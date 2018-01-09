Трансфер, который поможет Бердыеву сделать из «Рубина» «Ростов»

Инсайды из «Рубина» о нехватке денег и распродаже дорогих для новой казанской политике легионеров не должны влиять на оценку перспектив «Рубина» и Курбана Бердыева. Ничего страшного для тренера не случится – он скинет весь мёртвый груз дорогостоящих игроков с минимальной практикой, а оставит старых знакомых, на которых строит костяк команды (Навас, Карадениз, Азмун). Есть ещё Мийо Цакташ – подходящий вариант для ротации. Скорый уход М’Вила, Сонга, Лестьенна и Рочины не важен: лишь первый из четвёрки имел хоть какое-то влияние на «Рубин» после возвращения КББ.

Проблема командных перспектив в другой плоскости. При своей тактической жёсткости («Рубин» – единственный клуб РФПЛ, ни на минуту не отошедший от расстановки с тремя центральными защитниками, лишь иногда уходя от 5-3-2 к полноценным 3-4-3) казанцы испытывают серьёзные проблемы с позиционной атакой, которую отказываются менять. Бердыев решал проблемы пошагово, но добился только прогресса в качестве пасующего от Руслана Камболова и избавил центральных защитников от боязни двигать мяч чуть ближе к чужим воротам. Сам план «Рубина» с лета не изменился вообще – грузить длинные передачи в сторону Канунникова или Азмуна. Либо доводить мяч до флангов, Набиуллину и Бауэру, под навес… да, в адрес тех же нападающих.

«Рубин» проиграл 4 матча подряд. Что не так с командой Курбан Бердыев строит свой «Рубин» по привычным чертежам. Но кое-что идёт не так.

Такой стиль игры «Рубина» малоэффективен. Напрямую об этом говорит статистика Impect – количество отрезанных передачами вперёд защитников соперника. Отец этих данных Штефан Райнартц вывел 60-процентную корреляцию победы над оппонентом по Impect и победы в матче. В условиях РФПЛ корреляция проседает до 51 процента, но суть остаётся: тот, кто лучше выключает из игры защитников, чаще будет ближе к победе.

«Рубин» – 15-я команда Премьер-Лиги по созданному Impect: лишь уже отправленный обратно в лучшую лигу мира «СКА-Хабаровск» отрезает защитников хуже. Более того, если считать данные по чистому времени владения мячом, «Рубин» обостряет реже всех в РФПЛ на минуту контроля.



И здесь мы выходим на главную проблему Курбана Бердыева. Сохранив тактическую модель «Ростова», он не нашёл в Казани прототипа Кристиана Нобоа. КББ перепробовал различные варианты ещё осенью – перестраивался на полноценные 3-4-3, ставил в глубину Рубена Рочину, пробовал в такой роли Цакташа. Но все идеи на практике реализовались настолько печально, что позицию Нобоа в конфигурации «Рубина» занял Янн М’Вила – игрок иного склада, способный сделать мощный длинный пас, но не крутую диагональ.



Именно за этим «Рубину» нужен Вячеслав Подберёзкин.

Подберёзкин как Нобоа

Как-то Подберёзкина назвали «русским Кевином Де Брёйне», и сходство чуть шире, чем рыжие волосы (хотя пока не в уровне игры). Подберёзкин, как и КДБ, с юности ценит умный футбол, а в Европе болеет за «Барселону» и «Арсенал» – исторических адептов такого футбола. Логично, что и сам Подберёзкин стремится играть в похожем умном стиле, и статистика подчёркивает его позитивные качества. Он – 22-й в Премьер-Лиге по Impect/90min и лучший из игроков, проведших больше 600 минут, по метрике, объясняющей вовлечённость в опасные атаки команды (xGBuildUp/90min). Правда, в три предыдущих сезона эта статистика Подберёзкина была более чем в два раза хуже – из-за недостаточного игрового времени данные не объясняют всю картину.



