10 футболистов и тренеров, которые добились успехов в других видах спорта

В ноябре экс-тренер «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш уехал из Китая, а теперь участвует в ралли «Дакар-2018» в Перу. Его дядя участвовал в этой гонке дважды, и автоспорт, по словам португальца, вызывает огромный интерес и у него. Тем не менее ралли — лишь развлечения для тренера, сам он хочет вернуться в Европу и продолжить свою карьеру в футболе. Вспоминаем другие случаи, когда люди футбола успешно занимались другими видами спорта.
Фабьен Бартез (ралли/автогонки)
Ещё один любитель автогонок — легендарный вратарь сборной Франции. Через год после завершения карьеры Фабьен Бартез дебютировал в кузовных гонках. В 2011-м он взял свой первый трофей в чемпионате Гран-Туризмо в категории GT3, а ещё через пару лет стал чемпионом Франции по автогонкам, выступая на Ferrari. Став тренером вратарей «ПСЖ», он ненадолго приостановил карьеру, но сейчас продолжает заниматься гонками.
Биксант Лизаразю (джиу-джитсу)
Ещё один чемпион мира 1998 года выбрал бразильский джиу-джитсу. Неизвестно, кто именно подсадил защитника на боевые искусства, но на первом же чемпионате Европы по этой дисциплине Лизаразю завоевал золото. Кто бы мог подумать, что парень с номером 69 так искусно дерётся.
Златан Ибрагимович (тхэквондо)
Из-за единоборств футбольные болельщики могли потерять другого великого футболиста. В детстве неугомонный швед занимался и футболом, и тхэквондо, так что всерьёз думал о другой карьере в спорте. В 17 лет он уже имел чёрный пояс, но в итоге сделал, наверное, правильный выбор. Тем более что опыт тхэквондиста Златану только помогает на поле.
Хенрик Ларссон (флорбол)
Другой швед выбрал более популярный на родине вид спорта — флорбол (что-то вроде хоккея в зале). Профессиональную карьеру здесь Ларссон начал ещё в 1989 году, параллельно с выступлением за футбольный клуб «Хегаборг». В итоге футбол в жизни нападающего всё же перевесил, а к флорболу он вернулся по окончании карьеры. Во втором же матче шведской Суперлиги после возвращения Ларссон сделал два «ассиста» и был признан игроком матча.
Дэвид Симэн (фигурное катание)
Закончив карьеру, английский вратарь сбрил усы и увлёкся фигурным катанием, поучаствовав в местном аналоге шоу «Звёзды на льду». «Наверное, я действительно больше времени хочу проводить на катке, учить новые поддержки вместе с женой, потом играть в гольф, меньше мелькать на публике и оставаться не футболистом, а просто счастливым человеком», — признавался Симэн в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Габриэль Батистута (поло)
Батигол закончил карьеру из-за многочисленных травм — в интервью испанской Marca он даже признавался, что однажды умолял врачей ампутировать ему ноги. Тем не менее после насыщенной жизни в футболе бросить спорт совсем у аргентинца не получилось. Однако Батистута выбрал тот вид спорта, в котором игроки используют чужие ноги — поло. Нападающий с детства умеет кататься на лошади, так что научиться было несложно. Теперь экс-футболист готовится войти в команду «Боки Хуниорс» по поло.
Андрей Шевченко (гольф)
В гольф играют многие футболисты, бывшие и действующие, но один из лучших в этом виде спорта — нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. По словам экс-футболиста «Милана» и «Челси», это занятие помогает ему уйти от проблем и остаться с самим собой. Но, похоже, Шевченко играет не только для удовольствия — в 2011-м он стал серебряным призёром чемпионата Украины по гольфу, а два года спустя выиграл престижный британский турнир Queenwood Golf Club. «Играю намного лучше, чем Володя Кличко», — резюмировал бывший нападающий свой уровень.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Golfing World.
Дмитрий Сычёв (сёрфинг)
В карьере легенды «Локомотива» был момент, когда казалось, что в футбол он больше не сыграет. Тогда Сычёв много времени проводил на Бали, где увлёкся сёрфингом. «Я пахал: утром сёрф, днём — в зале. По три тренировки в день. Уход из «Локомотива» и футбола очень сильно ударил по психологии, по моральным вещам – я хочу вернуться, делаю всё для этого», — говорил тогда футболист в интервью «Чемпионату». Сейчас Дмитрий — капитан фарм-клуба «Локо», но про своё увлечение не забывает. Вот и минувший Новый год он встречал на другом полушарии и катался на сёрфе.
Роналдо (покер)
Спорт — это не обязательно физические упражнения. Например, Роналдо в 2013 году стал лицом членом команды звёзд PokerStars. По окончании карьеры футболиста Зубастик почти не умел играть в покер, а сейчас — один из лучших игроков-селебрити. В своём «инстаграме» он регулярно постит фотографии с разнообразных турниров.
Бонус
Усэйн Болт (спринтерский бег)
Наоборот, спортсмены из других видов спорта иногда хотят попробовать себя в профессиональном футболе. К примеру, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт уже несколько лет пытается стать футболистом. Что ж, с такими данными ямаец вряд ли затеряется на поле. В марте он собирается на просмотр в дортмундскую «Боруссию», но его мечта — «Манчестер Юнайтед». «Я говорил с сэром Алексом Фергюсоном на эту тему, — рассказывал Болт. — Он ответил, что если я буду в форме, он замолвит за меня слово в клубе».