10 футболистов и тренеров, которые добились успехов в других видах спорта

В ноябре экс-тренер «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш уехал из Китая, а теперь участвует в ралли «Дакар-2018» в Перу. Его дядя участвовал в этой гонке дважды, и автоспорт, по словам португальца, вызывает огромный интерес и у него. Тем не менее ралли — лишь развлечения для тренера, сам он хочет вернуться в Европу и продолжить свою карьеру в футболе. Вспоминаем другие случаи, когда люди футбола успешно занимались другими видами спорта.

Тренер за рулём: зачем Виллаш-Боаш отправился на «Дакар» На ралли-марафоне «Дакар» выступит экс-тренер «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Что он там забыл и чего ждать от португальца?

Ещё один любитель автогонок — легендарный вратарь сборной Франции. Через год после завершения карьеры Фабьен Бартез дебютировал в кузовных гонках. В 2011-м он взял свой первый трофей в чемпионате Гран-Туризмо в категории GT3, а ещё через пару лет стал чемпионом Франции по автогонкам, выступая на Ferrari. Став тренером вратарей «ПСЖ», он ненадолго приостановил карьеру, но сейчас продолжает заниматься гонками.

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Ещё один чемпион мира 1998 года выбрал бразильский джиу-джитсу. Неизвестно, кто именно подсадил защитника на боевые искусства, но на первом же чемпионате Европы по этой дисциплине Лизаразю завоевал золото. Кто бы мог подумать, что парень с номером 69 так искусно дерётся.

Как сейчас выглядят чемпионы мира 1998 года из сборной Франции На прошлой неделе последним из чемпионов мира 1998 года завершил карьеру Робер Пирес. Где сейчас герои домашнего мундиаля Франции?

Из-за единоборств футбольные болельщики могли потерять другого великого футболиста. В детстве неугомонный швед занимался и футболом, и тхэквондо, так что всерьёз думал о другой карьере в спорте. В 17 лет он уже имел чёрный пояс, но в итоге сделал, наверное, правильный выбор. Тем более что опыт тхэквондиста Златану только помогает на поле.

Другой швед выбрал более популярный на родине вид спорта — флорбол (что-то вроде хоккея в зале). Профессиональную карьеру здесь Ларссон начал ещё в 1989 году, параллельно с выступлением за футбольный клуб «Хегаборг». В итоге футбол в жизни нападающего всё же перевесил, а к флорболу он вернулся по окончании карьеры. Во втором же матче шведской Суперлиги после возвращения Ларссон сделал два «ассиста» и был признан игроком матча.

Закончив карьеру, английский вратарь сбрил усы и увлёкся фигурным катанием, поучаствовав в местном аналоге шоу «Звёзды на льду». «Наверное, я действительно больше времени хочу проводить на катке, учить новые поддержки вместе с женой, потом играть в гольф, меньше мелькать на публике и оставаться не футболистом, а просто счастливым человеком», — признавался Симэн в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Симэн: Акинфеев хорош, только я ни разу не видел его игру Усы, суперсейв, «Арсенал», Слуцкий, Аршавин, Акинфеев, де Хеа, «Спартак», и фигурное катание – всё это в интервью с легендарным британцем.

Батигол закончил карьеру из-за многочисленных травм — в интервью испанской Marca он даже признавался, что однажды умолял врачей ампутировать ему ноги. Тем не менее после насыщенной жизни в футболе бросить спорт совсем у аргентинца не получилось. Однако Батистута выбрал тот вид спорта, в котором игроки используют чужие ноги — поло. Нападающий с детства умеет кататься на лошади, так что научиться было несложно. Теперь экс-футболист готовится войти в команду «Боки Хуниорс» по поло.

В гольф играют многие футболисты, бывшие и действующие, но один из лучших в этом виде спорта — нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. По словам экс-футболиста «Милана» и «Челси», это занятие помогает ему уйти от проблем и остаться с самим собой. Но, похоже, Шевченко играет не только для удовольствия — в 2011-м он стал серебряным призёром чемпионата Украины по гольфу, а два года спустя выиграл престижный британский турнир Queenwood Golf Club. «Играю намного лучше, чем Володя Кличко», — резюмировал бывший нападающий свой уровень.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Golfing World.

В карьере легенды «Локомотива» был момент, когда казалось, что в футбол он больше не сыграет. Тогда Сычёв много времени проводил на Бали, где увлёкся сёрфингом. «Я пахал: утром сёрф, днём — в зале. По три тренировки в день. Уход из «Локомотива» и футбола очень сильно ударил по психологии, по моральным вещам – я хочу вернуться, делаю всё для этого», — говорил тогда футболист в интервью «Чемпионату». Сейчас Дмитрий — капитан фарм-клуба «Локо», но про своё увлечение не забывает. Вот и минувший Новый год он встречал на другом полушарии и катался на сёрфе.

Сычёв: люди, которые желали мне плохого, сделали своё дело очень хорошо Один из главных талантов русского футбола даёт большое и искреннее интервью «Чемпионату» обо всём.

Спорт — это не обязательно физические упражнения. Например, Роналдо в 2013 году стал лицом членом команды звёзд PokerStars. По окончании карьеры футболиста Зубастик почти не умел играть в покер, а сейчас — один из лучших игроков-селебрити. В своём «инстаграме» он регулярно постит фотографии с разнообразных турниров.

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Наоборот, спортсмены из других видов спорта иногда хотят попробовать себя в профессиональном футболе. К примеру, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт уже несколько лет пытается стать футболистом. Что ж, с такими данными ямаец вряд ли затеряется на поле. В марте он собирается на просмотр в дортмундскую «Боруссию», но его мечта — «Манчестер Юнайтед». «Я говорил с сэром Алексом Фергюсоном на эту тему, — рассказывал Болт. — Он ответил, что если я буду в форме, он замолвит за меня слово в клубе».