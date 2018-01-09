Тарасов женился в третий раз. Коротко о главном

Футболист «Локомотива» в третий раз связал себя узами брака.

Первой женой Тарасова была гимнастка Оксана, которая после свадьбы взяла фамилию футболиста. В 2009 году у них родилась дочь, которую назвали Ангелина. Брак распался в 2011 году.

Как сообщалось, после развода Дмитрия обязали выплачивать алименты, а общая сумма отступных, которую получила Оксана Тарасова, составила 1 млн 800 тысяч рублей.

Второй женой полузащитника стала Ольга Бузова – самый популярный человек российского «инстаграма» (11,5 миллиона подписчиков). В какой-то момент Тарасова даже стали называть Бузовым, а болельщики «Локо» делали майки с фамилией «Бузов».

В 2016 году Тарасов и Бузова расстались. Футболист рассказал об этом в большом интервью «Чемпионату»:

«Я был женат на популярном человеке. Каждый день говорят о нашей ситуации. Я не давал никаких комментариев на этот счёт. Только выложил пост, донёс до людей, чтобы перестали лить грязь, подумали о своей жизни. После этого всё снова взбудоражилось и началось ненужное обсуждение. Говорят, что я за счёт неё стал известнее. Ну, конечно, если она настолько популярна. В результате и за каждым моим шагом стали пристально следить. Я к этому никогда не стремился. Я хочу тихой и спокойной жизни».

Тарасов: я стал известнее благодаря жене? Да, но хочу тихой жизни Дмитрий Тарасов закрывает тему развода с Бузовой, объясняет поддержку Путина и досрочно возвращается после разрыва «крестов».

Новой спутницей футболиста стала Анастасия Костенко, которая младше футболиста на семь лет. Сегодня пара поженилась в присутствии партнёров Тарасова по «Локо» – братьев Миранчуков.

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