Даббур обойдётся «Локо» в € 15 млн. Цена адекватна?

С Коутиньо не всё просто, «Ред Булл» оценил Даббура, «Арсенал» — Алексиса, а «Боруссия» назвала цену Обамейянга — в обзоре дня.

Коутиньо будет выступать за «Барселону» под 14-м номером

Полузащитник Филиппе Коутиньо, перешедший из «Ливерпуля» в «Барселону», в каталонской команде будет выступать под 14-м номером, сообщает Sky Sports.



В понедельник каталонский клуб презентовал Коутиньо, но не объявлял, какой номер получит бразилец в своей новой команде.



Сейчас под 14-м номером в «Барселоне» выступает защитник Хавьер Маскерано. В январе 33-летний аргентинец может уйти из «Барселоны» и продолжить карьеру в Китае.

Отметим, что под 14-м номером за «Барселону» в своё время выступал легендарный голландский футболист Йохан Круифф.



В «Ливерпуле» у Коутиньо был 10-й номер, который в каталонском клубе принадлежит нападающему Лионелю Месси.

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Даббур может обойтись «Локо» в € 15 млн

Спортивный директор «Ред Булл Зальцбург» Кристоф Фройнд прокомментировал информацию, согласно которой «Локомотив» проявляет интерес к нападающему австрийской команды Мунасу Даббуру.



«Интерес со стороны «Локомотива» есть, но конкретного предложения ещё не было. Если нам предложат 15 млн евро или больше, то нам придётся вести переговоры. Но мы не хотим продавать своих лидеров», – цитирует Фройнда Kureir.



В нынешнем сезоне израильский футболист забил 12 мячей в 18 матчах чемпионата Австрии и 5 — в 8 матчах Лиги Европы. В своё время интерес к Даббуру проявлял московский ЦСКА.

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«Манчестер Сити» готов заплатить за Алексиса £ 25 млн, «Арсенал» хочет £ 35 млн

«Арсенал» и «Манчестер Сити» провели переговоры по поводу перехода нападающего Алексиса Санчеса в манкунианский клуб. Согласно информации Goal, «канониры» оценивают 29-летнего футболиста в £ 35 млн (около € 39,4 млн). Отметим, что контракт Санчеса истекает летом этого года.

В то же время «Манчестер Сити» не хочет платить требуемую сумму и надеется снизить цену. Спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн провёл переговоры в минувшие выходные и пытается договориться о трансфере в £ 25 млн (около € 28,1 млн).

Существуют опасения, что «Арсенал» откажется идти навстречу «МС» и тогда манкунианцам придётся заплатить £ 35 млн, если они хотят видеть Санчеса в команде зимой, а не летом.

Миланов: если договоримся, хотел бы продолжать играть в ЦСКА много лет

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов рассказал о своих ожиданиях от 2018 года, отметив, что хотел бы продолжать выступать за «армейский» клуб.

«В 2018 году больше всего я хочу быть здоровым. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру, это одна из главных проблем в этом году. ЦСКА — моя команда, это для меня первый клуб за границей. В Москве чувствую себя как дома. В январе у меня состоятся переговоры, потому что есть интерес со стороны команд из других стран. Но я хочу поговорить сначала с ЦСКА и понять их позицию, а они услышали бы мои пожелания. Если договоримся, хотел бы продолжать играть в ЦСКА много лет.

Я хочу принять правильное решение. Пока не могу сказать на 100%, где продолжу играть, но ЦСКА люблю, как свой родной клуб. В клубе президент и тренеры меня очень уважают. Я не исключаю возможности продолжить карьеру в ЦСКА", — цитирует хавбека БНТ.

В текущем сезоне РФПЛ Миланов провёл на поле 299 минут, не отметившись результативными действиями.

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«Боруссия» согласилась продать Обамейянга в Китай за € 72 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг близок к переезду в Китай. В услугах габонского футболиста заинтересован «Гуанчжоу Эвергранд».

По информации Sky Sports со ссылкой на Sina Sports, стороны согласовали сумму трансфера. На продаже 28-летнего футболиста «Боруссия» заработает € 72 млн.

Летом прошлого года в услугах Обамейянга был заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но переход не состоялся. Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамейянг может перейти в «Арсенал», однако лондонцы опровергли данную информацию.

Обамейянг не исключил, что может перейти в «Атлетико»

Защитник Маурисио может вернуться в «Спартак»

Бразильский защитник Маурисио может вернуться в «Спартак». Об этом сообщило агентство ANSA. 29-летний футболист уж выступал в составе красно-белых в прошлом сезоне на правах аренды, однако руководство московской команды решило не выкупать Маурисио и не продлевать аренду.

Права на бразильца принадлежат «Лацио», но в составе римлян он провёл лишь четыре минуты в текущем сезоне чемпионата Италии.

Маурисио провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых забил один мяч. Его контракт с «Лацио» действует до лета 2019 года.