При этом позитивные качества Подберёзкина у Игоря Шалимова атрофировались, а психологическая неустойчивость наложилась на этот процесс: прошлым летом Вячеслав сам не скрывал, что верить в себя в «Краснодаре» ему сложно. На фоне таких признаний открытая критика Шалимова в адрес Подберёзкина после матчей – худшее поведение, только развивавшее стагнацию игрока.

«С Мамаевым в шутку называем друг друга «конями» Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин – о пути молодого игрока, просмотрах в «Дженоа» и «Чезене» и расставании с ЦСКА.

Подберёзкин – действительно качественный пасующий, особенно если а) ему дают время на приём мяча и поиск решений – для решения ему часто требуется два касания, б) соперник уже создал свободные зоны, куда надо отправить мяч. Чтобы понять, пересмотрите матч со «Спартаком» в октябре 2015-го: фланг Дмитрия Комбарова заполняли только игроки «Урала», и каждое грамотное забегание в край Подберёзкин награждал передачей под рывок Хозина. Ещё один пример – матч с «Динамо» минувшим летом. Соперник, оставлявший громадные свободные коридоры и между линиями, и между игроками в линиях, дал Подберёзкину провести персональный лучший матч в сезоне. Это не совпадение.

Здесь возникает дилемма. Так каков Подберёзкин как пасующий? В стиле «Краснодара» он был хорош чаще против разнузданных в игре без мяча команд, да и в принципе ему комфортнее отдавать мяч в уже созданные свободные зоны, а не вводить защитников разрезающими передачами в панику (так чаще делает Маурисио Перейра). Когда же Подберёзкина часто атаковали в момент приёма мяча, Вячеслав терялся, ошибался, уходил на лавку и получал новую порцию критики.



Следующий важный вопрос: если Подберёзкину комфортнее играть при большом количестве свободных зон, то будет ли для него комфортнее контратакующий стиль? Такой рисунок игры Подберёзкину не очень привычен, но потенциал для сильной игры в контратаках у Вячеслава действительно виден. И для стиля «Рубина», гораздо лучше действующего на скорости, чем в позиционной атаке, такой игрок, как Подберёзкин, как минимум на бумаге очень кстати.



Единственная проблема, которую точно можно отметить уже сейчас: Подберёзкин – не сильный спец по диагональным передачам, он лучше двигает мяч по земле. Но для «Рубина» это не так важно. Одно тактическое решение Бердыева точно сыграло – Руслан Камболов, перейдя в опорную зону, обеспечил нужный объём диагоналей из глубины и уже стал одним из лучших игроков казанцев по продвижению мяча. Плюс есть сильный по количеству и качеству диагоналей Владимир Гранат (21-й в лиге по Packing). Следовательно именно движение мяча в быстрых атаках, на скорости должно стать коронкой Подберёзкина, если его видят в роли Нобоа.

Подберёзкин как Ерохин

Есть ещё одна тактическая идея, как использовать Подберёзкина в «Рубине». Бердыев и в «Ростове», и в Казани использовал гибрид схем 5-3-2 и 3-4-3, а игроком с гибридными функциями был Александр Ерохин. При атаках он уходил направо, мог забежать в штрафную под навес или помочь во вспарывании фланга Калачёву, а без мяча – возвращался в тройку полузащитников. В «Рубине» подобную роль получил Магомед Оздоев, но её игрок выполняет с переменным успехом, однозначно ярко играя только на стандартах. Подберёзкин достаточно подкован тактически и стилистически удобен, чтобы пробовать его в похожей роли.

Для понимания пригодится график, объясняющий вовлечённость игроков в продвижение мяча (по оси X – сумма отрезанных соперников и своими передачами, и приёмом передач соперника). От полузащитника типажа Ерохина в атаке нужны грамотные открывания под приём передач, и Подберёзкин даёт их сильный объём. По приёму передач на 90-минутных отрезках он 18-й в РФПЛ: выше только таранные форварды (Дзюба, Заболотный), просто форварды (Смолов, Кокорин) или игроки, на которых строится командный стиль (Промес, Алексей Миранчук, Бикфалви). Понятно, что игровое время играет на точку Подберёзкина, но даже при сглаживании игрового времени он будет где-то недалеко от Миранчука и Промеса. Что это значит?



