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Фото: Reuters

Пока вы праздновали. 10 главных событий каникул

Первые дни нового года дарили не только любопытные трансферные новости. Вот что ещё вы могли пропустить за праздниками.
Футбол
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Месси повторил рекорд Герда Мюллера

Матч 18-го тура Примеры «Барселона» – «Леванте» был примечателен несколькими событиями. Во-первых, впервые с сентября в основном составе каталонской команды появился залечивший травму Усман Дембеле. Француза хватило на полтора тайма. Кроме того, Лионель Месси забил свой 365-й мяч за «Барсу». Аргентинец повторил рекорд экс-нападающего «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов за одну команду в топ-5 европейских лиг. Интересно, что случилось это в юбилей: игра с «Леванте» стала 400-й для Месси в чемпионате Испании.

Диего Коста забивает за «Атлетико» и удаляется

Возвращение Диего Косты в «Атлетико» обещает быть ярким. Пропустивший полгода нападающий сборной Испании соскучился по игре и атмосфере испанского футбола. В дебютном матче 3 января с «Льейдой» (4:0) в 1/8 финала Кубка Испании Диего Коста вышел на замену и уже через пять минут забил третий мяч в ворота соперника. Три дня спустя гол натурализованного бразильца помог «Атлетико» выиграть у «Хетафе» во встрече 18-го тура Примеры – 2:0. Правда, на радостях Диего Коста перестарался с празднованием и получил от судьи свою вторую за матч жёлтую карточку. Теперь опять посмотрит футбол с трибуны.

«Арсенал» и «Челси» выдают суперматч

Специально для тех, кому хотелось развлечься в праздники хорошим шоу, «Арсенал» и «Челси» выдали 3 января захватывающие 90 минут. Встречу 22-го тура АПЛ на «Эмирейтс» украсили четыре гола, множество моментов и очень эмоциональная концовка. Полузащитник «канониров» Джек Уилшир забил свой первой гол в нынешнем чемпионате Англии, но потом «Челси» удалось перевернуть ход матча. Эден Азар заработал и реализовал пенальти, а Маркос Алонсо здорово сыграл на опережение. Команда Антонио Конте держала в руках победу, однако в компенсированное время прозевала подключение Эктора Бельерина и пропустила. Вдобавок после этого Альваро Мората загубил третий за игру выход один на один.

Ван Дейк дебютирует с победного гола

Самый дорогой защитник в истории футбола Вирджил ван Дейк, за которого «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» 70 млн фунтов стерлингов (около 79 млн евро), сыграл первый матч за новую команду. Премьера у новичка красных получилась идеальной. В дерби с «Эвертоном» в 1/32 финала Кубка Англии ван Дейк при счёте 1:1 забил победный гол на 84-й минуте. Пришёл на подачу углового, занял лучшую позицию и точно пробил головой после передачи к линии вратарской. В ближайшее воскресенье «Ливерпуль» с ван Дейком проверит в АПЛ «Манчестер Сити».

Салах – сильнейший футболист Африки

Достижения нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха продолжают беспокоить болельщиков сборной России. Салах выдаёт прекрасный сезон в преддверии ЧМ-2018, собирая престижные индивидуальные награды. В первые дни нового года Мохамеда официально признали лучшим игроком Африки 2017-го. Он опередил в борьбе за это звание своего одноклубника сенегальского форварда Садио Мане и габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга из дортмундской «Боруссии». Помимо того, Салах стал игроком года среди арабских футболистов.

«Манчестер Сити» прервал победную серию

Пока мы отмечали наступление 2018-го, в АПЛ нашлась команда, сумевшая остановить великолепный «Манчестер Сити». Точнее, это случилось за семь часов до нового года. «Кристал Пэлас» под руководством бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона превратился в большую проблему для Хосепа Гвардиолы и его звёзд. Матч на «Селхерст Парк» завершился боевой ничьей – 0:0. Причём эта ничья сильнее разочаровала хозяев, которые не реализовали пенальти на 90+2-й минуте. От первого поражения гостей спас Эдерсон Мораес. «Горожане» не теряли очков со второго тура – одержали 18 побед подряд!

Габриэл Жезус угодил в лазарет, Дибала – тоже

Другой неприятностью для Гвардиолы помимо результата в матче с «Кристал Пэлас» стала травма Габриэла Жезуса. Бразильца пришлось менять в середине первого тайма из-за повреждения связки левого колена. Габриэл Жезус покидал поле со слезами на глазах, чувствуя, что у него что-то серьёзное. По словам Гвардиолы, нападающий выбыл примерно на полтора месяца. Кстати, в эти дни футбольный мир увидел ещё и слёзы травмированного Пауло Дибалы. Аргентинский форвард «Ювентуса» пропустит месяц из-за травмы подколенного сухожилия.

Иммобиле сделал первый покер 2018 года

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле сотворил первый покер в наступившем году. Четыре гола 27-летнего итальянца в ворота СПАЛ обеспечили римской команде победу на выезде с крупным счётом 5:2. На всё про всё Иммобиле потребовались 32 минуты: хет-трик он оформил ещё до перерыва, а четвёртый точный удар нанёс в начале второго тайма. Чиро забивал и левой ногой, и правой, и головой. Впрочем, автором самого красивого гола матча стал его одноклубник Луис Альберто, который двумя ложными замахами обманул сразу трёх защитников и тем самым проложил себе дорогу к воротам.

Неймар – лучший бразилец в Европе, а Луан – король Южной Америки

Нападающий «ПСЖ» Неймар встретил новый год в статусе лучшего бразильского игрока в Европе. 25-летний «кудесник мяча» стал обладателем награды «Золотая самба» по итогам 2017-го. Неймар получил 27% голосов и заметно опередил новичка «Барселоны» Филиппе Коутиньо, за которого проголосовали 16% участников опроса. Это уже третья победа Неймара в споре за «Золотую самбу». А вот несостоявшийся спартаковец Луан был признан лучшим футболистом года в Южной Америке. Напомним, 24-летний нападающий выиграл с «Гремио» Кубок Либертадорес.

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На матч ЦСКА не пустят зрителей

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что домашний матч его команды с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы пройдёт без зрителей. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал клуб из Белграда за поведение болельщиков во встрече группового этапа с БАТЭ. Также «Црвена Звезда» была оштрафована на 50 тыс. евро. Но сербы намерены добиться отмены наказания. «Верю, что у нас достаточно аргументов, чтобы обжаловать это решение, поскольку «Црвена Звезда» не заслуживает того, чтобы играть на пустом стадионе. В декабре нас не уведомили, что не нужно начинать продажу билетов на игру. Это один из наших аргументов. Мы уже продали около 28 тыс. билетов», – прокомментировал ситуацию Терзич.

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