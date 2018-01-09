Что случилось в Премьер-Лиге, пока вы отдыхали: трансферы, слухи, заявления

В новогодние праздники российский футбол отдыхал вместе со всей страной: минимум новостей, трансферов, даже слухов о возможных приобретениях и потерях. Впрочем, несколько громких событий всё же состоялось.

«Амкар»

Известий из Перми немного. Например, защитник Секу Конде провёл отпуск в родной Гвинее с пользой – обзавёлся семьёй.

А ещё пермский клуб весьма оригинально отметил на стадионе Рождество: 7 января прошёл матч-марафон, в котором приняли участие легенды «Амкара» и болельщики команды.

Но самое главное — утихли разговоры о снятии команды с чемпионата, долгах и невыплатах. Так что 11 января команда, как и было запланировано, отправится на сбор в Турцию, где пробудет до конца месяца.

«Арсенал»

Новость от 2 января о том, что Владимир Габулов перешёл из тульского «Арсенала» в «Брюгге», заставила многих отвлечься от праздничных посиделок. Это уж точно самый неожиданный переход из РФПЛ на данный момент. Вратарь-ветеран, который ещё в прошлом сезоне полгода провёл без клуба, уехал из Тулы в Бельгию. Пускай не в самый сильный чемпионат, но «Брюгге» идёт на первом месте, а Габулов давно признавался, что не прочь поиграть в Европе. Остаётся пожелать голкиперу удачи.

В первые дни нового года губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым, чтобы обсудить перспективы развития клуба. По итогам встречи определили: задача номер один – усиление клуба.

Как оказалось, команда уже вышла из отпуска и приступила к работе, хотя изначально сообщалось, что тренировки начнутся только 15 января.

«Зенит»

Болельщики в праздники выбрали лучший голевой удар первой части сезона – им стал гол Бранислава Ивановича в ворота «Реала Сосьедад». Серб грудью обработал мяч и пробил в падении через себя.

Кристиан Нобоа признался в интервью, что хочет вернуться в Эквадор. «В январе есть варианты как уйти, так и остаться в команде. Я всегда хотел завершить карьеру в родном «Эмелеке». Сейчас меня связывает с «Зенитом» договор, который истекает только через два с половиной года, но я больше не хочу играть в Европе. Мне хочется вернуться на родину», — сказал футболист. А вот и фото с матча «Эмелека».

И ещё немного трансферных новостей. В конце декабря появились слухи, что нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца может перейти в «Зенит». Правда, довольно быстро эту новость опроверг агент игрока: по его словам, с российским клубом не было никаких контактов.

Масса слухов ходит по поводу возможного ухода Доменико Кришито. Сначала появилась новость о том, что защитником интересуется «Фенербахче», но её довольно быстро опроверг его агент. Потом – что Кришито хочет вернуться в Геную. К слову, летом футболист, ели не продлит контракт, станет свободным агентом.

И ещё одна новость из трансферного мира – Юрий Жирков может стать частью сделки по переходу Фёдора Смолова в «Зенит». «Краснодар» хотел бы выручить за своего форварда не менее € 10 млн плюс € 2 млн в виде бонусов, если «Зенит» попадёт в зону Лиги чемпионов по итогам чемпионата. Жиркову краснодарский клуб предлагает контракт на два года.

«Ростов»

Ещё один громкий трансфер новогодних праздников принадлежит «Ростову» — клуб подписал нападающего сборной Исландии Бьорна Сигурдарсона на 3,5 года с возможностью продления ещё на год. Исландец мог приехать в Россию ещё летом, но тогда «Мольде» отклонил все предложения.

Тем временем Валерий Карпин определился с тренерским штабом. В него войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Хонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле. Старший тренер «молодёжки» Александр Маслов перейдёт на должность старшего тренера основной команды.

«Рубин»

Казанцы вышли из отпуска раньше всех – 5 января уже проходили медосмотр. С командой был и новичок Вячеслав Подберёзкин. Полузащитник «Краснодара» перешёл в «Рубин» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В первом интервью клубному ТВ Подберезкин сообщил, что решение о переходе принял быстро.

После медосмотра «Рубин» отправился на первый сбор в ОАЭ. Правда, из легионеров поехали только Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун. Остальные, по словам Бердыева, ищут клубы. Янн М’Вилла, например, уже договорился с «Сент-Этьеном» о подписании контракта. Достанется полузащитник французам бесплатно.

«Спартак»

В конце декабря в СМИ начали появляться новости о том, что «Спартак» может приобрести защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо. Уже состоялся первый раунд переговоров, второй пройдёт в ближайшие дни. Пока между клубами есть некоторые расхождения из-за финансовой составляющей, но если всё пройдёт гладко, игрок сразу же отправится на медобследование.

Но больше всего разговоров сейчас вокруг возможных трансферов Зе Луиша и Квинси Промеса. Ходят слухи, что голландец может перейти в «Эвертон». По этому поводу на днях высказался британский журналист Шейн Бернс: «Было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом. «Эвертон» оценил его в £ 20 млн (€ 22,5 млн), так как у него мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне». Что касается Зе Луиша, то СМИ сообщают, что он может перейти в «Брайтон». Но пока оба футболиста отправились на сбор со «Спартаком» в Дубай.

«Тосно»

Первый трансфер в новом году оформил «Тосно». 1 января клуб подписал черногорского защитника Неманью Миюшковича на два года.

«Урал»

Хорошие новости поступили из Екатеринбурга: защитник Владимир Хозин готов вернуться на поле после двухлетнего восстановления. В феврале 2016 года на сборах он получил повреждение мышцы и сухожилия правого бедра. Травму усугубила инфекция. Усилия врачей принесли плоды, и сейчас Хозин чувствует себя хорошо. На сборах он начнёт работать под руководством медперсонала, а со временем присоединится к основной команде.

ЦСКА

Довольно давно не общался с прессой Евгений Гинер. Тем любопытнее было послушать шефа ЦСКА – в изложении ТАСС. Вот, пожалуй, ключевая фраза: «Я не продаю клуб, совершенно точно. Вот появился человек, который сейчас хочет подать в суд на Романа Бабаева, выиграть миллион и отдать его в фонд Чулпан Хаматовой. Это же чистый пиар! Наверное, человека гложет: как же так, Гинера знает вся страна, а меня с такой чудесной фамилией никто?» (В начале декабря экономист Никита Кричевский заявил, что Гинер продал ЦСКА. Генеральный директор клуба Роман Бабаев назвал эту информацию чушью, на что Кричевский сказал, что намерен подать на него в суд. – Прим. «Чемпионата»).

Тем временем скаут ЦСКА побывал на матче второй лиги Шотландии «Монтроз» — «Каунденбит». Интересно, что на игре присутствовало всего 543 болельщика. Вот что сказал представитель «Монтроза» Брайан Петри: «Сергей Владимирович с удовольствием путешествует по Шотландии, поскольку ему нравятся наши пироги. В перерыве мы угостили его местным пирогом и чаем». Какая прелесть.

Вместе с тем один возможный трансфер у «армейцев» уже сорвался: «Спортинг» опередил ЦСКА в борьбе за за полузащитника «Флуминенсе» Вендела.