Конте и Моуринью перешли на личности. Так нельзя

«Манчестер Сити» красиво уходит в закат, а «МЮ» и «Челси» изо всех сил пытаются держать темп лидера, но не справляются. Дистанция растёт, и вместо того, чтобы попробовать оказать давление на Гвардиолу, Конте и Моуринью оказывают давление друг на друга. Они прекратили детские пикировки. И перешли на личности. Виноваты журналисты.

Как раздуть конфликт из ничего

Неважно, как именно два тренера относятся друг к другу. Важно, что обмен любезностями между ними никогда не выходил за границы, при которых можно пожимать руку при встрече. До сих пор.

Моуринью ответил в своём стиле, когда его спросили, не потерял ли он страсть к победам. Это было накануне матча кубка с «Дерби». «Если я не веду себя как клоун, значит, я потерял страсть? Нет, страсть есть, её можно увидеть в моём отношении к работе. Я для этого не должен прыгать по бровке, как ненормальный. Я считаю, что стал более зрелым», — сказал Жозе. Он не назвал имён, но в тот же день в СМИ появились заголовки: «Моуринью назвал Конте и Клоппа клоунами». Вот пара примеров.

На случай, если Антонио что-то не поймёт или просто не читает прессу, на конференции журналист потрудился добавить, что Жозе имел в виду именно его.

Это видео можно посмотреть официальном Youtube-канале BeanymanSports.

«Моуриньо вчера говорил о клоунах на бровке. Многие люди предположили, что он имел в виду вас. Как вы это прокомментируете». И Конте сорвался. Дело сделано.

Как наговорить лишнего

С серьёзным видом на ужасном английском языке Конте рассуждал: «Думаю, Моуринью должен посмотреть на себя в прошлом. На себя, понимаете? Думаю, иногда человек может забыть, что он говорил в прошлом, как он вёл себя в прошлом. Как это называется по-английски… старческий маразм, да? Когда человек не помнит, что делал в прошлом».

Надо отдать должное Моуринью: на следующий день, когда его спросили, не «хочет ли он ответить на грубость Конте», португалец разобрался с источником недопонимания. «Думаю, вы должны извиниться и перед Конте, и передо мной. Я ни в чём не виню Конте. Вы знаете, что я ответил на вопрос о страсти перед матчем. Большинство из вас были там. Я говорил о себе, но Конте передали, как будто я говорил о нём. «Моуринью сказал, что вы ведёте себя как клоун» — так ему сказали. Не знаю, может журналист просто хотел назвать Конте клоуном, но ему не хватило смелости, и поэтому он добавил меня? Нет, я не обвиняю тренера «Челси». Понимаю его реакцию».

Если бы Жозе на этом закончил… Но он не остановился.

«Я говорил о себе. Все знают, что я совершал ошибки в прошлом. И, конечно, я буду ошибаться и в будущем. Да, я праздновал голы забегами вдоль бровки. Я падал на колени, бросался толпу. Я тоже иногда не могу контролировать свою реакцию. Так что я действительно иногда вёл себя неправильно. Но чего со мной никогда не происходило – и никогда не произойдёт – меня не дисквалифицировали за договорные матчи. Этого никогда не было и никогда не будет».

После такого было трудно не ответить. И Конте ответил. «Трудно комментировать такое поведение. Если ты пытаешься задеть больную тему, тем более, зная правду о том, что произошло, ведь суд подтвердил мою невиновность… если ты ведёшь себя так, значит ты – мелкий человек. Я думаю, он мелкий человек. Считаю ли я, что ситуация завершена? Ну, жизнь продолжается, я же не думаю об этом всё время. Матч с «МЮ» будет хорошей возможностью прояснить всё с глазу на глаз».

6 главных конфликтов английской Премьер-лиги в этом сезоне Текст, в котором много Моуринью и Конте.

Можно было на этом закончить, но следующий вопрос спровоцировал Конте ещё сильнее.

«Как вы думаете, почему Моуринью постоянно это делает. Почему он всё время говорит о вас?». Некорректный, странный вопрос, и снова итальянец попался. Даже не заметив, что они вынуждены день за днём отвечать на вопросы друг о друге, Конте опять перешёл на личности. «Мы знаем его, он такой. Он и раньше показывал себя мелким человеком, продолжает им быть, и всё идёт к тому, что останется таким в будущем. Очень низкий уровень. Думаю, когда человек говорит что-то, а потом пытается отделаться общими фразами… Нужно иметь яйца, чтобы признать, что именно ты сказал».

Вопросы продолжились, Антонио отвечал. Он вступился за Раньери: «Помните, как Моуринью оскорблял Раньери за его английский? А потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его честь. Он фальшивка». Повторил, что ему есть о чём поговорить с Жозе один на один. «Эта история – она между нами. Нам есть, что обсудить с ним в отдельной комнате, лицом к лицу. Я готов. Не знаю, готов ли он».

Как будто этого не хватило, накануне кубкового матча с «Арсеналом» Конте упустил ещё одну великолепную возможность промолчать. Его спросили, не жалеет ли он о своих словах, на что итальянец ответил: «А что, у меня такое лицо, как будто я жалею? Он сказал очень серьёзные слова. Я их не забуду».

Война как сериал

В комментариях к видео с ответами тренеров болельщики шутят, что пресс-конференции стали интереснее, чем матчи обеих команд. К сожалению, это правда. Когда обе стороны переходят на личности, ситуация становится непредсказуемой, а Конте выглядит достаточно взбешённым, чтобы ожидать продолжения.

Тем более, что Конте уже продемонстрировал, что не умеет обходить больную тему, и готов превращать любой вопрос о Моуринью в праздник для СМИ. Глупо рассчитывать, что его внезапно перестанут спрашивать о Моуринью. В то время, как сам Жозе с «МЮ» на неделю уехал на сбор в Дубай, чтобы спокойно тренироваться. Потом он вернётся, и без сомнения, у журналистов будет длинный список вопросов о Конте, на которые они попросят его ответить. Забавно, что сейчас многое зависит дипломатичности и неконфликтности португальца. Если он ответит в духе Конте, их война продлится как минимум до февраля и достанет всех.