В случае с Подберёзкиным в «Краснодаре» – показывает умение искать и находить зоны, где можно получить мяч. Многие позитивные качества Вячеслава атрофировались, но грамотное движение на приёме передач сохранилось. Вот как пример: есть свободная зона, есть грамотный пасующий – есть и рывок Подберёзкина в нужный квадрат поля.

Плюс ещё с «Урала» сохранились ложные открывания Подберёзкина. Он может сделать рывок в пустую зону, резко поменять направление, а потом ещё раз – и рвануть-таки в ту самую зону.

В открываниях краснодарского Подберёзкина – две проблемы:



1. Принимая мяч, Подберёзкин стремится как можно быстрее от него избавиться, часто – пасом в касание. Неясно без проникновения на внутрикомандную кухню, виноват ли здесь Шалимов, но здесь точно виноват «Краснодар»: в «Урале» Подберёзкин мог больше поласкать мяч, сделать чуть больше касаний, пойти в дриблинг, при этом скорость атак уральцев или их направление не страдали. При этом часто передачи в касание – назад или поперёк.



2. Подберёзкину плохо при опеке в момент приёма мяча или ещё до приёма. Нередко он принимает мяч стоя, что сразу провоцирует потерю при правильном прессинге соперника. Одна из таких историй – из матча с тульским «Арсеналом»: Виктор Альварес успевает съесть Подберёзкина, пока он придумывает, что придумать с мячом первым касанием.

Ещё пара причин видеть Подберёзкина в качестве заменителя Ерохина. Во-первых, и поздний Ерохин в «Ростове», и Подберёзкин – как в «Урале», так и в «Краснодаре» – тяготеют к открываниям в зоне от центра до правого фланга, в зависимости от игровой ситуации. Разница в горизонтальных зонах несущественна: да, в «Краснодаре» Подберёзкин чаще принимал мяч в финальной трети, чем Ерохин в «Ростове», но в «Урале» Вячеслав тоже много цеплялся за мячи именно в глубине.



Во-вторых, Подберёзкин достаточно мобилен, чтобы выполнять нужный объём работы без мяча на своей позиции. У него определённо проседает тактическая грамотность при владении соперника, но это вотчина Курбана Бердыева – кажется, КББ научит правильно перемещаться при обороне даже меня.

То, что предугадать нельзя

Важно понимать, что Подберёзкин попадает в абсолютно новую для себя футбольную среду. Всю профессиональную карьеру он варился в комбинационном стиле, более заточенном на атаку – адептами такого стиля были и Жозе Коусейру, и Александр Тарханов, и Вадим Скрипченко, и Кононов с Шалимовым. У Виктора Гончаренко, более гибкого с тактической точки зрения, Подберёзкин получал крохи игрового времени – вероятно, из-за слабой работы без мяча. Сам игрок потом рассказывал, что Гончаренко считал его неготовым для Премьер-Лиги, но здесь, вероятно, нужна ремарка: неготовым именно для стиля, который ставил Гончаренко.

«Рубин» – команда новая и даже противоестественная для Подберёзкина по стилю игры. Адаптация к такому стилю точно должна занять какое-то время, и для Подберёзкина важно будет сразу понять роль в тактической структуре казанцев. Если от Вячеслава потребуется выполнение роли Ерохина, игроку придётся много ходить с КББ за руку по полю и вникать в свои задачи.



Но если игрок типажа Ерохина уже есть и Подберёзкин будет бодаться с ним в конкуренции, то игроков типажа Нобоа в «Рубине» нет. Бердыев уже звал рыжеволосого парня в «Ростов» – о возможностях Подберёзкина тренер знает всё наперёд.

В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».