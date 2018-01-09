Филиппе-первый, а не второй Неймар. Зачем «Барселоне» Коутиньо

Зачем «Барселона» Коутиньо, объяснять даже как-то неловко – настолько всё очевидно. Бразилец грезил сине-гранатовой футболкой и ради осуществления заветной мечты не гнушался даже лёгким – и не очень – шантажом по отношению к теперь уже бывшему работодателю. Зачем «Барселоне», лихо несущейся по сезонной дистанции, Коутиньо, сообразить сложнее. А всё же попытаемся, попутно подняв ещё несколько вопросов, актуализированных громким трансфером. Итак…

Коутиньо не хочет играть за «Ливерпуль». Что об этом надо знать Конфликт Коутиньо с «Ливерпулем» разгорается даже после закрытия трансферного окна. Бразилец отказывается играть за красных в ЛЧ.

Вместо кого?

Перефразируя мультипликационного героя, прежде чем приобрести кого-то нужного, кого-нибудь ненужного желательно продать. По такому принципу функционирует большинство самоокупаемых клубов мира – только гранды позволяют себе манкировать универсальной формулой. В этих командах количество ценных кадров заведомо превосходит количество мест в стартовом составе, и «Барселона» в этом отношении не отстаёт от прочей футбольной аристократии. Для неё обилие звёздных лиц в запасе в порядке вещей. Внове такая ситуация для Эрнесто Вальверде. Для него покупка Филиппе Коутиньо не только усиление, но и источник дополнительной головной боли. Теперь сохранять игровой баланс и гармонию в раздевалке ему будет сложнее.

Проблема не в том, что Вальверде придерживается иной игровой модели, чем немецкий коллега Клопп. Исполнителю технической оснащённости, разносторонности и футбольного интеллекта Коутиньо не составит труда перестроиться с ливерпульской 4-2-3-1/4-3-3 на барселонскую 4-4-2. Интегрировать бразильца в свою систему тренеру будет трудно по более прозаичной причине – все места заняты!

Возьмём для наглядности тактический рисунок «Барсы» в первом матче 2018 года – против «Леванте». Конкретно – наступательной бригады. Пару нападающих Месси – Суарес смело оставляем в покое – их позициям в обозримом будущем ничто и никто не угрожает. Для команды они больше чем игроки – иконы, легенды. Неприкосновенные. А раз так, применение новоприбывшему придётся поискать в другом месте. Где?

В «Ливерпуле» Коутиньо зачастую исполнял инсайда либо центрального атакующего хава. Против «Леванте» фланги заняли Иньеста с Дембеле. Первый – капитан и символ клуба. Правда, немолод. За второго более сотни миллионов евро плачено – явно не для удлинения «скамейки».

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Выход из положения молодому коллеге подсказал Сесар Луис Менотти. Легендарному предводителю сборной Аргентины на «золотом» ЧМ-1978 уже 79 лет, но он по-прежнему востребован большим футболом – теперь в качестве авторитетного колумниста каталонского издания Sport. В своей свежей колонке сеньор Менотти провёл аналогию между современной «Барсой» и феноменальной командой Бразилии 1970 года выпуска. «Тогда тоже было много споров о тактике, но Загалло расположил рядом Жерсона, Тостао, Ривелино, Жаирзиньо и Пеле, — совершил заслуженный ветеран мирового футбола экскурс в историю для молодёжи. – И стал чемпионом мира. Изобилие игроков, не отягощённых черновой работой, он компенсировал их талантом и искусным владением мячом. Но при этом надо учитывать, что матчей на Кубке мира игралось куда меньше, чем ожидает впереди «Барселону».

Возможно, в отдельных случаях смена тактического шаблона и позволит Вальверде по максимуму задействовать всех своих драгоценных созидателей одновременно. Но в играх с сопоставимыми по классу противниками капитальный перекос в сторону атаки может дорого стоить «Барсе». «Реал», допустим, она побила на его поле в несвойственном самой себе времён Гвардиолы и Луиса Энрике ключе, терпеливо дождавшись ошибки противника. Видимых причин затевать тактическую революцию посреди сезона у тренера нет. Скорее Коутиньо придётся вписываться в существующие рамки. «Руководство в условиях кадрового изобилия – новый вызов для Вальверде», — констатирует Менотти.

Кто на выход?

В «Барселоне», как и в любом солидном футбольном предприятии, достаточно квалифицированных сотрудников, искренне убеждённых, что заслуживают лучшего. Не в плане клубной прописки – с точки зрения собственного игрового времени. Клуб платёжеспособности «Барсы» может себе позволить содержать на скамейке «сборников» разных стран, но чрезмерное раздутие штатов чревато не только экономическими издержками, но и, что более важно, ухудшением микроклимата в коллективе. С приобретением Коутиньо перспективы «вечных резервистов» вконец затуманились. Очевидно, что до конца месяца сине-гранатовых ожидает как минимум пара трансферов «на выход».

Точно уйдёт Маскерано. В год чемпионата мира Хавьер хочет иметь больше игровой практики, и в Китае он её гарантированно получит. В комплекте с «жирным» финансовым бонусом. На 34-м году жизни – важное дополнение. В режиме «всё сложно» завис Арда Туран. Чем дольше турок просиживает штаны на лавке, тем ниже шансы «Барселоны» пристроить его хоть куда-то с адекватной компенсацией. Недоволен своим положением Алейкс Видаль, который вроде как не прочь вернуться в «Севилью». В подвешенном состоянии находятся Рафинья Алькантара, Андре Гомеш и Жерар Деулофеу. До конца января «Барса» попытается сократить этот список.

Какой номер?

От аналогичных церемоний прошлых лет презентация Филиппе Коутиньо на «Камп Ноу» отличалась одной важной деталью – новобранец предстал перед публикой с именной, но «безномерной» футболкой. Но как раз тут интрига едва жива. Из более или менее «козырных» номеров на данный момент вакантен только 24-й. Но поскольку Маскерано со дня на день освободит 14-й, его, скорее всего, и заберёт Филиппе. Для «Камп Ноу» эта цифра почти священна – именно под ней в Барселоне творил маэстро Круифф.