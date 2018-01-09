Потенциальные новички «Спартака» Нуху vs Вериссимо. Кто круче?

Лукас Вериссимо



Клуб: «Сантос»

Возраст: 22 года

Данные: рост 189см, вес 75кг

Стоимость: 3,5 млн евро

Сильные стороны: игра головой, первый пас

Факт: в свободное время регулярно выезжает на рыбалку

В принципе центральная ось защиты «Спартака» укомплектована как надо. Есть опытный Таски с отличным пасом, рядом с ним – стремительно прогрессирующий Джикия. Также в наличии Боккетти и Кутепов, готовые практически без потери в качестве подменить обоих. Однако пока всё намекает на то, что Сердар и Сальваторе покинут Россию. Турок так и не продлил истекающий летом контракт, а итальянец уже давно не является стопроцентным игроком основы и вряд ли доволен своей ролью. Потому «Спартак» озаботился поиском нового центрального защитника. Рассматривалось сразу несколько кандидатур, однако сейчас остались лишь двое – Лукас Вериссимо и Касим Нуху.

Немного о каждом

Вериссимо заиграл на высоком уровне только год назад. Он с трудом пробивался наверх через ужасные условия академий родного города Жозе-Бонифасиу, где голодал и спал на полу на матрасе. В 17 лет он попал в «Сантос» и только с недавних пор регулярно выходит на поле в стартовом составе. За год Лукас вырос в одного из лучших центральных защитников чемпионата Бразилии. Благодаря усиленной работе и отличной форме он вытеснил из основы более опытных партнёров и за год сыграл более 60 матчей за клуб. Больше него на поле в команде не выходил никто.

Касим Нуху начал свой путь профессионального футболиста под руководством Валерия Карпина.

Касим Нуху начал свой путь профессионального футболиста под руководством Валерия Карпина. За несколько месяцев до этого «Мальорка» взяла в аренду ганского защитника у «Леганеса» для своей второй команды. В «молодёжке» Нуху здорово показал себя и попал в основу, причём уже в дебютной игре с «Барселоной В» оформил дубль. Касим продолжил играть в старте и после ухода Карпина, однако через два года перестал попадать в основной состав и был отправлен в аренду в «Янг Бойз». Без Нуху «Мальорка» вылетела из Сегунды, а Касим закрепился в Швейцарии и своей игрой убедил клуб выкупить его контракт. Сейчас «Янг Бойз» идёт на первом месте в Суперлиге, а Нуху является беспрекословным лидером обороны.

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Сильные стороны и недостатки

Вериссимо ценится тренером за надёжность и зрелость. Среди козырей Лукаса – выбор позиции, борьба в воздухе, концентрация и первой пас. Из-за отличного умения начать атаку диагональю наставник «Сантоса» Жаир Вентура даже ставил его в опорную зону. При почти 50 передачах за игру процент их точности держится на отметке 88-90%, и далеко не все пасы идут ближайшему игроку. Единственное – при прессинге Вериссимо предпочитает выносить мяч подальше, не рискуя выводить его за счёт паса. Но это приходит с опытом. В общем, бразилец имеет отличные задатки для того, чтобы вырасти в защитника высокого уровня, однако пока смущает тот факт, что в основе он играет всего сезон. И неизвестно, не настанет ли в его игре такой же скорый спад и регресс и не сломает ли его карьеру переезд в совершенно другой чемпионат. Пример Тьяго Силвы до сих пор стоит у многих перед глазами.

Касим Нуху



Клуб: «Янг Бойз»

Возраст: 22 года

Данные: рост 190см, вес 83 кг

Стоимость: 3 млн евро

Сильные стороны: игра головой, проворство, сила

Факт: забил в свои ворота в матче с ЦСКА в отборе к ЛЧ

Что касается Нуху, то это более прямолинейный, агрессивный и мощный футболист. Он хладнокровен, силён, прыгуч и при этом очень проворен. Берёт своё за счёт прекрасных физических данных. Однако вот с утонченностью и техникой у него пока проблемы. Вспомнить хотя бы момент, когда в матче с ЦСКА он скинул мяч на гол Щенникову во втором матче квалификации. Касим более физически развит, чем Вериссимо, но игрокам «Спартака» с его переходом стоит готовиться к тому, что в своей штрафной частенько придётся тушить пожары.

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Как идут переговоры

Швейцарская пресса утверждает, что «Спартак» вышел на спортивного директора «Янг Бойз» с конкретным предложением в 10 млн евро. И даже что клуб уже нашёл ганцу замену в лице защитника «Сент-Этьена» Лео Лакруа. Однако многие считают, что этот ход – лишь обманный манёвр, чтобы спровоцировать продвижение переговоров по Вериссимо. По другой информации, «Спартак» готов предложить 7 млн, также интерес был со стороны киевского «Динамо», предлагавшего 5 млн. Однако за такую сумму «Янг Бойз» расставаться с Нуху не собирается.

Слухи о переходе бразильца появились ещё несколько недель назад. Сейчас «Сантос» испытывает серьёзные финансовые проблемы и даже брал кредит, чтобы выплатить игрокам зарплату, потому вряд ли будет отказываться от хорошего предложения. Клуб владеет 80% прав на защитника, 10 у самого Вериссимо, оставшиеся 10% принадлежат третьим лицам. Сам Лукас не прочь перейти в «Спартак», но совет директоров наложил вето на его продажу менее чем за 7 млн евро. «Сантос» рассчитывает выручить с продажи около 8 млн или 7 млн плюс бонусы в виде 10% от последующей продажи игрока. Как сообщают источники, переговоры должны пройти на этой неделе и о трансфере может быть объявлено уже 12 января. «Спартак» намерен закрыть сделку как можно скорее, чтобы новичок успел притереться к партнёрам уже на первом сборе. Но зарекаться, само собой, не стоит. Так-то и Луан уже полгода должен был играть в красно-белой футболке «Спартака».

Швейцарская пресса утверждает, что «Спартак» вышел на спортивного директора «Янг Бойз» с конкретным предложением в 10 млн евро.

Вывод

Вериссимо и Нуху – молодые, разноплановые и перспективные защитники, которые могут вырасти в больших игроков и в итоге перебраться в солидные европейские клубы. Пока вряд ли кто-то из них будет показывать стабильную игру и полноценно заменит Бокетти с Таски, которые, скорее всего, покинут Москву. Но пока кажется, что Каррера намерен омолодить защитную линию. а потому готов к работе с молодыми проспектами.