттере».

За последние два года де Йонг успел поиграть в США за «Лос-Анджелес Гэлакси» и уехать выступать за «Галатасарай». Не проведя ни одного матча в составе турецкой команды в этом сезоне, голландский полузащитник досрочно расторг контракт по обоюдному соглашению сторон.

Информация о возможном уходе де Йонга появлялась в СМИ время от времени, однако мало кто мог предположить, что 33-летний футболист окажется в Бундеслиге. «Майнц», идущий сейчас в шаге от зоны вылета, предложил де Йонгу контракт до конца сезона.

Маркус Вендел

Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Вендел принял решение продолжить карьеру в «Спортинге». Своей игрой он сумел привлечь внимание «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но даже это не вызвало такой ажиотаж вокруг его фигуры, как интерес со стороны московского ЦСКА.

«Что касается Вендела, когда среди прочих вариантов появляются такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», то конкурировать достаточно сложно. Так что не всё получается, как хотелось бы», – прокомментировал ситуацию с Венделом генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

РФПЛ

Вячеслав Подберёзкин

«Рубин» первым из клубов РФПЛ вышел из отпуска и в первый же день медицинского осмотра объявил об аренде полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберёзкина. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.



В этом сезоне футболист принимал участие в 10 матчах чемпионата России и провёл на поле всего 636 минут. В заявку на Лигу Европы он вообще включён не был. Так что не удивительно, что Подберёзкин этой зимой решил сменить команду в поисках игровой практики. Полузащитник и сам признался, что долго над предложением «Рубина» не думал.

Бьорн Сигурдарсон

Нападающий «Мольде» Сигурдарсон мог оказаться в России ещё летом, но тогда исландский клуб отклонил предложение «Ростова». С приходом нового главного тренера Валерия Карпина интерес к футболисту возобновился. В итоге Сигурдарсон подписал с «Ростовом» контракт на 3,5 года с возможностью продления ещё на год.