Разочарования-2017. От коллапса «Лилля» до забега Акинфеева

Футболист: Ренату Саншеш. Золотой мальчик-2016 провалил первый серьёзный год, когда ему надо было доказывать, что выданные в «Бенфике» и на чемпионате Европы авансы не были случайными. Несмотря на то что «Бавария» формально приобрела португальца ещё до Евро, Саншеш стал ещё одним живым доказательством того, что ни в коем случае нельзя вестись на ажиотаж одного мини-турнира вокруг игрока. Забавно, что с последними двумя выстрелившими на крупных турнирах футболистами — Хамесом Родригесом и Саншешем — первым делом пришлось работать Карло Анчелотти.

Хамес так до сих пор и не сумел закрепиться в числе суперзвёзд мирового футбола, а уровень задач Ренату пока гораздо скромнее — он пытается найти место в стартовом составе. Теперь уже не в «Баварии», а в «Суонси», и это по-прежнему даётся португальцу с трудом. Он по-прежнему не может избавиться от португальского синдрома лишних касаний и чаще остаётся вне игры: за календарный год Саншеш провёл всего пять официальных клубных матчей с первой минуты до последней.

Проба золота. Почему не играет лучший молодой футболист Европы Ренату Саншеш стал в 2016-м золотым и для сборной, и для Европы, и для купившей его «Баварии», но в Мюнхене сел на скамейку.

Тренер: Рональд Куман. Как это достаточно часто бывает в английской Премьер-лиге, когда речь идёт о трёхзначных цифрах в миллионах евро на трансферы, от тренера сразу ожидают как минимум попадания в Лигу чемпионов. И этот уровень давления уничтожает их. Рональд Куман закончил с «Эвертоном» не самый плохой прошлый сезон, попал в Лигу Европы, лишился главной звезды команды, на деньги от продажи которой менеджеры «ирисок» скупили половину Европы, и… провалился с грохотом.

Отчасти виноваты менеджеры, набравшие молодняка и футболистов, которые дублируют друг друга по позициям, отчасти Куман упёрся в мечту о замене Ромелу Лукаку но сегодня никто в этом не разбирается. Нет результата (а его реально не было: команда мучилась даже с кипрским грандом дома) — тренер будет уволен. А уж к моменту увольнения наберётся и куча претензий к нему: в случае с Куманом договорились до того, что тренер якобы не отождествлял себя с клубом, потому что никогда не говорил «мы». Какой кошмарный грех, кто вообще взял на работу этого человека?!

«Эвертон» спустил 150 миллионов евро в унитаз. И попал в зону вылета Урок вредных советов на тему работы на трансферном рынке.

Клуб: «Лилль». (Это на случай, если вы думаете, что такие истории возможны только в чемпионате России.) В январе прошлого года владельцем «Лилля» стал испано-люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, который решил, что изменит мир по щелчку пальцев. Уже зимой некогда мощный французский клуб нацелился на всё ещё молодых, но постепенно становящихся неликвидом футболистов, взял нескольких и объявил, что с лета главным тренером будет Марсело Бьельса. Сомнительный выбор для новой команды при всей моей бесконечной любви к этому аргентинскому бесу: новичков нужно бы для начала привести к одному знаменателю, а Бьельса моментально дал всем парням одинаково и безбожно выматывающую программу тренировок. Итог был немного предсказуем: «Лилль» отправился изучать глубины дна Лиги 1, Бьельса сбежал в поисках новой цели для своей террористической атаки, а Лопес, попытавшийся избежать неустойки для тренера, подарил клубу трансферный бан на январь. Эта история могла бы случиться где-нибудь в Кирове, только без Бьельсы.

Марсело Бьельса снова сошёл с ума Сделать все замены к перерыву, остаться с полевым в воротах и поменять его на другого полевого – так может только один тренер в мире.

Турнир: Бундеслига. Здесь всё довольно просто: чемпионат Германии окончательно стал турниром, где два десятка молодых и не очень тренеров-невротиков выясняют, кто лучше отбирает мяч. Бундеслига помешалась на прессинге, и во внутренней борьбе это, конечно, придаёт определённой зрелищности, но как только немцы оказываются в Европе, у них возникают проблемы.

Соперники с превеликим удовольствием отдают команде из Бундеслиги мяч, и та, привыкшая его отбирать с мясом, начинает зависать — умения чётко играть на мяче у немцев из-за бесконечного прессинга стало поменьше. Можно без боязни говорить о кризисе идей в Бундеслиге, и это особенно удивительно, потому что с молодыми и потенциально незаурядными тренерами здесь полный порядок. Просто мыслят они примерно одинаково.

Самый сумасшедший матч месяца. «Шальке» отыгрался у «Боруссии» с 0:4 Если вы не смотрели трансляцию или отключились после 25-й минуты, то зря прожили выходные.

Матч: Россия — Мексика. Объективно говоря, поражение в матче с Мексикой не было неожиданным — кто сказал, что команду такого уровня мы обязаны обыгрывать? Разочарование в Казани было не от результата и не от того, что мы не сыграли в полуфинале домашнего Кубка конфедераций. Это была скорее грусть от того, что и в матче с Португалией, и в первом тайме игры с Мексикой сборная России показала, что умеет показывать качественный футбол.

Временами по ходу первых 45 минут игры с Мексикой казалось (потом это ощущение повторилось в товарищеской встрече с Испанией), что это вообще не Россия на поле, а кто-то заметно сильнее. Но закончилось всё как обычно: защитники не успевали за своими игроками, Игорь Акинфеев неудачно выбежал из ворот, а лучший игрок сборной Юрий Жирков получил красную. Спуск с небес на землю получился слишком жёстким.