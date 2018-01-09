Пока вы праздновали. 10 главных событий каникул

Первые дни нового года дарили не только любопытные трансферные новости. Вот что ещё вы могли пропустить за праздниками.

Как футболисты РФПЛ проводят первые дни нового года У Паредеса медовый месяц, а Промес отпраздновал после Нового года день рождения.

Месси повторил рекорд Герда Мюллера

Матч 18-го тура Примеры «Барселона» – «Леванте» был примечателен несколькими событиями. Во-первых, впервые с сентября в основном составе каталонской команды появился залечивший травму Усман Дембеле. Француза хватило на полтора тайма. Кроме того, Лионель Месси забил свой 365-й мяч за «Барсу». Аргентинец повторил рекорд экс-нападающего «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов за одну команду в топ-5 европейских лиг. Интересно, что случилось это в юбилей: игра с «Леванте» стала 400-й для Месси в чемпионате Испании.

Диего Коста забивает за «Атлетико» и удаляется

Возвращение Диего Косты в «Атлетико» обещает быть ярким. Пропустивший полгода нападающий сборной Испании соскучился по игре и атмосфере испанского футбола. В дебютном матче 3 января с «Льейдой» (4:0) в 1/8 финала Кубка Испании Диего Коста вышел на замену и уже через пять минут забил третий мяч в ворота соперника. Три дня спустя гол натурализованного бразильца помог «Атлетико» выиграть у «Хетафе» во встрече 18-го тура Примеры – 2:0. Правда, на радостях Диего Коста перестарался с празднованием и получил от судьи свою вторую за матч жёлтую карточку. Теперь опять посмотрит футбол с трибуны.

«Арсенал» и «Челси» выдают суперматч

Специально для тех, кому хотелось развлечься в праздники хорошим шоу, «Арсенал» и «Челси» выдали 3 января захватывающие 90 минут. Встречу 22-го тура АПЛ на «Эмирейтс» украсили четыре гола, множество моментов и очень эмоциональная концовка. Полузащитник «канониров» Джек Уилшир забил свой первой гол в нынешнем чемпионате Англии, но потом «Челси» удалось перевернуть ход матча. Эден Азар заработал и реализовал пенальти, а Маркос Алонсо здорово сыграл на опережение. Команда Антонио Конте держала в руках победу, однако в компенсированное время прозевала подключение Эктора Бельерина и пропустила. Вдобавок после этого Альваро Мората загубил третий за игру выход один на один.

Ван Дейк дебютирует с победного гола

Самый дорогой защитник в истории футбола Вирджил ван Дейк, за которого «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» 70 млн фунтов стерлингов (около 79 млн евро), сыграл первый матч за новую команду. Премьера у новичка красных получилась идеальной. В дерби с «Эвертоном» в 1/32 финала Кубка Англии ван Дейк при счёте 1:1 забил победный гол на 84-й минуте. Пришёл на подачу углового, занял лучшую позицию и точно пробил головой после передачи к линии вратарской. В ближайшее воскресенье «Ливерпуль» с ван Дейком проверит в АПЛ «Манчестер Сити».

Салах – сильнейший футболист Африки

Достижения нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха продолжают беспокоить болельщиков сборной России. Салах выдаёт прекрасный сезон в преддверии ЧМ-2018, собирая престижные индивидуальные награды. В первые дни нового года Мохамеда официально признали лучшим игроком Африки 2017-го. Он опередил в борьбе за это звание своего одноклубника сенегальского форварда Садио Мане и габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга из дортмундской «Боруссии». Помимо того, Салах стал игроком года среди арабских футболистов.

«Манчестер Сити» прервал победную серию

Пока мы отмечали наступление 2018-го, в АПЛ нашлась команда, сумевшая остановить великолепный «Манчестер Сити». Точнее, это случилось за семь часов до нового года. «Кристал Пэлас» под руководством бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона превратился в большую проблему для Хосепа Гвардиолы и его звёзд. Матч на «Селхерст Парк» завершился боевой ничьей – 0:0. Причём эта ничья сильнее разочаровала хозяев, которые не реализовали пенальти на 90+2-й минуте. От первого поражения гостей спас Эдерсон Мораес. «Горожане» не теряли очков со второго тура – одержали 18 побед подряд!

Габриэл Жезус угодил в лазарет, Дибала – тоже

Другой неприятностью для Гвардиолы помимо результата в матче с «Кристал Пэлас» стала травма Габриэла Жезуса. Бразильца пришлось менять в середине первого тайма из-за повреждения связки левого колена. Габриэл Жезус покидал поле со слезами на глазах, чувствуя, что у него что-то серьёзное. По словам Гвардиолы, нападающий выбыл примерно на полтора месяца. Кстати, в эти дни футбольный мир увидел ещё и слёзы травмированного Пауло Дибалы. Аргентинский форвард «Ювентуса» пропустит месяц из-за травмы подколенного сухожилия.

Иммобиле сделал первый покер 2018 года

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле сотворил первый покер в наступившем году. Четыре гола 27-летнего итальянца в ворота СПАЛ обеспечили римской команде победу на выезде с крупным счётом 5:2. На всё про всё Иммобиле потребовались 32 минуты: хет-трик он оформил ещё до перерыва, а четвёртый точный удар нанёс в начале второго тайма. Чиро забивал и левой ногой, и правой, и головой. Впрочем, автором самого красивого гола матча стал его одноклубник Луис Альберто, который двумя ложными замахами обманул сразу трёх защитников и тем самым проложил себе дорогу к воротам.

Неймар – лучший бразилец в Европе, а Луан – король Южной Америки

Нападающий «ПСЖ» Неймар встретил новый год в статусе лучшего бразильского игрока в Европе. 25-летний «кудесник мяча» стал обладателем награды «Золотая самба» по итогам 2017-го. Неймар получил 27% голосов и заметно опередил новичка «Барселоны» Филиппе Коутиньо, за которого проголосовали 16% участников опроса. Это уже третья победа Неймара в споре за «Золотую самбу». А вот несостоявшийся спартаковец Луан был признан лучшим футболистом года в Южной Америке. Напомним, 24-летний нападающий выиграл с «Гремио» Кубок Либертадорес.

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На матч ЦСКА не пустят зрителей

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что домашний матч его команды с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы пройдёт без зрителей. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал клуб из Белграда за поведение болельщиков во встрече группового этапа с БАТЭ. Также «Црвена Звезда» была оштрафована на 50 тыс. евро. Но сербы намерены добиться отмены наказания. «Верю, что у нас достаточно аргументов, чтобы обжаловать это решение, поскольку «Црвена Звезда» не заслуживает того, чтобы играть на пустом стадионе. В декабре нас не уведомили, что не нужно начинать продажу билетов на игру. Это один из наших аргументов. Мы уже продали около 28 тыс. билетов», – прокомментировал ситуацию Терзич.